Gisele Bündchen'in Geçen Ay Doğum Yapan Kendisi Değilmişçesine Fit Görünümlü Hali Dikkat Çekti!

Modelliğe epey genç yaşlarda başlayan Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, 2000’li yılların en çok kazanan modellerinden biri olarak moda dünyasının en çok tanınan isimlerinden. Özellikle Victoria’s Secret meleği olarak podyumda fırtınalar estirdiği yıllar, kariyerinin zirve noktalarından biri oldu. 2000-2007 yılları arasında markanın en önemli yüzlerinden biri olarak anılan Bündchen, defilelerde sergilediği kusursuz fiziği ve kendine özgü yürüyüşüyle efsaneler arasına girmişti.

Şimdilerde 44 yaşında olan Gisele, geçtiğimiz ay üçüncü çocuğunu kucağına almıştı. Doğumdan sonra ilk kez görüntülenen ünlü modelin kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı. Bündchen'in bu hali 'Ne yapıyorsan, sırrın neyse bize de söyle Gisele!' dedirten cinstendi.