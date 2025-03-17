"Turkish Delight" Demeye Bin Şahit İster Makyajıyla Akıma Katılan Ömür Gedik Kullanıcıların Diline Düştü!

Yeşilçam filmlerinin kadın oyuncuları büyüleyici güzellikleriyle hafızalarımızda unutulamayacak bir yer edinmeyi başarmışlardı. Bunun bir sebebi de o dönemin modasına uygun olarak tasarlanan makyajlarıydı. Takma kirpiklerin yardımıyla oluşturulan buğulu bakışlar, adeta kalplerimiz delip geçiyordu. Dönemin melodram ağırlıklı anlatım biçimi, karakterlerin daha duygu yüklü bakışlarla seyircisine seslenmesini mümkün kılıyordu. Makyaj artistleri ise bu etkiyi uyguladıkları yoğun ve buğulu göz makyajlarıyla elde ediyorlardı. Şimdilerde ise geçmişe hızlı bir dönüş yaşandı ve özellikle Türkan Şoray'ın filmlerinde rastladığımız bu makyaj 'Turkish Delight' adı verilerek akım haline getirildi. Ülkemizdeki kullanıcıların yanı sıra birçok yabancı kullanıcı da bu akıma katıldı ve Türkan Şoray'ın makyajı küresel çapta büyük ses getirdi. Herkes kendindeki 'Türkan'ı makyaj hileleriyle ortaya çıkardı.

'Turkish Delight' akımına elbette ki ünlü isimlerimiz de katılım sağladı. Bu isimlerden biri de Ömür Gedik oldu. Gelin görün ki Ömür Gedik'in Türkan makyajı uyarlaması sosyal medyanın diline düştü.

Ömür Gedik'in kendince yaptığı makyajı merak ediyorsanız sizleri, içeriğimizin devamını okumaya davet ediyoruz.