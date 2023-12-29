Tuğba Ekinci Kırmızı Komasına Soktu: Kombiniyle 2023'ün Son Mesajını Verdi!

Son zamanlarda yaptığı danslarla ve ilginç açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Tuğba Ekinci, şimdilerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündemde. 2023’ün son paylaşımı yapan Ekinci, kırmızılar içinde kombiniyle 2024’ten ilginç bir dilekte bulundu.

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