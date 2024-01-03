İsmail Hacıoğlu'nun Ünlü Sanatçıya Hayat Verdiği Cem Karaca'nın Gözyaşları'ndan Fragman Geldi!
İsmail Hacıoğlu'nun Ünlü Sanatçıya Hayat Verdiği Cem Karaca'nın Gözyaşları'ndan Fragman Geldi!
Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi yakında izleyiciyle buluşacak. Filmden yeni bir fragman ise geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
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Türk müzik tarihine damga vuran eşsiz sanatçı Cem Karaca'nın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli film, seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya hayat verdiği filmde Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu filmin çekimleri Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü Bakırköy'de gerçekleşiyor.
“Tamirci Çırağı”, “Namus Belası”, “Bu Son Olsun”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi birçok esere imza atan Cem Karaca'nın hayatını konu edinen filmin senaryosunu ise Onur Böber ve Özden Uçar kaleme alıyor.
26 Ocak 2024'ten itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak olan filmden geçtiğimiz saatlerde bir fragman daha yayınlandı.
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Cem Karaca'nın Gözyaşları'nı heyecanla bekleyenler için yeni fragmanı hemen aşağıya bırakıyoruz.
Filmi şimdiden eleştirenler de oldu.
Çok beğenenler de.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz Cem Karaca'nın Gözyaşları filmini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!
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