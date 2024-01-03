Paralel Evrende Köylerine Gelen Gazetecilere Olay Yerini Gösteren Mazlum Ünlülerimiz!
Paralel Evrende Köylerine Gelen Gazetecilere Olay Yerini Gösteren Mazlum Ünlülerimiz!
Yapay Zeka ile ortaya çıkan işler her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Her seferinde 'daha ne olabilir ki?' desek de dahasının gözler önüne serildiği bu dönemde çok keyifli işler de ortaya çıkıyor. Bizler de tam olarak yine böyle bir işle karşınızdayız.
Ünlü isimleri kullanarak yapılan yapay zeka işlerine yenisini ekledik ve yakından tandığımız simaları paralel evrende görmek istedik. Mesela bir düşünün; paralel evrende ünlüler köylerine gelen gazetecilere olay yerini gösterirken nasıl görünürlerdi? Merak ettiniz mi? Cevabınız 'Evet' ise hadi içeriğe...
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1. Mabel Matiz
2. Yılmaz Erdoğan
3. Celal Şengör
4. Bülent Ersoy
5. Zafer Algöz
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6. Settar Tanrıöğen
7. Murat Yıldırım
8. Kibariye
9. Nuri Bilge Ceylan
10. Eser Yenenler
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11. Şahan Gökbakar
12. Tarkan
13. Uraz Kaygılaroğlu
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eeee, yani?
Böyle bir konuda yapay zekayı kullanmak kimin aklına gelmiş VE neden suç mahali? Bu kişi bir araştırılsın, hiç tekin değil.
Bülent Ersoy’u Demet Akalın sandım 🤭
İkiside aynı zaten demet akalın ata benziyor 😂