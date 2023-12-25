Hepsi Film Arşivinizde Yerini Alacak! Vanity Fair 2023 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!

IMDb: 7.4

Özet: Yapım asistanı Angelina, bir işyeri güvenliği eğitimi videosu için potansiyel kişilerle röportaj yapıyor. Angelina'nın konuştuğu herkes işyerinde bir şekilde yaralanmış ve şimdilerde korkunç bürokratik süreçlerin içine saplanmış durumdadır. Film, seyirciyi Angelina ile birlikte çok kullanılmış bir arabanın yolcu koltuğunda başıboş, komik ve ürpertici derecede depresif bir Bükreş yolculuğuna çıkarmaktadır.

Oyuncular: Nina Hoss, Uwe Boll, Serban Pavlu, Katia Pascariu

Yönetmen: Radu Jude