Survivor Başlar Başlamaz Rotasını Dominik'e Çeviren Şeyma Subaşı'ndan Yeni Pozlar Geldi
Survivor Başlar Başlamaz Rotasını Dominik'e Çeviren Şeyma Subaşı'ndan Yeni Pozlar Geldi
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, neredeyse yaptığı her paylaşımla gündem oluyor. Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaştı. O pozları gören sosyal medya kullanıcılarından ise yorum gecikmedi.👇
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla magazin dünyasında adını sık sık duyduğumuz bir isim.
Dünyanın dört bir yanında güneşin tadını çıkaran Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı.
Dominik'e iner inmez havaalanından paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na "gidecek başka yer mi yoktu?" "Acun'la sevgilisinin arasını bozmaya mı gittin?" gibi yorumlar bile gelmişti.👇
Bugün ise Subaşı, Dominik'in sıcak sahillerinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 👇
O pozlarını Instagram hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, çok geçmeden takipçileri tarafından büyük bir ilgi gördü.👇
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Dominik pozlarını "Hola" notuyla paylaşan Subaşı'na "sana hep hola be Şeyma" yorumu da gecikmedi.😂👇
Subaşı'nın kusursuz fiziğiyle verdiği pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.👇
Survivor başlar başlamaz rotasını Dominik'e çeviren Şeyma Subaşı'na "Acun'un yanına mı gittin?" diyenler de oldu "sen cenneti bu dünyada yaşamaya gelmişsin" diyenler de👇
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Kızı Melisa'yı gören sosyal medya kullanıcıları yine o akıllardaki soruyu sormadan edemedi. "Çocuğun hiç okula gitmiyor mu?"😂👇
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1. Hadi gelin, Şeyma Subaşı'nın pozlarına gelen yorumlara birlikte bakalım...👇
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