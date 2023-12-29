2. Sayfa'nın Bittiğini Öğrenip Kaosa Koşan Danla Bilic'ten "Müge ve Gülşen Ablalarıma N'olmuş Ya?" Çıkışı
2. Sayfa'nın Bittiğini Öğrenip Kaosa Koşan Danla Bilic'ten "Müge ve Gülşen Ablalarıma N'olmuş Ya?" Çıkışı
İrem Derici'nin fitillediği 'manav' kodlu iddianın gerçek olduğu ortaya çıkınca, kaos kraliçelerinden diğeri Danla Bilic de 2. Sayfa mevzusuna yetişti!
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Her şey keskin dobralığıyla tanıdığımız İrem Derici'nin kaosu fitilleyen göndermeli açıklamasıyla başladı biliyorsunuz!
Katıldığı bir programda 'Manav' kodunu kullanarak anlattığı "skandal" magazin olayıyla ortalığı karıştıran İrem Derici, sosyal medya kullanıcılarının bahsettiği olayın başrollerinde kimlerin olduğunu tartışmasına sebep oldu.
Fakat özetle ortak olan iki 'manavdan' bahseden İrem Derici, yıllardır beraber olan bu ortaklardan küçük olanının büyüğünü dolandırdığını, olayların yeni açığa çıktığını ve hatta dolandıranın Amerika planı olduğunu söyleyince, akıllara yıllardır beraber iş yapan ve İrem Derici'nin de dediği gibi 'mahallelinin arkasından konuşan' tek ikili geldi: Müge ve Gülşen!
Ardından "Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler..." açıklamasında bulunan Müge ve Gülşen kendileri hakkında dolaşan iddiaları fark edince hemencecik yalanladı.
Bize göre 'ani' desek daha doğru olacak gerçi, o kadar ki Müge'nin yeni programı ve yeni sunucu arkadaşı bile çoktan belliymiş! 2. Sayfa programı bundan sonra Müge Dağıstanlı ve Ali Eyüboğlu'nun birlikte sunacağı 'Aramızda Kalmasın' olarak ekranlara gelecekmiş...
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Bu da aslında İrem Derici'nin manav hikayesinin yalan değil gerçek olduğu ve kaos kraliçesinin yılı en büyük skandalla elleriyle kapattığı anlamına geliyor tabii!
Fakat imalı, göndermeli açıklamalarda bulunmaya bayılayan, dobra bir ünlümüz daha var biliyorsunuz: Danla Bilic! 2. Sayfa meselesine dahil olmasa bir yadırgardık, orası kesin. Ama merak etmeyin geçtiğimiz saatlerde konuya giriş yapmayı Danla da ihmal etmedi!
Danla Bilic, Twitter hesabından İrem Derici'nin izini takip ederek bir fitil daha ateşleyip Twitter ahalisini meseleyi masaya yatırmaya çağırmış oldu! 👇
1. Gelin, Danla'ya konuyu anlatmaya gelenlerden, konuya yorum yapmadan geçemeyenlere kimler, neler demiş beraber bakalım!
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6. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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