Onları Hiç Böyle Görnmediniz: Kel Kıvanç Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu'ndan Kaşları Seyrelen Mert Ramazan Demir'e!
Onları Hiç Böyle Görnmediniz: Kel Kıvanç Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu'ndan Kaşları Seyrelen Mert Ramazan Demir'e!
TikTok'ta @vayaivay adlı kullanıcının yapay zekayla kelleştirip tıraş ettiği ünlüler sosyal medya kullanıcılarına büyük goygoyculuk malzemesi çıkardı! Detaylar 👇
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Artık yapay zeka sağ olsun, acabalarımızın hepsine bir yanıt bulabiliyor. Hayal ettiklerimizi direkt gerçekmiş gibi hayata geçirebiliyoruz!
Geçtiğimiz saatlerde de TikTok'taki @vayaivay adlı yapay zeka içeriği üreten kullanıcının oluşturduğu fotoğraflar gündemin ortasına bomba gibi düştü!
Yakışıklılığıyla meşhur Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'nu kelleştiren kullanıcı 👇
Mert Ramazan Demir'in imza kaşlarını seyreltti 👇
Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Erkan Baş'ın da bıyıklarını kesti! 👇
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Kıvanç Tatlıtuğ Tolga Karel'e, Kenan İmirzalıoğlu Mehmet Şef'e, Mert Ramazan Demir de Edis'e benzetildi. Erkan Baş'ın başına neden böyle bir şey geldiği sorgulandı 😂
1. Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇
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13. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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