Yenikapı’daki Nevruz Kutlamalarında Abdullah Öcalan Görüntülerine Suç Duyurusu
Yenikapı’daki Nevruz Kutlamalarında Abdullah Öcalan Görüntülerine Suç Duyurusu
İstanbul Yenikapı’da DEM Parti’nin çağrısıyla on binlerce kişinin katılımıyla Nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları slayt halinde meydanda izletildi. Söz konusu görüntülere dair İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik, yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu:
“Yapılan uyarılara rağmen düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır, düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur.”
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On binlerce kişi Yenikapı Miting Alanı’nda Nevruz kutlaması için bir araya geldi.
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Nevruz kutlamalarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın görüntülerine yer verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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