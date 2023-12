Hepsi Film Arşivinizde Yerini Alacak! Vanity Fair 2023 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!

IMDb: 6.6

Özet: New Yorklu yazar Beth ile Don evlidir. Don, Beth'i daima destekleyen ve her yönden seven bir eştir. Çiftin dışarıdan bakılınca mükemmel gibi görünen evlilikleri Don'un itirafıyla alt üst olacaktır. Don'un itirafı ise Beth'in yazılarında kullandığı tarza hayran olmadığı yönündedir!

Oyuncular: Amber Tamblyn, David Cross, Tobias Menzies, Julia Louis-Dreyfus

Yönetmen: Nicole Holofcener