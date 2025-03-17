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Şu Sıralar Kalbinin Kapılarını Aşka Kapatan Deniz Seki'den Çarpıcı Açıklama: "Anne Olmaktan Vazgeçtim!"

Şu Sıralar Kalbinin Kapılarını Aşka Kapatan Deniz Seki'den Çarpıcı Açıklama: "Anne Olmaktan Vazgeçtim!"

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 08:59

Deniz Seki, sadece şarkılarıyla değil, hayat hikayesiyle de Türkiye’nin en çok konuşulan sanatçılarından biri. Müzikal başarısı, yaşadığı zorluklara rağmen her zaman ayakta kalması ve duygu yüklü şarkılarıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Geçirdiği zorlu cezaevi sürecinin ardından toparlanıp müzik hayatına dönen Seki, şimdilerde de aktif bir şekilde sahne hayatına devam ediyor. 

Yeni şarkısı 'İnsan Lekesi'nin klip çekimlerinde Ozan Doğulu ile bir araya gelen Deniz Seki, Ömer Can'ın mikrofonuna konuştu. Ünlü şarkıcı neden evlenmediği ve çocuk sahibi olmadığı hakkında gelen soruları yanıtladı.

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Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan Deniz Seki, 90'lı yıllardan bu yana hem müzik hem de magazin dünyasının ilgisini çeken bir isim.

Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri olan Deniz Seki, 90'lı yıllardan bu yana hem müzik hem de magazin dünyasının ilgisini çeken bir isim.

Türk pop müziğinin en özel seslerinden biri olan Deniz Seki, sadece güçlü vokaliyle değil, aynı zamanda hayat hikayesiyle de müzikseverlerin ilgisini çeken bir şarkıcı biliyorsunuz. Hatta ne yazık ki  kendisi 'karma'yı gözler önünde yaşayan bir isim. 

Seki, 1995 yılında bir müzik yarışmasında birinci olunca Sezen Aksu’nun dikkatini çekti ve böylelikle kariyeri hızla yükselmeye başladı. Onu ününe kavuşturan albümü ise 2003 senesinde yayınladığı 'Aşk Denizi' olmuştu. Bu albümden sonra onu tutabilene aşk olsun diyebileceğimiz bir seviyeye geldi. Hem şarkıcı hem de söz yazarı kimliğiyle de ön plana çıkan Deniz Seki, 'Aşkları da Vururlar' ve 'Sahici' gibi albümleriyle her daim zirveye oynamaya devam etti. Fakat hayatındaki esas dönüm noktasını 2010 yılında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılmasıyla yaşadı. O dönemlerde arkadaşları, kendisini bu alışkanlığa itenin fırtınalı bir aşk yaşadığı Hüsnü Şenlendirici olduğunu iddia etmişti.

Cezaevi yıllarının ardından müzik kariyerine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Cezaevi yıllarının ardından müzik kariyerine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Okan Bayülgen, Cansu Dere ve Deniz Seki aşk üçgenin ardından kendisini içerisinde bulduğu Hüsnü Şenlendirici, Nazire Şenlendirici ve Deniz Seki aşk üçgeninin kendisini epey yıprattığı öne sürülmüştü o dönemde. Seki, 2014’te tutuklanarak 2,5 yıl cezaevinde kaldı. Hapis sürecinde ise kendisi sözler yazmaya ve besteler yapmaya devam etti. Deniz Seki, yaşadığı zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra sahnelere ve sevenlerine geri döndü. 'Deniz’in Dibi' adlı bir eser ortaya çıkaran Seki, o dönem yazdığı mektuplarla da hayranlarına seslenmişti. 

Kendisi daha önceki senelerde 'Popstar' programının jürilerinden birisiydi. O yarışmaya katılmasıyla yıldızı parlayan ve şimdilerin sevilen şarkıcılarından birisi olan Bayhan'a 'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz!' ifadelerini kullanmıştı.

Şimdilerde Ozan Doğulu ile ortak ürettikleri "İnsan Lekesi" şarkısını yayınlamaya hazırlanan Deniz Seki, klip çekiminin ardından magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Şimdilerde Ozan Doğulu ile ortak ürettikleri "İnsan Lekesi" şarkısını yayınlamaya hazırlanan Deniz Seki, klip çekiminin ardından magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Muhabir Ömer Can'a konuşan Seki, 'Anne olmak isteseydim evlenirdim, o doğru. Arkadaşlar hayat şartları çok zor artık. Bu dünyaya çocuk getirmek çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Ben o sorumluluğu göze alamadım!'

Deniz Seki'nin konuşmasının tamamını merak edenler için:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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