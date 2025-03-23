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Yenikapı’daki Nevruz Kutlamalarında Abdullah Öcalan Görüntülerine Suç Duyurusu

Yenikapı’daki Nevruz Kutlamalarında Abdullah Öcalan Görüntülerine Suç Duyurusu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 00:33

İstanbul Yenikapı’da DEM Parti’nin çağrısıyla on binlerce kişinin katılımıyla Nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları slayt halinde meydanda izletildi. Söz konusu görüntülere dair İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik, yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu:

“Yapılan uyarılara rağmen düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır, düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur.”

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On binlerce kişi Yenikapı Miting Alanı’nda Nevruz kutlaması için bir araya geldi.

On binlerce kişi Yenikapı Miting Alanı’nda Nevruz kutlaması için bir araya geldi.

DEM Parti’nin çağrısıyla düzenlenen Nevruz kutlamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve DEM Parti belediyelerine kayyum atanması kınandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kutlamada şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye bir operasyonlar ülkesi olmaktan artık çıkmalıdır. hiçbir kimse yargıyı siyasi hesaplaşmada bir araç olarak kullanmamalıdır. Sayın İmamoğlu tutuklandı. Sayın İmamoğlu'nu ve onunla birlikte tutuklanan bütün arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez. Sivil darbelerden en çok biz çektik. Bu sivil darbelerin sonucunda şu anda Selahattinler, Gültenler, Leylalar cezaevinde bulunuyor. Dolayısıyla bu sivil darbeyi en çok biz eleştiriyoruz. Bu sivil darbe karşısında en dik bizim duracağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.”

Nevruz kutlamalarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın görüntülerine yer verildi.

Nevruz kutlamalarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın görüntülerine yer verildi.

Bu görüntülerin ardından İstanbul Valiliği suç duyurusunda bulunulduğu açıkladı. Valilik, yasa dışı slogan atan ve pankart açan 28 kişi hakkında işlem yapıldığını ve Düzenleme Komitesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

İstanbul Valiliğin açıklaması şöyle:

'Düzelenleme Komitesi tarafından 5 Mart 2025 tarihinde Valiliğimize yapılan başvuruyla 23 Mart 2025 tarihinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda Nevruz kutlaması düzenlenmesi için izin talebinde bulunulmuştur. İlgili birimlerimizce yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili mevzuata uyulması, etkinlik alanı ve çevresinde stant, çadır kurulmaması, dergi-yayın sergisi açılmaması şartıyla gerekli izin verilmiştir. 23 Mart 2025 Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine Düzenleme Komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. 

Yapılan uyarılara rağmen Düzenleme Komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır. Güvenlik güçlerimizce yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatılmış olup, Düzenleme Komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek etkinlik alanında yasa dışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.'

Valilik açıklaması şöyle 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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