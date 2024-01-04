Aras Bulut İynemli ve Erkan Petekkaya'nın Yıllar Sonra Bir Araya Geldiğini Görenler Maziye Yolculuk Yaptı

Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen 'Öyle Bir geçer Zaman Ki' dizisinin sevilen oyuncuları Aras Bulut İynemli ve Erkan Petekkaya yıllar sonra film galasında bir araya geldi. İkilinin yıllar sonra bir araya geldiğini gören hayranları maziye yolculuk yaptı. Detaylar👇