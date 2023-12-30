Siz Yılbaşı Gecesi Kombininizi Seçiyorsunuz; Biz Bu Sene Uslulardan mıydınız Yaramazlardan mı Söylüyoruz!

Tüm seneyi kendi halinde, kendi içinde geçirmişsin. Belki isteyerek belki istemeyerek ama bu sene senin için olaysız, aksiyonsuz, durağan olduğu kadar da huzurlu geçmiş gibi duruyor. Yılbaşı gecesinde de ya en iyi arkadaş grubunla oyunlar oynadığın ve eğlendiğin bir ev ortamında olacaksın ya da evinde az ve öz sevdiğin kişiyle PTT keyfi yapacaksın. Bu sene Noel Baba'dan sana bolca hediye var, seneye biraz daha yaramazlık kat bünyeye! O da lazım😂