Her Ayrılıkları Olaylı Olan Reşit Bozdağ'dan Eski Sevgilisi Kısmetse Olur Melis Hakkında Çocuk Aldırma İddiası
Her Ayrılıkları Olaylı Olan Reşit Bozdağ'dan Eski Sevgilisi Kısmetse Olur Melis Hakkında Çocuk Aldırma İddiası
Herkesin aklına bir dönemler ekranlarda yayınlanan Kısmetse Olur yarışması ile kazınan Melis Buse Betkayan, ardından sosyal medyada bir fenomen haline gelmişti. Neredeyse son bir yıldır ilişkisi ile gündeme gelen eski Kısmetse Olur yarışmacısı hakkında, ayrıldığı sevgilisi Reşit Bozdağ dikkat çeken iddialar ortaya attı. Ardından Cumhurbaşkanı'ndan yardım diledi.
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Melis Buse Betkayan ve TikTok'ta Serbest Hoca adıyla tanınan Reşit Bozdağ, yeni bir ilişkiye adım attıkları haberiyle geçtiğimiz yıl magazine bomba gibi düşmüştü.
Reşit Bozdağ hakkında sosyal medyada çıkan tüm iddialara karşın ilişkisini sürdüren Melis Buse Betkayan, çalkantılı ilişkileri esnasında canlı yayında onlarca kişi önünde şiddet görmüştü
Reşit Bozdağ'ın eşi Hanife de bir TV programına katılmış ve yaşadıklarını anlatmıştı.
Tabii bu süreçte ikili durmadan ayrılıp barıştı, her seferinde de yeniden birbirlerine döndüler. Arada büyük küfürler, ağza alınmayacak hakaretler savruldu.
Son olarak evleneceklerini açıklayan, üstüne bir de şarkı çıkarmaya karar veren ikiliden tekrar bir ayrılık haberi geldi.
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Profilindeki tüm fotoğrafları kaldıran Melis Buse Betkayan, bir de göndermeli hikaye paylaşmıştı.
Bunca olayın üstüne Reşit Bozdağ, tıpkı her ayrılıklarında olduğu gibi ortalığı yangın yerine çevirecek paylaşımlarda bulundu.
Öncelikle Melis'in kendisini aldattığını iddia etti.
Ardından hamile olduğunu ve çocuğunu aldırdığını söyledi.
Laboratuvar sonucu paylaşarak "Bunu bilen bilir." dedi.
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"Bana sormadan kıydılar" diyerek hikayelerinde boy boy yazılar paylaştı.
Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek yardım istedi.
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Bu da bir meslek kolu... Hepsi danışıklı dövüş. Hepsi takipçi için. Hepsi para için. Bu nedenle dir ki ; sosyal medya da hayatını yayınlayanlar üzerinde raha... Devamını Gör
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