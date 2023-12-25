Hepsi Film Arşivinizde Yerini Alacak! Vanity Fair 2023 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!
Hepsi Film Arşivinizde Yerini Alacak! Vanity Fair 2023 Yılının En İyi Filmlerini Seçti!
Kaynak: https://www.vanityfair.com/hollywood/...
Vanity Fair, her yıl olduğu gibi 2023 yılında da en iyi filmleri listeledi. Sinema severlerin heyecanla beklediği film listeleri arasında yer alan liste Vanity Fair'in baş eleştirmeni tarafından hazırlandı. Gelin, birlikte listeye göz atalım!
Keyifli okumalar ve şimdiden iyi seyirler!
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21. Reality
20. Blue Beetle
19. Pretty Red Dress
18. Sharper
17. Memory
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16. Monster
15. Perfect Days
14. Four Daughters
13. Poor Things
12. Do Not Expect Too Much From the End of the World
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11. Tótem
10. Asteroid City
9. Showing Up
8. You Hurt My Feelings
7. Anatomy of a Fall
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6. Earth Mama
5. Passages
4. The Zone of Interest
3. The Holdovers
2. Past Lives
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1. May December
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