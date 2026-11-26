Sevgili Yay, Güneş burcunda parlamaya devam ediyor ve dün ilişkiler evindeki Uranüs ile karşı karşıya geldi. Son bir iki gündür ilişkilerinde ya da ortaklıklarında ani bir gelişme, şaşırtan bir cümle duymuş olabilirsin. Bugün bunları sindirmek ve sakince yerine oturtmak için güzel bir fırsat var. Aynı zamanda Güneş'in Plüton ile kurduğu uyum, kendini ifade etme gücünü artırıyor.

Ay bugün ortak kaynaklar ve derin bağlar evinde ilerliyor. Ortak bir hesap, borç, vergi ya da birlikte yürüttüğün bir finansal konu gündeme gelebilir. Mars'ın kariyer evine geçişiyle iş hayatında da yeni bir hız başlıyor; önümüzdeki haftalar emeğinin karşılığını almak için çok verimli olacak. Bekarsan bugün yüzeysel sohbetler yerine derin bir bağ arayacaksın. Partnerliysen aranızdaki güveni pekiştiren samimi bir konuşma yapabilirsiniz.

Önerim: Bugün bir konuda ‘hayır’ demekten çekinme. Enerjini gerçekten önemsediğin hedeflere saklamak sana alan açacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…