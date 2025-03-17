Şu Sıralar Kalbinin Kapılarını Aşka Kapatan Deniz Seki'den Çarpıcı Açıklama: "Anne Olmaktan Vazgeçtim!"

Deniz Seki, sadece şarkılarıyla değil, hayat hikayesiyle de Türkiye’nin en çok konuşulan sanatçılarından biri. Müzikal başarısı, yaşadığı zorluklara rağmen her zaman ayakta kalması ve duygu yüklü şarkılarıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Geçirdiği zorlu cezaevi sürecinin ardından toparlanıp müzik hayatına dönen Seki, şimdilerde de aktif bir şekilde sahne hayatına devam ediyor.

Yeni şarkısı 'İnsan Lekesi'nin klip çekimlerinde Ozan Doğulu ile bir araya gelen Deniz Seki, Ömer Can'ın mikrofonuna konuştu. Ünlü şarkıcı neden evlenmediği ve çocuk sahibi olmadığı hakkında gelen soruları yanıtladı.