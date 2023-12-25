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Hepsi Film Arşivinizde Yerini Alacak! Vanity Fair 2023 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!

Hepsi Film Arşivinizde Yerini Alacak! Vanity Fair 2023 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!

Sinema film 2023enler
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.12.2023 - 18:00

Vanity Fair, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da en iyi filmleri listeledi. Sinema severlerin heyecanla beklediği film listeleri arasında yer alan liste Vanity Fair'in baş eleştirmeni tarafından hazırlandı. Gelin, birlikte listeye göz atalım! 

Keyifli okumalar ve şimdiden iyi seyirler!

Kaynak: https://www.vanityfair.com/hollywood/...
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21. Reality

21. Reality

IMDb: 6.7

Özet: Eski bir Amerikalı istihbarat uzmanına, 2016 yılında gerçekleşen ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesine ilişkin hükümet bilgilerini bir e-posta operasyonuyla izinsiz bir şekilde medyaya açıklamak sebebiyle en uzun hapis cezası verildi. 

Oyuncular: Sydney Sweeney, Josh Hamilton, Marchánt Davis, Benny Elledge

Yönetmen: Tina Satter

20. Blue Beetle

20. Blue Beetle

IMDb: 6

Özet: Uzaylı bir bok böceği, Jaime Reyes adında yeni üniversite mezunu bir genci simbiyotik ev sahibi olarak seçer ve hayatını sonsuza kadar değiştirir. Reyes'a olağandışı güçlere sahip bir zırh takımı bahşederek 'Mavi Böcek' olarak bilinen süper kahramana dönüştürür. 

Oyuncular: Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Becky G, Damián Alcázar

Yönetmen: Angel Manuel Soto

19. Pretty Red Dress

19. Pretty Red Dress

IMDb: 6.6

Özet: Güney Londralı bir ailenin dünyasının nasıl bir anda sarsıldığını ele alınıyor. Kırmızı bir elbisenin nasıl ailenin hayatının merkezi olduğunu anlatıyor. 

Oyuncular: Natey Jones, Alexandra Burke, Temilola Olatunbosun, Tsemaye Bob-Egbe

Yönetmen: Dionne Edwards

18. Sharper

18. Sharper

IMDb: 6.7

Özet: Bir grup dolandırıcı Manhattan'daki milyoner aileyi ele geçirir. Mükemmel bir plan yapan dolandırıcılar, romantik duygular ve kıskaçlıkların ortaya çıkmasıyla kendilerini beklenmedik bir kaosun içinde bulurlar. Artık kimin kurban kimin dolandırıcı olduğu tamamen belirsiz bir hale gelmiştir. 

Oyuncular: Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton

Yönetmen: Benjamin Caron

17. Memory

17. Memory

IMDb: 7.1

Özet: Sosyal hizmetler uzmanı Sylvia, planlı ve basit bir hayat sürmektedir. Lise buluşmasından sonra onu evine kadar takip eden Saul ile karşılaşmaları ikisi için de geçmişin kapılarını açacaktır. Bu sürpriz karşılaşma ikisinin de hayatını derinden etkileyecek. 

Oyuncular: Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Blake Baumgartner

Yönetmen: Michel Franco

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16. Monster

16. Monster

IMDb: 8.1

Özet: Çok sevdiği oğlu Minato ile banliyöde yaşayan bekar anne Saori, oğlunu tek başına büyütmeye çalışmaktadır. Saori, şehirde yaşanan büyük yangından sonra oğlunun davranışlarında değişiklikler fark etmiştir. Bir gece evden kaçan Minato'nun kulağında yara izi olduğunu fark eden anne, şimdi öğretmen Bay Hiro'dan yanıt beklemektedir. 

Oyuncular: Sakura Ando, Eita Nagayama, Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi

Yönetmen: Kore-eda Hirokazu

15. Perfect Days

15. Perfect Days

IMDb: 7.9

Özet: Japonya'da tuvalet temizlemekle görevli olan Hirayama, işini büyük bir titizlik ve kendini adamışlıkla yapmaktadır. İş arasında rock müzik dinleyerek araba kullanan, ağaçların fotoğraflarını çeken Hirayama'nın yaşayacağı beklenmedik karşılaşmalar izleyiciyi onun geçmişine götürecektir. 

Oyuncular: Kôji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada

Yönetmen: Wim Wenders

14. Four Daughters

14. Four Daughters

IMDb: 7.4

Özet: Tunuslu dört kız çocuk annesi Olfa, aydınlıkla karanlık arasında duruyor. Bir gün en büyük iki kızı ortadan kayboluyor. Yönetmen Kaouther Ben Hania, Olfa'nın acısını dindirmek için Libya'ya savaşa giden kızlar yerine onların boşluğunu dolduracak profesyonel oyuncular getiriyor.  

Oyuncular: Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Zine El-Abidine Ben Ali, Olfa Hamrouni

Yönetmen: Kaouther Ben Hania

13. Poor Things

13. Poor Things

IMDb: 8.5

Özet: Trajik bir şekilde hayatını kaybeden Bella, sıra dışı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülür. Baxter, Bella'nın beynini bir bebeğin beyni ile değiştirmiştir. Şimdi Dr. Godwin'in koruması altında olan Bella, dünyayı yeniden keşfetmektedir. Ahlaksız ve beceriksiz avukat Duncan Wedderburn ile yolları kesişen Bella, kıtalar arası bir maceraya atılır. 

Oyuncular: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef

Yönetmen: Yórgos Lánthimos

12. Do Not Expect Too Much From the End of the World

12. Do Not Expect Too Much From the End of the World

IMDb: 7.4

Özet: Yapım asistanı Angelina, bir işyeri güvenliği eğitimi videosu için potansiyel kişilerle röportaj yapıyor. Angelina'nın konuştuğu herkes işyerinde bir şekilde yaralanmış ve şimdilerde korkunç bürokratik süreçlerin içine saplanmış durumdadır. Film, seyirciyi Angelina ile birlikte çok kullanılmış bir arabanın yolcu koltuğunda başıboş, komik ve ürpertici derecede depresif bir Bükreş yolculuğuna çıkarmaktadır. 

Oyuncular: Nina Hoss, Uwe Boll, Serban Pavlu, Katia Pascariu

Yönetmen: Radu Jude

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11. Tótem

11. Tótem

IMDb: 7.3

Özet: Mutlu ve kalabalık bir ailede yaşayan 7 yaşındaki Sol, gününü babası için düzenlenen partinin hazırlıklarıyla geçiriyor. Büyük babasının evinin bahçesinde düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde Sol'un öğrenecekleri vardır. Gün ışığı azaldıkça, dünyanın dramatik bir şekilde değiştiğini de anlamaya başlayacaktır. 

Oyuncular: Naíma Sentíes, Monserrat Marañon, Marisol Gasé, Saori Gurza

Yönetmen: Lila Avilés

10. Asteroid City

10. Asteroid City

IMDb: 6.6

Özet: Amerika'daki kurgusal bir çöl kasabasında gerçekleşen Kıdemsiz Yıldız Gözlemcileri ve Askeri Uzay Öğrencileri Kongresi ele alınıyor. Öğrencileri ve ailelerini, akademik rekabet için bir araya getiren bilimsel kongrede bir anda ortaya çıkan uzaylı kaosu da beraberinde getiriyor.Yasak bölge ilan edilen kasabada, dünyayı değiştiren olaylar yaşanıyor. 

Oyuncular: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton

Yönetmen: Wes Anderson

9. Showing Up

9. Showing Up

IMDb: 6.4

Özet: William, kariyerinin yönünü değiştirecek önemli bir sergi hazırlığındadır. William'ın profesyonel kariyerine yön verecek sergisinin açılış tarihine günler kala ona ilham veren ise gündelik hayatı olacaktır. İlişkileri ve hayatındaki karmaşalardan ilham alan William'ın bakış açısı sizi de etkileyebilir. 

Oyuncular: Michelle Williams, Hong Chau, André Benjamin

Yönetmen: Kelly Reichardt

8. You Hurt My Feelings

8. You Hurt My Feelings

IMDb: 6.6

Özet: New Yorklu yazar Beth ile Don evlidir. Don, Beth'i daima destekleyen ve her yönden seven bir eştir. Çiftin dışarıdan bakılınca mükemmel gibi görünen evlilikleri Don'un itirafıyla alt üst olacaktır. Don'un itirafı ise Beth'in yazılarında kullandığı tarza hayran olmadığı yönündedir! 

Oyuncular: Amber Tamblyn, David Cross, Tobias Menzies, Julia Louis-Dreyfus

Yönetmen: Nicole Holofcener

7. Anatomy of a Fall

7. Anatomy of a Fall

IMDb: 7.8

Özet: Yıllardır dağlarda, şehir düzeninden uzakta yaşayan Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel'in başına gelen trajik olay hayatlarını tamamen değiştirir. Yüksekten düşerek ölen Samuel'in ölümünün intihar mı, yoksa kaza mı olduğu kesinleşmemiştir. Şüpheli olarak görülen Sandra, cinayet suçlamasıyla tutuklanır. Daniel, olaydan bir yıl sonra gerçekleşen ve annesi Sandra'nın aleyhine açılan mahkemeye katılır. Mahkeme ise çiftin çalkantılı ilişkisinin derinlerine inilen psikolojik bir yolculuğa dönüşür. 

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz

Yönetmen: Justine Triet

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6. Earth Mama

6. Earth Mama

IMDb: 6.7

Özet: Bekar ve hamile bir genç kadının yetişkinliğe geçiş hikayesi ve hayatını tamamen değiştirecek yolculuğu konu ediliyor. Bay Area topluluğuna dahil olan genç kadın, ailesinin kaderini belirlemek üzeredir. 

Oyuncular: Tia Nomore, Erika Alexander, Doechii, Keta Price 

Yönetmen: Savanah Leaf

5. Passages

5. Passages

IMDb: 6.8

Özet: Tomas, kocası Martin'le birlikte Paris'te yaşamaktadır. Yeni filmi üzerine çalışan Tomas, çekimlerin son gününde Agathe adlı bir kadınla birlikte olur. Tomas'ın yaşananları kocasına anlatmasının ardından çiftin ilişkisinde beklenmedik bir kırılma yaşanır. Şimdi Tomas, Agarhe ve Martin'i kıskanç ve narsist bir ilişki beklemektedir. 

Oyuncular: Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulos, Erwan Kepoa Falé

Yönetmen: Ira Sachs

4. The Zone of Interest

4. The Zone of Interest

IMDb: 8.0

Özet: Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetçileriyle birlikte Alman Auschwitz kapmının yanında yaşayan Alman bir ailedir. Martin Amis'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan film, çiçek dolu geniş bahçeleri, seraları ve havuzlarıyla Höss ailesinin yaşamını, üzerlerine ölüm külleri yağarken bile devam eden sıradan günlük rutinlerini izleyiciye sunmaktadır. Film aynı anda Polonyalı bir ailenin kamptaki mahkumlara yardım edişini de konu almaktadır.  

Oyuncular: Sandra Hüller, Christian Friedel, Freya Kreutzkam, Ralph Herforth  

Yönetmen: Jonathan Glazer

3. The Holdovers

3. The Holdovers

IMDb: 8.0

Özet: New England'daki bir hazırlık okulunda çalışan, kendini beğenmiş tavırları ve katı duruşu nedeniyle öğrencileri tarafından sevilmeyen öğretmen Paul Hunham, meslektaşları ve müdür tarafından da sevilmemektedir. Noel tatilinde gidecek yeri olmayan Hunham, tatil boyunca okulda kalarak eve gidemeyen öğrencilere nezaret edecektir. Vietnam'da oğlunu kaybetmiş olan okulun şef aşçısı Mary, 15 yaşındaki zeki ve baş belası öğrenci Angus ve Paul, düşündüklerinden çok farklı geçecek iki hafta boyunca komik ve talihsiz anları paylaşacaklardır. 

Oyuncular: Paul Giamatti, Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa, Carrie Preston

Yönetmen: Alexander Payne

2. Past Lives

2. Past Lives

IMDb: 8.0

Özet: Nora ve Hae Sung, iki yakın çocukluk arkadaşıdır. Nora'nın ailesi Kore'den Kanada'ya göç edince yolları ayrılan bu iki çocuk yıllar sonra yeniden bir araya gelmiştir. Hayatları farklı yönlere giden ve yirmi yıl sonra New York'ta bir araya gelen Nora ve Hae Sung, birlikte bir hafta geçireceklerdir. Bu sürede aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler.

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro, Moon Seung-ah

Yönetmen: Celine Song

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1. May December

1. May December

IMDb: 7.0

Özet: Julianne Moore ve Cory Michael Smith çiftinin magazin dergilerine konu olan, aşklarının kötü şöhretiyle gündeme gelmesinin üzerinden yirmi yıl geçmiştir. Popüler oyuncu Elizabeth'in geçmişleriyle ilgili çekilecek film için yaptığı araştırmalar sırasında evliliklerindeki tüm dinamikler değişir. 

Oyuncular: Natalie Portman, Cory Michael Smith, Julianne Moore

Yönetmen: Todd Haynes

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