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"Turkish Delight" Demeye Bin Şahit İster Makyajıyla Akıma Katılan Ömür Gedik Kullanıcıların Diline Düştü!

"Turkish Delight" Demeye Bin Şahit İster Makyajıyla Akıma Katılan Ömür Gedik Kullanıcıların Diline Düştü!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 10:17

Yeşilçam filmlerinin kadın oyuncuları büyüleyici güzellikleriyle hafızalarımızda unutulamayacak bir yer edinmeyi başarmışlardı. Bunun bir sebebi de o dönemin modasına uygun olarak tasarlanan makyajlarıydı. Takma kirpiklerin yardımıyla oluşturulan buğulu bakışlar, adeta kalplerimiz delip geçiyordu. Dönemin melodram ağırlıklı anlatım biçimi, karakterlerin daha duygu yüklü bakışlarla seyircisine seslenmesini mümkün kılıyordu. Makyaj artistleri ise bu etkiyi uyguladıkları yoğun ve buğulu göz makyajlarıyla elde ediyorlardı. Şimdilerde ise geçmişe hızlı bir dönüş yaşandı ve özellikle Türkan Şoray'ın filmlerinde rastladığımız bu makyaj 'Turkish Delight' adı verilerek akım haline getirildi. Ülkemizdeki kullanıcıların yanı sıra birçok yabancı kullanıcı da bu akıma katıldı ve Türkan Şoray'ın makyajı küresel çapta büyük ses getirdi. Herkes kendindeki 'Türkan'ı makyaj hileleriyle ortaya çıkardı. 

'Turkish Delight' akımına elbette ki ünlü isimlerimiz de katılım sağladı. Bu isimlerden biri de Ömür Gedik oldu. Gelin görün ki Ömür Gedik'in Türkan makyajı uyarlaması sosyal medyanın diline düştü.

 Ömür Gedik'in kendince yaptığı makyajı merak ediyorsanız sizleri, içeriğimizin devamını okumaya davet ediyoruz.

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"Turkish Delight" akımı sosyal medyada her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hatırlarsanız bu akıma Selin Şekerci, Nurgül Yeşilçay gibi ünlülerimiz de katılmıştı.

"Turkish Delight" akımı sosyal medyada her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hatırlarsanız bu akıma Selin Şekerci, Nurgül Yeşilçay gibi ünlülerimiz de katılmıştı.

Modanın hızlı değişim ve dönüşümüne yetişmek neredeyse imkansız! Fakat son dönemlerde geçmişe hızlı bir dönüş yaptığımızı, özellikle de 60'lı yıllardan ilham alındığını görmezden gelmek de mümkün değil gibi gözüküyor. Şimdilerin makyaj özelinde trendi ise 'Turkish Delight'. Bu makyaj akımı ilhamını 'Sultan'ımız Türkan Şoray'dan alıyor. Yeşilçam filmlerinde onun zarafetini ve dişiliğini yansıtan, duygu dolu bakışlarının içimize işlemesini sağlayan makyajının temel notalarını baz alarak oluşturulan bu makyajda, sürme ile belirginleştirilen gözler, uzun kirpikler, belirgin kaşlar ve kırmızımsı dudaklar kullanılıyor. Gözleri ön plana çıkaran bu makyajın temel unsuru ise göz şeklinize uygun olacak şekilde eyeliner ve göz kalemini bolca uygulamak. Nitekim bu makyajın olabilecek en doğru halini Suzan Kardeş, bir model üzerinde göstermiş ve sosyal medyada paylaşmıştı.

Ömür Gedik de bu akımı kaçırmayıp kollarını sıvadı ve "Turkish Delight" makyaj akımına katıldı.

Ömür Gedik de bu akımı kaçırmayıp kollarını sıvadı ve "Turkish Delight" makyaj akımına katıldı.

Geçmiş yıllarda Hürriyet'te yazılar yazmış ve röportajlar yapmış olan Ömür Gedik'i hayvanlara duyduğu sevgi ve gösterdiği hassasiyet ile tanıyoruz. Kendisi Müzik kariyerine 'Hop Dedik Orda Kal' adlı single albümüyle adım atmıştı. Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai gibi isimlerle düetler yapmıştı. Bu albümün tüm gelirini de hayvanlar yararına kullanmıştı. Hatta, hayvan hakları konusunda da aktif olan Gedik, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'ni (HAÇİKO) kurmuştur ve halen başkanlığını yapmaktadır. 

18 senedir şarkıcı Ferhat Göçer ile birliktelik yaşayan Ömür Gedik, zaman zaman aşk hayatıyla da gündeme gelmiş bir isim.

Ömür Gedik'in paylaştığı makyaj videosunu izlemek isteyenleri şöyle alalım:

Ömür Gedik'in makyajına kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇

Ömür Gedik'in makyajına kullanıcılardan gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇

Sizler bu makyajı buldunuz, yorumlarda buluşalım!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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