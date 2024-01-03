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İsmail Hacıoğlu'nun Ünlü Sanatçıya Hayat Verdiği Cem Karaca'nın Gözyaşları'ndan Fragman Geldi!

İsmail Hacıoğlu'nun Ünlü Sanatçıya Hayat Verdiği Cem Karaca'nın Gözyaşları'ndan Fragman Geldi!

film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 00:42

Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi yakında izleyiciyle buluşacak. Filmden yeni bir fragman ise geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

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Türk müzik tarihine damga vuran eşsiz sanatçı Cem Karaca'nın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli film, seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Türk müzik tarihine damga vuran eşsiz sanatçı Cem Karaca'nın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli film, seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya hayat verdiği filmde Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimler de yer alıyor.

İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'ya hayat verdiği filmde Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu filmin çekimleri Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü Bakırköy'de gerçekleşiyor.

Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu filmin çekimleri Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü Bakırköy'de gerçekleşiyor.

“Tamirci Çırağı”, “Namus Belası”, “Bu Son Olsun”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi birçok esere imza atan Cem Karaca'nın hayatını konu edinen filmin senaryosunu ise Onur Böber ve Özden Uçar kaleme alıyor.

“Tamirci Çırağı”, “Namus Belası”, “Bu Son Olsun”, “Resimdeki Gözyaşları” gibi birçok esere imza atan Cem Karaca'nın hayatını konu edinen filmin senaryosunu ise Onur Böber ve Özden Uçar kaleme alıyor.

26 Ocak 2024'ten itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak olan filmden geçtiğimiz saatlerde bir fragman daha yayınlandı.

26 Ocak 2024'ten itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak olan filmden geçtiğimiz saatlerde bir fragman daha yayınlandı.
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Cem Karaca'nın Gözyaşları'nı heyecanla bekleyenler için yeni fragmanı hemen aşağıya bırakıyoruz.

Filmi şimdiden eleştirenler de oldu.

Filmi şimdiden eleştirenler de oldu.
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Çok beğenenler de.

Çok beğenenler de.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz Cem Karaca'nın Gözyaşları filmini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Cem Karaca'nın Gözyaşları filmini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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