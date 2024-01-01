Ali Atay'dan Ölümlü Dünya 2'nin Devamına İlişkin Açıklama "Ölümlü Dünya Serisinin Devamı Dizi Olabilir"

'Başka şeyler yapmak istiyoruz artık hepimiz. Ben mesela başka bir şey yapmak istiyorum.' diyen Atay, 'Burada karakterler çok iyi. Bu yüzden devamını hep beraber karar aldık film yaptık. Ama bunun devamını ben film yapmam dizi yaparım artık.' açıklamasıyla hayranlarını heyecanlandırdı.