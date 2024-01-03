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Paralel Evrende Köylerine Gelen Gazetecilere Olay Yerini Gösteren Mazlum Ünlülerimiz!

Paralel Evrende Köylerine Gelen Gazetecilere Olay Yerini Gösteren Mazlum Ünlülerimiz!

Yapay Zeka
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.01.2024 - 17:33

Yapay Zeka ile ortaya çıkan işler her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Her seferinde 'daha ne olabilir ki?' desek de dahasının gözler önüne serildiği bu dönemde çok keyifli işler de ortaya çıkıyor. Bizler de tam olarak yine böyle bir işle karşınızdayız. 

Ünlü isimleri kullanarak yapılan yapay zeka işlerine yenisini ekledik ve yakından tandığımız simaları paralel evrende görmek istedik. Mesela bir düşünün; paralel evrende ünlüler köylerine gelen gazetecilere olay yerini gösterirken nasıl görünürlerdi? Merak ettiniz mi? Cevabınız 'Evet' ise hadi içeriğe...

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1. Mabel Matiz

1. Mabel Matiz

2. Yılmaz Erdoğan

2. Yılmaz Erdoğan

3. Celal Şengör

3. Celal Şengör

4. Bülent Ersoy

4. Bülent Ersoy

5. Zafer Algöz

5. Zafer Algöz
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6. Settar Tanrıöğen

6. Settar Tanrıöğen

7. Murat Yıldırım

7. Murat Yıldırım

8. Kibariye

8. Kibariye

9. Nuri Bilge Ceylan

9. Nuri Bilge Ceylan

10. Eser Yenenler

10. Eser Yenenler
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11. Şahan Gökbakar

11. Şahan Gökbakar

12. Tarkan

12. Tarkan

13. Uraz Kaygılaroğlu

13. Uraz Kaygılaroğlu

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Bela Lugosi

Böyle bir konuda yapay zekayı kullanmak kimin aklına gelmiş VE neden suç mahali? Bu kişi bir araştırılsın, hiç tekin değil.

pofudukpofyumak

Bülent Ersoy’u Demet Akalın sandım 🤭

Maximilian Wagner

İkiside aynı zaten demet akalın ata benziyor 😂