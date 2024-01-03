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Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak'ın Videosu Eleştirilerin Hedefi Oldu: İkili "Aşırı Antipatik" Bulundu

Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak'ın Videosu Eleştirilerin Hedefi Oldu: İkili "Aşırı Antipatik" Bulundu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 20:05

29 Aralık'ta vizyona giren 'Mutluyuz' filminin başrolleri Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak ikilisinin paylaştığı video birçok izleyiciden farklı farklı yorum aldı. Detaylar içeriğimizde👇

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Sosyal medya hesabında canlandırdığı tiplemelerle ünlenen ve çok sayıda takipçi kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu'na denk gelmiş olabilirsiniz.

Sosyal medya hesabında canlandırdığı tiplemelerle ünlenen ve çok sayıda takipçi kitlesine ulaşan Yasemin Sakallıoğlu'na denk gelmiş olabilirsiniz.

İbrahim Büyükak da komedi camiasında bilinen ünlü komedyenlerden biri.

İbrahim Büyükak da komedi camiasında bilinen ünlü komedyenlerden biri.

Senaryosunu Büyükak'ın yazdığı ve başrolü Sakallıoğlu ile paylaştığı "Mutluyuz" isimli komedi filmi 29 Aralık'ta vizyona girdi.

Senaryosunu Büyükak'ın yazdığı ve başrolü Sakallıoğlu ile paylaştığı "Mutluyuz" isimli komedi filmi 29 Aralık'ta vizyona girdi.

İkili son zamanlarda paylaştıkları fotoğraf ve videolarla filmlerinin reklamını çokça yaptı.

İkili son zamanlarda paylaştıkları fotoğraf ve videolarla filmlerinin reklamını çokça yaptı.

Hatta oyuncuların "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı için hazırladıkları dans büyük beğeni toplamış ve olay yaratmıştı.

Hatta oyuncuların "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı için hazırladıkları dans büyük beğeni toplamış ve olay yaratmıştı.
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Başrollerin birlikte dans ettikleri o paylaşımı çok konuşuldu. İşte o video👇

Yorumlara birlikte bakalım👇

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