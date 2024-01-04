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Aras Bulut İynemli ve Erkan Petekkaya'nın Yıllar Sonra Bir Araya Geldiğini Görenler Maziye Yolculuk Yaptı

Aras Bulut İynemli ve Erkan Petekkaya'nın Yıllar Sonra Bir Araya Geldiğini Görenler Maziye Yolculuk Yaptı

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 21:42

Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen 'Öyle Bir geçer Zaman Ki' dizisinin sevilen oyuncuları Aras Bulut İynemli ve Erkan Petekkaya yıllar sonra film galasında bir araya geldi. İkilinin yıllar sonra bir araya geldiğini gören hayranları maziye yolculuk yaptı. Detaylar👇

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2010-2013 yılları arasında ekranların tartışmasız en favori dizilerinden biri Öyle Bir Geçer Zaman Ki'ydi bildiğiniz üzere.

2010-2013 yılları arasında ekranların tartışmasız en favori dizilerinden biri Öyle Bir Geçer Zaman Ki'ydi bildiğiniz üzere.

Dizinin konusu ise; Ali Kaptan'ın yurt dışında tanıştığı Caroline adlı bir kadına aşık olup, İstanbul'a getirmesi ve ailesini sokağa atmaya kadar varan olaylar zincirinden oluşuyordu.

Dizinin konusu ise; Ali Kaptan'ın yurt dışında tanıştığı Caroline adlı bir kadına aşık olup, İstanbul'a getirmesi ve ailesini sokağa atmaya kadar varan olaylar zincirinden oluşuyordu.

Dizide Mete'nin geçirdiği cinnetler, Cemile'nin çaresizliği ve Ali Kaptan'ın ailesine karşı gaddarlığı izleyenleri hem hüzünlendiriyor hem de sinirlendiriyordu.

Dizide Mete'nin geçirdiği cinnetler, Cemile'nin çaresizliği ve Ali Kaptan'ın ailesine karşı gaddarlığı izleyenleri hem hüzünlendiriyor hem de sinirlendiriyordu.

Her bölümünü büyük bir merakla izlediğimiz Öyle Bir Geçer Zaman Ki, internette yayınlanan tekrar bölümleriyle hâlâ en çok izlenen dizilerden biri. Durum böyle olunca sosyal medyada da sık sık adını duyduğumuz bir dizi olarak karşımıza çıkıyor.

Her bölümünü büyük bir merakla izlediğimiz Öyle Bir Geçer Zaman Ki, internette yayınlanan tekrar bölümleriyle hâlâ en çok izlenen dizilerden biri. Durum böyle olunca sosyal medyada da sık sık adını duyduğumuz bir dizi olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin Ali Kaptan'ı Erkan Petekkaya ve Mete'si Aras Bulut İynemli yıllar sonra 'Atatürk' filminin galasında bir araya geldi.

Dizinin Ali Kaptan'ı Erkan Petekkaya ve Mete'si Aras Bulut İynemli yıllar sonra 'Atatürk' filminin galasında bir araya geldi.
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Dizinin etkisinden hala çıkamamış bir X kullanıcısı ise yaptığı paylaşımla "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" hayranlarına nostaljik bir hava yaşattı.👇

Dizinin etkisinden hala çıkamamış bir X kullanıcısı ise yaptığı paylaşımla "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" hayranlarına nostaljik bir hava yaşattı.👇
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