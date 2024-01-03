Işın Karaca, Aleyna Tilki'nin Cüneyt Özdemir'in Programında Anlattığı Vahşet Günleriyle Adeta Dalga Geçti!

Geçtiğimiz ay sektöre isyan dolu açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın YouTube programına konuk oldu. Işın Karacak kariyer yolunda yaşadığı zorluk ve vahşetle herkesin kanını donduran Aleyna Tilki'nin anlattıklarıyla adeta dalga geçti!