Bu Sefer Kesin Boşanıyorlar Denmişti: Pelin Akil, Anıl Altan'ın Fotoğrafına Attığı Yorumla Kafaları Karıştırdı

Pelin Akil'in aniden kestiriverdiği kısacık saçları, magazin muhabirlerinin ayrılık sorularından sinirle kaçışları ve aşk pozlarından ziyade son dönemlerde her iki tarafın da yalnızca çocuklarıyla olan ya da bireysel olarak verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları zaten takipçilerinin kafalarını kurcalayan, boşanmaya 'acaba mı?' dedirten hamlelerdi. Tüm bunların üzerine Mehmet Üstündağ'dan gelen bir haber her şeyin tuzu biberi oldu. Üstündağ, çiftin bu sefer kesinkes boşanacağını, boşanma kararının tahammülsüzlük olduğunu ve ikilinin zaten bir ay önce evlerini ayırdıklarını dile getirdi. Çifte yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre bu sürecin uzamasının bir nedeni minik kızlarıyken diğer bir neden ise mal paylaşımının nasıl yapılacağı sorunsalıymış.