Ali Atay'dan Ölümlü Dünya 2'nin Devamına İlişkin Açıklama "Ölümlü Dünya Serisinin Devamı Dizi Olabilir"
Ali Atay'dan Ölümlü Dünya 2'nin Devamına İlişkin Açıklama "Ölümlü Dünya Serisinin Devamı Dizi Olabilir"
2023 yılının son ayında vizyona giren ve kısa zamanda en çok izlenen filmler arasında yerini alan 'Ölümlü Dünya 2' filminin yönetmeni Ali Atay'dan serinin devamına ilişkin açıklama geldi. Sevilen oyuncu ve yönetmen Ali Atay, sinema severlerin merakla beklediği 'Ölümlü Dünya serisine üçüncü film gelir mi?' sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi. Serinin devamı dizi mi oluyor?
İşte detaylar...
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1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren "Ölümlü Dünya 2" filmi henüz ikinci haftasında 1 milyon izleyiciyi aştı!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın "Ölümlü Dünya 3 gelecek mi?" sorusunda "Sanmıyorum" şeklinde yanıt veren yönetmen Ali Atay, izleyicilere bir de müjde verdi!
Atay, "Bence devamının olmaması gerekiyor. " diyerek de herkesi şaşırttı!
Ölümlü Dünya serisinin devamını film yerine dizi yapabileceğini ifade eden Ali Atay, bunun nedenini de açıkladı.
Peki, sizce Ölümlü Dünya serisinin devamı dizi olmalı mı?
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