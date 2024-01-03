Maddi Zorluklar ve Ahlaki Çıkmazlar: Parasızlıkla Başa Çıkma Süreci Hikayelerini Anlatan Benzersiz Filmler

IMDb: 6,6

Özet: 9 yaşındaki Aria'nın tek dileği ailesi tarafından sevilmek ve anlaşılmaktır. Ne var ki bu hayali gerçekleşmediği gibi, anne ve babası farklı yollarda yürümeye karar verecek; Aria'nın deneyimlediği yalnızlık ve sevgisizlik, gelecekte başına gelecek olay ve kararları etkileyecektir. Henüz küçük bir çocukken ailesiyle yolları ayrılan Aria, ileride o yaşta reddedilen duygularını bulabilmek için aynı yoldan gidecektir...

Yönetmen: Asia Argento

Oyuncular: Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg, Gabriel Garko