Tuğba Ekinci Kırmızı Komasına Soktu: Kombiniyle 2023'ün Son Mesajını Verdi!
Tuğba Ekinci Kırmızı Komasına Soktu: Kombiniyle 2023'ün Son Mesajını Verdi!
Son zamanlarda yaptığı danslarla ve ilginç açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Tuğba Ekinci, şimdilerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündemde. 2023’ün son paylaşımı yapan Ekinci, kırmızılar içinde kombiniyle 2024’ten ilginç bir dilekte bulundu.
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Tuğba Ekinci, yaptığı sivri dilli açıklamalarla, sosyal medya paylaşımlarıyla ve pozlarıyla magazin gündemini epey meşgul eden isimlerden biri.
Tuğba Ekinci, zaman zaman yaptığı açıklamaların tam tersi davranışlar sergilediği için eleştirilerin de odağı oluyor.
Tam tersi davranışlar diyoruz çünkü; Ekinci, daha önce Gülşen'in sahne tarzını eleştirerek, Tarkan için 'Orasını burasını sallayan adamı Megastar yapmışsınız' açıklamasında bulunmuştu.
Hatta kadınlar için “Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir.'' şeklinde bir açıklaması bile olmuştu ve bunun üzerine kendi şarkısını tanıtmak için bikiniyle dans etmişti.
Her defasında bize “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" dedirtmeyi başaran Tuğba Ekinci, şimdi de derin yırtmaçlı elbisesiyle yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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2023’ün son paylaşımını yapan Tuğba Ekinci, görenleri kırmızı komasına soktuğu kombiniyle 2024’ten “2024 hoş gel boş gelme” dileğinde bulundu.
Tuğba Ekinci'nin bu paylaşımına takipçilerinden de yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
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