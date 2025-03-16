Bu Sefer Kesin Boşanıyorlar Denmişti: Pelin Akil, Anıl Altan'ın Fotoğrafına Attığı Yorumla Kafaları Karıştırdı

Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan’ın boşanacaklarına dair iddialar, uzun süredir magazin kulislerinde yankılanıyordu. Özellikle pandemi döneminde sergiledikleri samimi ve sıcak aile pozlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ikili, son zamanlarda evlilikleri hakkında çıkan söylentilere karşı net bir açıklama yapmaktan kaçınıyordu.

Boşanma haberleriyle ilgili kendilerine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift, konuyu medya önünde detaylandırmamış, spekülasyonlara açıklık getirmemişti. Ancak, Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin yaklaşık bir ay önce ayrı evlerde yaşamaya başladığını ve bu süreçte boşanma kararını kesinleştirdiğini öne sürmüştü.

Pelin Akil cephesinden gelen bir gelişme ise çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Akil'in eşine yaptığı bir yorum barışma sinyali olarak algılandı.