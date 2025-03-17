Gisele Bündchen'in Geçen Ay Doğum Yapan Kendisi Değilmişçesine Fit Görünümlü Hali Dikkat Çekti!
Modelliğe epey genç yaşlarda başlayan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, 2000’li yılların en çok kazanan modellerinden biri olarak moda dünyasının en çok tanınan isimlerinden. Özellikle Victoria’s Secret meleği olarak podyumda fırtınalar estirdiği yıllar, kariyerinin zirve noktalarından biri oldu. 2000-2007 yılları arasında markanın en önemli yüzlerinden biri olarak anılan Bündchen, defilelerde sergilediği kusursuz fiziği ve kendine özgü yürüyüşüyle efsaneler arasına girmişti.
Şimdilerde 44 yaşında olan Gisele, geçtiğimiz ay üçüncü çocuğunu kucağına almıştı. Doğumdan sonra ilk kez görüntülenen ünlü modelin kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Bündchen'in bu hali 'Ne yapıyorsan, sırrın neyse bize de söyle Gisele!' dedirten cinstendi.
Victoria's Secret deyince akla ilk gelen isimlerden birisi şüphesiz Gisele Bündchen! Kendisi bir dönemler podyumun tozunu öyle bir attırmıştı ki bizler de yalnızca ona bakakalmıştık.
Böylesine göz önünde olan bir model olarak Gisele, elbette aşk hayatıyla da çok konuşuldu!
Bündchen, doğumdan sonra ilk kez Miami sokaklarına görüntülendi. Dünyaca ünlü modelin fit halini görünce ağızlarımız adeta açık kaldı!
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