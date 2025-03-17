onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gisele Bündchen'in Geçen Ay Doğum Yapan Kendisi Değilmişçesine Fit Görünümlü Hali Dikkat Çekti!

Gisele Bündchen'in Geçen Ay Doğum Yapan Kendisi Değilmişçesine Fit Görünümlü Hali Dikkat Çekti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 12:49

Modelliğe epey genç yaşlarda başlayan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, 2000’li yılların en çok kazanan modellerinden biri olarak moda dünyasının en çok tanınan isimlerinden. Özellikle Victoria’s Secret meleği olarak podyumda fırtınalar estirdiği yıllar, kariyerinin zirve noktalarından biri oldu. 2000-2007 yılları arasında markanın en önemli yüzlerinden biri olarak anılan Bündchen, defilelerde sergilediği kusursuz fiziği ve kendine özgü yürüyüşüyle efsaneler arasına girmişti. 

Şimdilerde 44 yaşında olan Gisele, geçtiğimiz ay üçüncü çocuğunu kucağına almıştı. Doğumdan sonra ilk kez görüntülenen ünlü modelin kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Bündchen'in bu hali 'Ne yapıyorsan, sırrın neyse bize de söyle Gisele!' dedirten cinstendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Victoria's Secret deyince akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz Gisele Bündchen! Kendisi bir dönemler podyumun tozunu öyle bir attırmıştı ki bizler de yalnızca ona bakakalmıştık.

Victoria's Secret deyince akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz Gisele Bündchen! Kendisi bir dönemler podyumun tozunu öyle bir attırmıştı ki bizler de yalnızca ona bakakalmıştık.

Kadın iç giyim deyince önde gelen markalardan birisi Victoria's Secret. Marka uzun yıllar özenle seçtiği modelleriyle gerçekleştirdiği defilelerle moda dünyasına damgasını vurdu. 1990’ların başından itibaren 'Victoria's Secret Fashion Show' ile adından söz ettirmeye başladı ve moda dünyasında bir fenomen haline geldi. Birçok moda markasını geride bırakarak, epey geniş ve global çapta kitlelere hitap etmeyi başardı. Marka, kendisine yöneltilen çeşitli eleştiriler nedeniyle 2019'da şovlarını durdurduğunu açıkladı. 2023'te yepyeni bir şovla geri dönülse de beklentiyi gerçekleştirmede ne yazık ki sınıfta kaldı. 

Gisele Bündchen ise 2000 senesinde 15 milyon dolarlık 'Red Hot Fantasy Bra' ile şovda yürüyerek tarihe geçmişti. Bu süreç onun süpermodel statüsüne taşınmasına ve 'The Brazilian Bombshell' (Brezilyalı Bomba) unvanını kazanmasına yol açtı. Gisele Bündchen, Forbes’un “Dünyanın En Çok Kazanan Modelleri” listesinde tam 14 yıl boyunca zirvede yer aldı. 2007 yılında Victoria’s Secret ile yollarını ayırmasına rağmen modellik kariyerine hız kesmeden devam etti. 2014 yılında Chanel, Carolina Herrera, H&M, Pantene ve Oral-B gibi birçok markayla iş birliği yaparak yıllık 47 milyon dolar kazandı. Hayranlarını epey üzen bir haberle, 2015 yılında ise resmi olarak podyumlara veda etti. Hatırlatmak isteriz ki, kendisi bir dönem, Chanel'in ikonik kokusu 'No 5'in de reklam yüzü olmuştu.

Böylesine göz önünde olan bir model olarak Gisele, elbette aşk hayatıyla da çok konuşuldu!

Böylesine göz önünde olan bir model olarak Gisele, elbette aşk hayatıyla da çok konuşuldu!

2000-2005 yılları arasında Leonardo DiCaprio ile çalkantılı bir ilişki yaşadı. 2006 yılında ise ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile tanıştı ve 2009’da evlendi. Bu evlilikten Benjamin (2009) ve Vivian (2012) adında iki çocukları oldu. Ancak, Brady’nin futbola olan düşkünlüğü ve Gisele’nin daha fazla aile odaklı bir yaşam istemesi; eşinden yeterli ilgiliyi alamaması sonucunda çift, 2022’de boşandı.

Bündchen, 2023 senesinde yeni aşkını ilan etmişti. Jiu-jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente ile birliktelik yaşayan Gisele Bündchen, bu aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Hatta doğumu gerçekleşene kadar kendisinin üçüncü çocuğuna hamile olduğunu bile bilmiyorduk!

Bündchen, doğumdan sonra ilk kez Miami sokaklarına görüntülendi. Dünyaca ünlü modelin fit halini görünce ağızlarımız adeta açık kaldı!

Bündchen, doğumdan sonra ilk kez Miami sokaklarına görüntülendi. Dünyaca ünlü modelin fit halini görünce ağızlarımız adeta açık kaldı!

İşlenmiş gıdalardan uzak durmayı tercih ettiğini bildiğimiz Gisele, gluten ve şekeri de hayatından çıkarmış. Organik sebzelerle ve protein ağırlıklı besleniyormuş kendisi. Modellik geçmişine sahip olan birçok isim hayatının ilerleyen kısmında da spordan kopuk yaşayamazlar biliyorsunuz. Gisele Bündchen de bu isimlerden birisi. Kendisi yoga ve pilates yoluyla esnekliğini korurken, kardiyo antrenmanlarıyla da formunu koruyormuş. Victoria's Secret zamanlarından beri ise dövüş sporlarıyla da ilgilendiğini biliyoruz.

44 yaşındaki modelin bu görüntüsü elbette bir ayda oluşmadı anlayacağınız. Uzun yıllardır sürdürdüğü dikkatli ve dengeli beslenme alışkanlığına ek olarak düzenli spor yapması, doğumun ardından ödemini ve fazla kilolarını atmasını kolaylaştırdı diyebiliriz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın