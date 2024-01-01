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Ali Atay'dan Ölümlü Dünya 2'nin Devamına İlişkin Açıklama "Ölümlü Dünya Serisinin Devamı Dizi Olabilir"

Ali Atay'dan Ölümlü Dünya 2'nin Devamına İlişkin Açıklama "Ölümlü Dünya Serisinin Devamı Dizi Olabilir"

Ali Atay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.01.2024 - 17:02

2023 yılının son ayında vizyona giren ve kısa zamanda en çok izlenen filmler arasında yerini alan 'Ölümlü Dünya 2' filminin yönetmeni Ali Atay'dan serinin devamına ilişkin açıklama geldi. Sevilen oyuncu ve yönetmen Ali Atay, sinema severlerin merakla beklediği 'Ölümlü Dünya serisine üçüncü film gelir mi?' sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi. Serinin devamı dizi mi oluyor? 

İşte detaylar...

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1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren "Ölümlü Dünya 2" filmi henüz ikinci haftasında 1 milyon izleyiciyi aştı!

1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren "Ölümlü Dünya 2" filmi henüz ikinci haftasında 1 milyon izleyiciyi aştı!

Yönetmen koltuğunda yetenekli oyuncu ve yönetmen Ali Atay'ın oturduğu film 1 milyondan fazla seyirci tarafından sinemada izlendi ve 180 milyonun üzerinde hasılat elde etti. 

Milyonların beğenisini kazanan 'Ölümlü Dünya' serisinin devamı hakkında sorular sorulmaya başlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, filmin galasında yönetmen Ali Atay ile röportaj yaptı. Usta gazeteci, Atay'a serinin 3. filmine ilişkin sorular yöneltti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın "Ölümlü Dünya 3 gelecek mi?" sorusunda "Sanmıyorum" şeklinde yanıt veren yönetmen Ali Atay, izleyicilere bir de müjde verdi!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın "Ölümlü Dünya 3 gelecek mi?" sorusunda "Sanmıyorum" şeklinde yanıt veren yönetmen Ali Atay, izleyicilere bir de müjde verdi!

'Başka şeyler yapmak istiyoruz artık hepimiz. Ben mesela başka bir şey yapmak istiyorum.' diyen Atay, 'Burada karakterler çok iyi. Bu yüzden devamını hep beraber karar aldık film yaptık. Ama bunun devamını ben film yapmam dizi yaparım artık.' açıklamasıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

Atay, "Bence devamının olmaması gerekiyor. " diyerek de herkesi şaşırttı!

Atay, "Bence devamının olmaması gerekiyor. " diyerek de herkesi şaşırttı!

'Bence devamının olmaması gerekiyor. Hatta birinci filmin sonunda bütün karakterler ölüyordu. Hepsini bayağı kıyımdan geçiriyorduk. Ama ölürken bile çok sinir bozucu anlar vardı.' açıklamasına Ölümlü Dünya 2 için devam kararı alma sebebine işaret etti: 'Sonra kıyamadık!'

Ölümlü Dünya serisinin devamını film yerine dizi yapabileceğini ifade eden Ali Atay, bunun nedenini de açıkladı.

Ölümlü Dünya serisinin devamını film yerine dizi yapabileceğini ifade eden Ali Atay, bunun nedenini de açıkladı.

Ali Atay, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda: '100 dakika 110 dakikaya o karakterlerin, o hikayenin falan sıkışması benim hoşuma gitmiyor. Daha uzun uzun anlatmak istiyorum hepsini. Daha fazla hikayesi anlatmak istiyorum. Bunu anca o şekilde yaparım. 'Ölümlü Dünya'nın devamını dizi olarak yapabilirim' dedi. 

Röportajın tamamını Birsen Altuntaş'ın Youtube kanalında bulabilirsiniz.

Peki, sizce Ölümlü Dünya serisinin devamı dizi olmalı mı?

Peki, sizce Ölümlü Dünya serisinin devamı dizi olmalı mı?

Ölümlü Dünya serisi dizi olursa, hangi karakterileri yeniden görmek istersiniz? Yorumlarda buluşalım!

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