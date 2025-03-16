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Bu Sefer Kesin Boşanıyorlar Denmişti: Pelin Akil, Anıl Altan'ın Fotoğrafına Attığı Yorumla Kafaları Karıştırdı

Bu Sefer Kesin Boşanıyorlar Denmişti: Pelin Akil, Anıl Altan'ın Fotoğrafına Attığı Yorumla Kafaları Karıştırdı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 22:33

Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan’ın boşanacaklarına dair iddialar, uzun süredir magazin kulislerinde yankılanıyordu. Özellikle pandemi döneminde sergiledikleri samimi ve sıcak aile pozlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ikili, son zamanlarda evlilikleri hakkında çıkan söylentilere karşı net bir açıklama yapmaktan kaçınıyordu.

Boşanma haberleriyle ilgili kendilerine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift, konuyu medya önünde detaylandırmamış, spekülasyonlara açıklık getirmemişti. Ancak, Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin yaklaşık bir ay önce ayrı evlerde yaşamaya başladığını ve bu süreçte boşanma kararını kesinleştirdiğini öne sürmüştü.

Pelin Akil cephesinden gelen bir gelişme ise çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Akil'in eşine yaptığı bir yorum barışma sinyali olarak algılandı.

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Aşk pozlarını her gördüğümüzde "onlar gibisi yok" dedirten, geride bıraktığımız yılların en aşık çiftlerinden biriydi Pelin Akil ve Anıl Altan çifti.

Aşk pozlarını her gördüğümüzde "onlar gibisi yok" dedirten, geride bıraktığımız yılların en aşık çiftlerinden biriydi Pelin Akil ve Anıl Altan çifti.

2008-2011 yılları arasında yayınlanan 'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışan ve set arkadaşlıkları aşka dönüşüveren Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmayı tercih etmişti. Alin ve Lina adında ikiz kızlar dünayaya getiren çift, kısa sürede birçok kişi tarafından sevgiyle takip edilmeye başlanmış, ikilinin paylaştığı mutlu aile tablosunu andıran görseller sosyal medyada büyük yankı uyandırır olmuştu.

Fakat ne yazık ki Akil ve Altan çiftin yakasını "boşanacaklar" haberleri yaklaşık altı aydır bırakmıyordu.

Fakat ne yazık ki Akil ve Altan çiftin yakasını "boşanacaklar" haberleri yaklaşık altı aydır bırakmıyordu.

Pelin Akil'in aniden kestiriverdiği kısacık saçları, magazin muhabirlerinin ayrılık sorularından sinirle kaçışları ve aşk pozlarından ziyade son dönemlerde her iki tarafın da yalnızca çocuklarıyla olan ya da bireysel olarak verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları zaten takipçilerinin kafalarını kurcalayan, boşanmaya 'acaba mı?' dedirten hamlelerdi. Tüm bunların üzerine Mehmet Üstündağ'dan gelen bir haber her şeyin tuzu biberi oldu. Üstündağ, çiftin bu sefer kesinkes boşanacağını, boşanma kararının tahammülsüzlük olduğunu ve ikilinin zaten bir ay önce evlerini ayırdıklarını dile getirdi. Çifte yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre bu sürecin uzamasının bir nedeni minik kızlarıyken diğer bir neden ise mal paylaşımının nasıl yapılacağı sorunsalıymış.

Bugün Anıl Altan, Instagram hesabından "Fazla paylaşım yapma (anlatma). Herkes arkadaşın değil." yazılı bir gönderi yayınladı.

Bugün Anıl Altan, Instagram hesabından "Fazla paylaşım yapma (anlatma). Herkes arkadaşın değil." yazılı bir gönderi yayınladı.

Yukarıda belirttiğimiz gibi Üstündağ, bu bilgileri çifte yakın kaynaklardan öğrendiğini dile getirmişti. Görünene göre Akil ve Altan çiftinin ağızları yakın dostları zannettikleri kişilerle özel hayatlarına ait detayları paylaşmaktan yanmış!

Fakat güne asıl damgasını vuran gelişme, Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak pozuna yaptığı yorum oldu.

Fakat güne asıl damgasını vuran gelişme, Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak pozuna yaptığı yorum oldu.

Akil, eşine iki alev emojisi attı. Bunu gören takipçileri, Akil'in hamlesini bir barışma sinyali olarak yorumladı. Boşanma iddialarına hala kesin bir yanıt vermeyen çift, acaba epey soğuduğu iddia edilen aralarını yeniden ısıtabilecek mi? Yoksa araları hiç soğumamış; tüm bu haberler yalnızca asparagas olarak mı gündemde yer almıştı? Bekleyip göreceğiz!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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