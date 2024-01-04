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Her Ayrılıkları Olaylı Olan Reşit Bozdağ'dan Eski Sevgilisi Kısmetse Olur Melis Hakkında Çocuk Aldırma İddiası

Her Ayrılıkları Olaylı Olan Reşit Bozdağ'dan Eski Sevgilisi Kısmetse Olur Melis Hakkında Çocuk Aldırma İddiası

Kısmetse Olur
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.01.2024 - 10:22

Herkesin aklına bir dönemler ekranlarda yayınlanan Kısmetse Olur yarışması ile kazınan Melis Buse Betkayan, ardından sosyal medyada bir fenomen haline gelmişti. Neredeyse son bir yıldır ilişkisi ile gündeme gelen eski Kısmetse Olur yarışmacısı hakkında, ayrıldığı sevgilisi Reşit Bozdağ dikkat çeken iddialar ortaya attı. Ardından Cumhurbaşkanı'ndan yardım diledi.

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Melis Buse Betkayan ve TikTok'ta Serbest Hoca adıyla tanınan Reşit Bozdağ, yeni bir ilişkiye adım attıkları haberiyle geçtiğimiz yıl magazine bomba gibi düşmüştü.

Melis Buse Betkayan ve TikTok'ta Serbest Hoca adıyla tanınan Reşit Bozdağ, yeni bir ilişkiye adım attıkları haberiyle geçtiğimiz yıl magazine bomba gibi düşmüştü.

Kısmetse Olur'un kaotik kraliçesi Melis Buse Betkayan, bu huyunu gerçek hayatında ilişkisine de yansıtmıştı. Çünkü bu ilişkinin açık edilmesinin hemen ardından Reşit Bozdağ'ın evli ve üç çocuk babası olduğu gerçeği de gün yüzüne çıkmıştı.

Reşit Bozdağ hakkında sosyal medyada çıkan tüm iddialara karşın ilişkisini sürdüren Melis Buse Betkayan, çalkantılı ilişkileri esnasında canlı yayında onlarca kişi önünde şiddet görmüştü

Reşit Bozdağ hakkında sosyal medyada çıkan tüm iddialara karşın ilişkisini sürdüren Melis Buse Betkayan, çalkantılı ilişkileri esnasında canlı yayında onlarca kişi önünde şiddet görmüştü

Söylediklerine göre ayrılmak istemesinin ardından Reşit Bozdağ evini basmış ve kendisini darp etmişti. Betkayan bunun üstüne savcılığa şikayette bulunduğunu açıklamıştı. Fakat sadece birkaç gün sonra yeniden barıştıklarını duyurmuşlardı.

Reşit Bozdağ'ın eşi Hanife de bir TV programına katılmış ve yaşadıklarını anlatmıştı.

Reşit Bozdağ'ın eşi Hanife de bir TV programına katılmış ve yaşadıklarını anlatmıştı.

Bunun üstüne Melis de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ağzına geleni saymıştı. Ortalık baya karışmıştı anlayacağınız.

Tabii bu süreçte ikili durmadan ayrılıp barıştı, her seferinde de yeniden birbirlerine döndüler. Arada büyük küfürler, ağza alınmayacak hakaretler savruldu.

Tabii bu süreçte ikili durmadan ayrılıp barıştı, her seferinde de yeniden birbirlerine döndüler. Arada büyük küfürler, ağza alınmayacak hakaretler savruldu.

Melis Buse Betkayan da Reşit Bozdağ da birbirlerinin karakterlerinden tutun da cinsel hayatlarına kadar pek çok konuyu ifşa etti ve bunun üzerinden hakaretler savurdu. Fakat ne olursa olsun yeniden barıştılar.

Son olarak evleneceklerini açıklayan, üstüne bir de şarkı çıkarmaya karar veren ikiliden tekrar bir ayrılık haberi geldi.

Son olarak evleneceklerini açıklayan, üstüne bir de şarkı çıkarmaya karar veren ikiliden tekrar bir ayrılık haberi geldi.

Çift yaptıkları bir TikTok yayınında evleneceklerini dile getirmişti. Hatta Reşit Bozdağ, 'Jale' isimli şarkısının klibinde Melis Buse Betkayan'ı oynatmıştı. Fakat şarkının çıkmasına bir günden az bir süre kala çift yeniden ayrılmıştı.

Burada bahsettik:

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Profilindeki tüm fotoğrafları kaldıran Melis Buse Betkayan, bir de göndermeli hikaye paylaşmıştı.

Profilindeki tüm fotoğrafları kaldıran Melis Buse Betkayan, bir de göndermeli hikaye paylaşmıştı.

Bunca olayın üstüne Reşit Bozdağ, tıpkı her ayrılıklarında olduğu gibi ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımlarda bulundu.

Bunca olayın üstüne Reşit Bozdağ, tıpkı her ayrılıklarında olduğu gibi ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımlarda bulundu.

Öncelikle Melis'in kendisini aldattığını iddia etti.

Öncelikle Melis'in kendisini aldattığını iddia etti.

Ardından hamile olduğunu ve çocuğunu aldırdığını söyledi.

Ardından hamile olduğunu ve çocuğunu aldırdığını söyledi.

Laboratuvar sonucu paylaşarak "Bunu bilen bilir." dedi.

Laboratuvar sonucu paylaşarak "Bunu bilen bilir." dedi.
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"Bana sormadan kıydılar" diyerek hikayelerinde boy boy yazılar paylaştı.

"Bana sormadan kıydılar" diyerek hikayelerinde boy boy yazılar paylaştı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek yardım istedi.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek yardım istedi.

Yaptığı paylaşımda Mehmet Ali Erbil'in yeni barıştığı sevgilisi Gülseren Ceylan'ın adının olması görenlerin kafasını karıştırdı tabii.

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