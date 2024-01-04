Survivor Başlar Başlamaz Rotasını Dominik'e Çeviren Şeyma Subaşı'ndan Yeni Pozlar Geldi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, neredeyse yaptığı her paylaşımla gündem oluyor. Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Dominik pozlarını paylaştı. O pozları gören sosyal medya kullanıcılarından ise yorum gecikmedi.👇