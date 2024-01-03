Işın Karaca, Aleyna Tilki'nin Cüneyt Özdemir'in Programında Anlattığı Vahşet Günleriyle Adeta Dalga Geçti!
Işın Karaca, Aleyna Tilki'nin Cüneyt Özdemir'in Programında Anlattığı Vahşet Günleriyle Adeta Dalga Geçti!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C1oqBHiIm...
Geçtiğimiz ay sektöre isyan dolu açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın YouTube programına konuk oldu. Işın Karacak kariyer yolunda yaşadığı zorluk ve vahşetle herkesin kanını donduran Aleyna Tilki'nin anlattıklarıyla adeta dalga geçti!
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Son dönemlerde Aleyna Tilki'nin zor günlerden geçtiğini hepimiz biliyoruz...
13 yaşında girdiği müzik sektöründe oldukça büyük zorluklar yaşadığını belirten Tilki, geçtiğimiz ay adeta "Yetti canıma" diyerek isyan etmişti.
"Ölmemi istiyorlar" diyerek sektörde ayağını kaydırmaya, kendisini yıldırmaya çalışanlar olduğunu belirten 23 yaşındaki genç yıldız, yayınladığı isyan videosuyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yaşadıklarını Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın YouTube'da yayınladığı programda tek tek anlatan Aleyna Tilki'nin ağzından çıkan her söz bizi biraz daha şoke etmişti!
Turneye çıkmasını engellemeye çalışanlardan konserinde patlatılan bombaya, prodüktörünün kasap bıçağıyla kesilmesinden aldığı ölüm tehditlerine... Kısacık kariyerine başarı kadar vahşet de sığdırmıştı yani!
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Yılda en fazla 3-4 konser verdiğini çünkü önünün kesildiğini aktaran Aleyna Tilki, anlattıklarıyla Cüneyt Özdemir'i de şoke etmişti.
Aleyna Tilki'nin anlattıkları başta meslektaşları olmak üzere tüm magazin dünyasını adeta çalkaladı!
Biz destek görmesini beklerken önce Cüneyt Özdemir, Tilki'nin anlattıklarına gülmüş ardından ise Işın Karaca yaşananları tiye alan bir yorumda bulunmuştu.
Işın Karaca, Aleyna Tilki'nin anlattıklarına "23 yıldır albümlü, 32 yıldır sahnedeyim. böyle aksiyon görmedim." diyerek güldü!
Işın Karaca'nın adeta dalga geçercesine attığı yoruma tepki yağdı.
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Yeşim Salkım da boş geçmedi tabii...
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