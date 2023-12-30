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Siz Yılbaşı Gecesi Kombininizi Seçiyorsunuz; Biz Bu Sene Uslulardan mıydınız Yaramazlardan mı Söylüyoruz!

etiket Siz Yılbaşı Gecesi Kombininizi Seçiyorsunuz; Biz Bu Sene Uslulardan mıydınız Yaramazlardan mı Söylüyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.12.2023 - 20:03

2024'e saatler kala yılbaşı gecesi için kafanda tasarladığın kombini bize anlat, sana bu yılın uslularından mıydın yaramazlarından mı söyleyelim! 

Yaramaz da olsan uslu da bizdensin👊🏻 Şimdiden iyi seneler! 🎄

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Üstünü seç bakalım!

3. Eee seçtiğin üste göre de bir de alt beğen bakalım!

4. Şimdi gelelim ayakkabılara!

5. Sıra geldi kombini süslemeye, bu aksesuarlardan birini seç bakalım!

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6. Hava soğuk olur, üstüne giyeceğin montu da ekleyelim...

7. Yanına atkı da al!

8. Ve şimdi de bir çanta seçmeni istiyoruz

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Yılın yaramazı diyebilir miyiz? %100 yaramazsın!

Yılın yaramazı diyebilir miyiz? %100 yaramazsın!

Seçimlerine göre bu yılın yaramazı senmişsin demek hata olmaz herhalde? Girdiğin her ortamda gözlerine üzerine çeken, bunun da bile isteye öyle olması için çabalayan bir yapın var. Yılbaşı gecesinde de parlayacağından şüphemiz yok! Hediyeler konusuna gelirsek, kaç kalp kırdın neler yaptın bilemiyoruz... Onu Noel Baba'ya bir danışman lazım! 😈

%80 yaramaz, %20 uslusun diyebiliriz!

%80 yaramaz, %20 uslusun diyebiliriz!

Ortamlara en uslu halinle girip, saatler ilerledikçe dağıtmaya çok müsait bir yapın var... Haksız mıyız? Ortama girdiğinde şak diye dikkat ilk dikkat çeken kişi olmak gibi bir çaban yok ama gözleri üzerine çevirmek kendine has meziyetlerin var senin! Bu yıl hediye alır mısın bilemiyoruz ama dikkat et de ağırlıklı yaramaz dengen yılbaşı gecesi başını belaya sokmasın! 😂

Sen ortadasın valla! %50 yaramaz, %50 uslu!

Sen ortadasın valla! %50 yaramaz, %50 uslu!

Seçimlerine göre sen yılbaşı gecelerindeki sempatikler grubusundasın! Yaramaz ve uslular grubundan hangisi seni yanına çekerse ona ayak uyduruyorsun! Tıpkı sene boyunca dağıttığın yüzlerce gecenin yanında sıcacık ev ortamında sakinlik ve huzur içinde geçirdiğin günlerin olduğu gibi! Yılbaşı gecesinde yaramazlarla mı takılacaksın uslularla mı orası sana kalmış. Noel Baba'ya gelirsek, mutlaka sana bir iki şey bırakır! 👍

Yüzde seksen uslusun da yüzde yirmilik bir yaramazlığın var sanki!

Yüzde seksen uslusun da yüzde yirmilik bir yaramazlığın var sanki!

Şimdi seni hayal ediyoruz da bizce sen kalabalık ortamlarda herkesin 'İyi biri gibi duruyor' deyip de tanışınca vakit geçirmekten keyif aldığı kişilerdensin. Öne çıkmak çaban neredeyse hiç yok fakat gerekirse yaramaz olmayı da biliyorsun! Senin durumun bize epey dengeli geldi! Siz yılbaşı gecesi mis gibi eğlenir, olaysız da dağılırsınız! 👑

Sen direkt uslu çocuklar kategorisine giriyorsun... Helal olsun sana!

Sen direkt uslu çocuklar kategorisine giriyorsun... Helal olsun sana!

Tüm seneyi kendi halinde, kendi içinde geçirmişsin. Belki isteyerek belki istemeyerek ama bu sene senin için olaysız, aksiyonsuz, durağan olduğu kadar da huzurlu geçmiş gibi duruyor. Yılbaşı gecesinde de ya en iyi arkadaş grubunla oyunlar oynadığın ve eğlendiğin bir ev ortamında olacaksın ya da evinde az ve öz sevdiğin kişiyle PTT keyfi yapacaksın. Bu sene Noel Baba'dan sana bolca hediye var, seneye biraz daha yaramazlık kat bünyeye! O da lazım😂

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