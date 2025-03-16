Bu Sefer Kesin Boşanıyorlar Denmişti: Pelin Akil, Anıl Altan'ın Fotoğrafına Attığı Yorumla Kafaları Karıştırdı
Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan’ın boşanacaklarına dair iddialar, uzun süredir magazin kulislerinde yankılanıyordu. Özellikle pandemi döneminde sergiledikleri samimi ve sıcak aile pozlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ikili, son zamanlarda evlilikleri hakkında çıkan söylentilere karşı net bir açıklama yapmaktan kaçınıyordu.
Boşanma haberleriyle ilgili kendilerine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift, konuyu medya önünde detaylandırmamış, spekülasyonlara açıklık getirmemişti. Ancak, Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin yaklaşık bir ay önce ayrı evlerde yaşamaya başladığını ve bu süreçte boşanma kararını kesinleştirdiğini öne sürmüştü.
Pelin Akil cephesinden gelen bir gelişme ise çiftin sevenlerini heyecanlandırdı. Akil'in eşine yaptığı bir yorum barışma sinyali olarak algılandı.
Aşk pozlarını her gördüğümüzde "onlar gibisi yok" dedirten, geride bıraktığımız yılların en aşık çiftlerinden biriydi Pelin Akil ve Anıl Altan çifti.
Fakat ne yazık ki Akil ve Altan çiftin yakasını "boşanacaklar" haberleri yaklaşık altı aydır bırakmıyordu.
Bugün Anıl Altan, Instagram hesabından "Fazla paylaşım yapma (anlatma). Herkes arkadaşın değil." yazılı bir gönderi yayınladı.
Fakat güne asıl damgasını vuran gelişme, Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak pozuna yaptığı yorum oldu.
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