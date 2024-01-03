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Maddi Zorluklar ve Ahlaki Çıkmazlar: Parasızlıkla Başa Çıkma Süreci Hikayelerini Anlatan Benzersiz Filmler

Maddi Zorluklar ve Ahlaki Çıkmazlar: Parasızlıkla Başa Çıkma Süreci Hikayelerini Anlatan Benzersiz Filmler

film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 21:01

Ekonomik sıkıntılar ve etik ikilemler: Bu filmler hayatın zorlu dönemlerinde karşılaşılan maddi kısıtlılıklar ve bunların getirdiği ahlaki çıkmazları, izleyicilere etkileyici bir biçimde aktarıyor. Bu sinema yapıtları, parasızlıkla mücadele süreçlerini ve bu süreçlerin bireyler üzerindeki derin etkilerini gerçekçi ve dokunaklı bir dille anlatıyor. 

Şimdiden keyfili seyirler!

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20. Being Flynn (2012)

20. Being Flynn (2012)

IMDb: 6,4

Özet: Amerika'nın Boston kentinde 1980'lerde geçen hikayede, Jonathan banka soymaktan hüküm giymiş, hapishaneden çıktıktan sonra girdiği geçici işlerde tutunamadığı için beş parasız kalmış, evsiz bir adamdır. Oğlu Nick ise çocukluk günlerinden babasını hayal meyal hatırlamaktadır. Bir gün babasından hapisten çıktığına dair bir mektup alır ama onunla yeniden görüşmeyi istemez. 

Yönetmen: Paul Weitz

Oyuncular: Robert De Niro, Paul Dano, Julianne Moore

19. Misunderstood (2014)

19. Misunderstood (2014)

IMDb: 6,6

Özet: 9 yaşındaki Aria'nın tek dileği ailesi tarafından sevilmek ve anlaşılmaktır. Ne var ki bu hayali gerçekleşmediği gibi, anne ve babası farklı yollarda yürümeye karar verecek; Aria'nın deneyimlediği yalnızlık ve sevgisizlik, gelecekte başına gelecek olay ve kararları etkileyecektir. Henüz küçük bir çocukken ailesiyle yolları ayrılan Aria, ileride o yaşta reddedilen duygularını bulabilmek için aynı yoldan gidecektir...

Yönetmen: Asia Argento

Oyuncular: Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg, Gabriel Garko

18. The Soloist (2009)

18. The Soloist (2009)

IMDb: 6,7

Özet: Juilliard'daki ikinci yılında şizofreniye yakalanan müzik dahisi Nathaniel Ayers, hastalığının ilerlemesi üzerine evsiz barksız kalarak Los Angeles sokaklarına düşer. Hayatını keman ile çello çalarak sürdürmeye çalışan Ayers’ın, zamanla hayatı değişmeye başlar.

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Jamie Foxx, Robert Downey Jr., Catherine Keener

17. The Outsiders (1983)

17. The Outsiders (1983)

IMDb: 7

Özet: Kıyıda köşede kalmış bir kasabada bir arada yaşayan bir grup genç, gerek sosyal gerekse ekonomik anlamda ikiye bölünmüştür. Daha alt sınıfa ait olan Greasers, ekonomik anlamda pek de parlak ailelerde yetişmeyen ve gelecek adına beklentileri olmayan gençlerden oluşurken; Socs adlı grup zengin ailelere sahip olan hayata dair pek de kaygısı olmayan gençlerden oluşmaktadır. 

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Matt Dillon, Patrick Swayze, C. Thomas Howell

16. The Waiting Room (2012)

16. The Waiting Room (2012)

IMDb: 7,1

Özet: Eşi Toby’den ayrıldıktan sonra küçük kızı George’yle birlikte yaşayan Anna, kapı komşusuyla bir ilişki yaşayan fakat aşk anlamında hedefi tutturamamış yalnız bir kandındır. Şehrin diğer bir yanındaki Stephen ise huzurevinde hemşire olarak çalışan, ölmekte olan hastası Helen’a kendini adamış yalnız bir adam; asla gelmeyecek bir kadınla karşılaşmayı umarak her akşam tren istasyonuna gidip o kadını bekleyen yaşlı Roger’ın da bakıcısıdır.

Yönetmen: Roger Goldby

Oyuncular: Anne-Marie Duff, Ralf Little, Rupert Graves

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15. Girl Rising (2013)

15. Girl Rising (2013)

IMDb: 7,2

Özet: Filmde, her ülkeden bir yazar o ülkenin hikayesini kaleme alıyor ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan dokuz genç kadının deneyimlediği haksızlıklar ve insanlık suçları izleyiciyle buluşuyor. 

Yönetmen Richard Robbins 

Oyuncular: Amina, Azmera, Cate Blanchett

14. Beasts of the Southern Wild (2012)

14. Beasts of the Southern Wild (2012)

IMDb: 7,2

Özet: Cimcime (Hushpuppy), New Orleans'ın kıyılarında Bathtup (Leğen) isimli fakir ama mutlu toplulukta babasıyla birlikte yaşayan altı yaşında sevimli bir çocuktur. Hafif çatlak babası Wink bir gün gizemli bir hastalığa yakalanır. Eşi benzeri görülmeyen ve ne olduğuna dair tanı koyulamayan bu hastalık dünyanın işleyiş düzenini derinden sarsar ve bir nevi kıyameti tetikler. 

Yönetmen: Benh Zeitlin

Oyuncular: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly

13. Raising Victor Vargas (2002)

13. Raising Victor Vargas (2002)

IMDb: 7,2

Özet: Doğu yakasının aşağı semtlerinde yaşayan 18 yaşındaki Victor, kendisini dünyanın en çekici erkeklerinden biri sanmaktadır. New York’ta bir apartman dairesinde garip huyları olan büyükannesi ve sıkıcı kardeşleriyle yaşamaktadır. Kazanovalıkta dikiş tuturamadığını anlayınca, düzeyli bir ilişki yaşamaya karar verir. 

Yönetmen: Peter Sollett

Oyuncular: Victor Rasuk, Judy Marte, Altagracia Guzman

12. They Live (1988)

12. They Live (1988)

IMDb: 7,2

Özet: Seyyar bir işçi olan John Nada, bir inşaatta çalışmak için Los Angeles’tadır. Şans eseri uzaylıların dünyayı ele geçirme planına şahit olur. TV, gazete ve basın yayın yoluyla halkı ipnotize eden ve gerçek görüntülerini gizleyen iğrenç istilacılar, özellikle para ve güç sahibi kimseleri kendilerine hedef seçmektedir. 

Yönetmen: John Carpenter

Oyuncular: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster

11. The Arbor (2010)

11. The Arbor (2010)

IMDb: 7,3 

Özet: 29 yaşında ölen İngiliz oyun yazarı Andrea Dunbar ile öldüğü sırada 10 yaşında olan kızı Lorraine arasındaki ilişkiyi izleyen Arbor, Dunbar'ın çocukları Lorraine ve Lisa'nın farklı şekilde hatırladıkları ortak yangın hatıraları ile başlıyor.

Yönetmen: Clio Barnard

Orijinal adı The Arbor

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10. Angela's Ashes (1999)

10. Angela's Ashes (1999)

IMDb: 7,3 

Özet: 1935 Brooklyn'i... Şehrin İrlanda'dan gelen göçmenlerin ikamet ettiği bir bölgesinde Margaret Mary McCourt, dünyaya bir güneş gibi doğar. Margaret'ın babası olan Malachy kızının doğumuyla birlikte çok mutlu olmuştur. Her şey yolundayken yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle henüz yedi haftalık çocuklarını kaybeden ailenin tüm umutları da bebekle beraber toprağa gömülecektir. 

Yönetmen: Alan Parker

Oyuncular: Emily Watson, Robert Carlyle, Joe Breen

9. Mid90s (2018)

9. Mid90s (2018)

IMDb: 7,3 

Özet: Stevie 13 yaşında bir çocuktur ve 90'lı yıllarda Los Angeles'ta yaşamaktadır. Yaz mevsiminde okulun tatile girmesiyle birlikte bol bol bisiklet sürme şansı yakalayan Stevie, ergenliğinin ilk aşamalarındadır. Sorunlu bir aile hayatı olan Stevie, bağımsızlığını bir türlü kazanamayan bekar annesi ve şiddete meyilli ağabeyi ile yaşamaktadır. 

Yönetmen: Jonah Hill

Oyuncular: Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges

8. Les Misérables (2012)

8. Les Misérables (2012)

IMDb: 7,5

Özet: 19. yüzyıl Fransasında geçen film, yıkılan hayaller, kalp kırıklıkları, tutkular ve fedakarlıklar üzerine kurulu. Jean Valjean olarak bilinen 24601 nolu mahkum, hapishaneden salınır. Kendisine yeni bir hayat kurmak ister ama müfettiş Javert'in gölgesi onu daima takip etmektedir. Jean Valjean Fantine'in kızı Cosette ile ilgilenmeyi kabul ettikten sonra ikisinin hayatı da tamamen değişecektir. 

Yönetmen: Tom Hooper

Oyuncular: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway

7. Sin Nombre (2009)

7. Sin Nombre (2009)

IMDb: 7,6

Özet: Film Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmeye çalışan Honduraslı bir kız ile çete hayatının şiddetine kapılan bir erkek çocuğu konu alır.

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

Oyuncular: Edgar Flores, Paulina Gaitán, Tenoch Huerta

6. Bus 174 (2002)

6. Bus 174 (2002)

IMDb: 7,8

Özet: Belgesel, 12 Haziran 2000 tarihinde Rio de Janerio’da, 174 numaralı otobüsü kaçıran eli silahlı bir adamın yolcuları vurmakla tehdit ettiği olayı tasvir eder. 

Yönetmen: Felipe Lacerda, José Padilha

Senarist Braulio Mantovani, José Padilha

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5. Dancer in the Dark (2000)

5. Dancer in the Dark (2000)

IMDb: 7,9

Özet: Selma Jezkova, derme çatma bir karavanda 10 yaşındaki oğluyla beraber hayatını sürdürmeye çabalayan bir kadındır. Genetik ve kalıtsal bir hastalığı nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetmek üzeredir. Bir gün kendi hastalığının kalıtsallığı nedeniyle oğlunun da bu hastalıkta muzdarip olacağını bilmektedir. Bu nedenle kazandığı tüm geliri oğlunu ameliyat ettirmek üzere kenara koymaktadır. 

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Björk, Catherine Deneuve, Peter Stormare

4. Lion (2016)

4. Lion (2016)

IMDb: 8

Özet: 5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. 

Yönetmen: Garth Davis

Oyuncular: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman

3. Cinderella Man (2005)

3. Cinderella Man (2005)

IMDb: 8

Özet: Ekonomik buhranın hüküm sürdüğü 1930'lu yıllar Amerikası'nda hayatını limanlarda işçilik yaparak idame ettiren Jim'in ailesine bakma gibi büyük bir sorumluluğu vardır. Bu yükümlülük için tutkuyla bağlı olduğu boks sporunu bırakmak zorunda kalan genç adam gerçekleşemeyecek de olsa hayaline sıkı sıkıya tutunmaktadır. 

Yönetmen: Ron Howard

Oyuncular: Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti

2. Sicko (2007)

2. Sicko (2007)

IMDb: 8

Özet: Amerika’daki sağlık sistemlerini mercek altına alan bir tür belgesel niteliğindeki film, söz konusu sistemin ne denli kar amaçlı hareket ettiğini ortaya çok net bir biçimde koyuyor. Hastaların her an başlarına gelen, sistem içerisinde karşılaştıkları gündelik olaylardan örnekler veriyor. 

Yönetmen: Michael Moore

Oyuncular: Michael Moore, George W. Bush, Hillary Clinton

1. Slumdog Millionaire (2008)

1. Slumdog Millionaire (2008)

IMDb: 8

Özet: Dünyanın en yoksul insanlarının yaşadığı Hindistan'da geçen bir 'milyonerlik' öyküsü olan filmde, Hindistan’ın gecekondularla dolu bir mahallesinde yaşayan genç Jamal'in enteresan hikayesi aktarılıyor. Jamal, fakir ve öksüz ancak idealist bir çocuktur. En büyük düşü, Hindistan'ın en ünlü bilgi yarışması programına katılmak ve büyük para ödülünü kazanmaktır. 

Yönetmen: Loveleen Tandan, Danny Boyle

Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor

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