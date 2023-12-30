Siz Yılbaşı Gecesi Kombininizi Seçiyorsunuz; Biz Bu Sene Uslulardan mıydınız Yaramazlardan mı Söylüyoruz!
Siz Yılbaşı Gecesi Kombininizi Seçiyorsunuz; Biz Bu Sene Uslulardan mıydınız Yaramazlardan mı Söylüyoruz!
2024'e saatler kala yılbaşı gecesi için kafanda tasarladığın kombini bize anlat, sana bu yılın uslularından mıydın yaramazlarından mı söyleyelim!
Yaramaz da olsan uslu da bizdensin👊🏻 Şimdiden iyi seneler! 🎄
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Üstünü seç bakalım!
3. Eee seçtiğin üste göre de bir de alt beğen bakalım!
4. Şimdi gelelim ayakkabılara!
5. Sıra geldi kombini süslemeye, bu aksesuarlardan birini seç bakalım!
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6. Hava soğuk olur, üstüne giyeceğin montu da ekleyelim...
7. Yanına atkı da al!
8. Ve şimdi de bir çanta seçmeni istiyoruz
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