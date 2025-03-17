Şu Sıralar Kalbinin Kapılarını Aşka Kapatan Deniz Seki'den Çarpıcı Açıklama: "Anne Olmaktan Vazgeçtim!"
Şu Sıralar Kalbinin Kapılarını Aşka Kapatan Deniz Seki'den Çarpıcı Açıklama: "Anne Olmaktan Vazgeçtim!"
Deniz Seki, sadece şarkılarıyla değil, hayat hikayesiyle de Türkiye’nin en çok konuşulan sanatçılarından biri. Müzikal başarısı, yaşadığı zorluklara rağmen her zaman ayakta kalması ve duygu yüklü şarkılarıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Geçirdiği zorlu cezaevi sürecinin ardından toparlanıp müzik hayatına dönen Seki, şimdilerde de aktif bir şekilde sahne hayatına devam ediyor.
Yeni şarkısı 'İnsan Lekesi'nin klip çekimlerinde Ozan Doğulu ile bir araya gelen Deniz Seki, Ömer Can'ın mikrofonuna konuştu. Ünlü şarkıcı neden evlenmediği ve çocuk sahibi olmadığı hakkında gelen soruları yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan Deniz Seki, 90'lı yıllardan bu yana hem müzik hem de magazin dünyasının ilgisini çeken bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevi yıllarının ardından müzik kariyerine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Şimdilerde Ozan Doğulu ile ortak ürettikleri "İnsan Lekesi" şarkısını yayınlamaya hazırlanan Deniz Seki, klip çekiminin ardından magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Deniz Seki'nin konuşmasının tamamını merak edenler için:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Her türlü erkekle birlikte ol (Hepsi arkadaştı ya) Yumurtalar 40'ından sonra omlet olsun "Vazgeçtim" (Kedi annesi Kadıköy kızı demeci)