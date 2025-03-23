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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 00:46

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Ana de Armas ve Tom Cruise hakkındaki aşk iddiaları kuvvetlendi!

Ana de Armas ve Tom Cruise hakkındaki aşk iddiaları kuvvetlendi!

Geçtiğimiz ay Sevgililer Günü'nde birlikte görüntülenen Ana de Armas ve Tom Cruise ikilisinden yeni görüntüler geldi. İkilinin mutlu halleri dikkat çekti. İkilinin arasındaki 26 yaşlık fark ise ilgi odağı olmalarına neden oldu.

Kanye West skandallara doymadı: Önce Beyonce'u hedef aldı, sonra attığı bir tweet ile "Öldürülebilirim!" iddiasında bulundu.

Kanye West skandallara doymadı: Önce Beyonce'u hedef aldı, sonra attığı bir tweet ile "Öldürülebilirim!" iddiasında bulundu.

Kanye West, X hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin ağzını açık bırakmaya devam ediyor. Beyonce ve Jay-Z'nin çocuklarına 'gerizekalı' ithamında bulunan West, sonraki günlerde attığı tweet'ler yüzünden öldürülebileceğini iddia etti.

Billboard, 21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısını Belirledi!

Billboard, 21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısını Belirledi!

Zirveyi Taylor Swift sırtlanırken, listenin en sonunda Alicia Keys yer aldı.

Kylie Jenner'ın kırmızı lateksi olay oldu, "çocuklarımı okuldan bu kıyafetle alırım" iddiası magazine bomba gibi düştü!

Kylie Jenner'ın kırmızı lateksi olay oldu, "çocuklarımı okuldan bu kıyafetle alırım" iddiası magazine bomba gibi düştü!

Kylie Jenner, kendi markasına ait kırmızı ve dekolteli lateks elbisesini çektiği bir videoyla tanıtırken söylediği cümleler olay oldu. Jenner'ın örneklerine sosyal medya kullanıcıları akıl sır erdiremedi.

Gisele Bündchen, doğum sonrası ilk kez sokakta görüntülendi, fit hali dikkat çekti!

Gisele Bündchen, doğum sonrası ilk kez sokakta görüntülendi, fit hali dikkat çekti!

Dünyaca ünlü mankenin üçüncü çocuğunu kucağına almasının üzerinden henüz bir ay geçmesine rağmen hamilelik kilolarını nasıl bu kadar hızlı verdiği ise merak konusu oldu.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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