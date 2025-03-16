Kalbinin Kapılarını Cemiyet Hayatına Açan Melisa Döngel, İş İnsanı Öncü Sönmez ile Aşk Yaşamaya Başladı!
Kalbinin Kapılarını Cemiyet Hayatına Açan Melisa Döngel, İş İnsanı Öncü Sönmez ile Aşk Yaşamaya Başladı!
Televizyon ekranlarının özellikle de yaz dizilerinin sevilen oyuncularından Melisa Döngel, bir süredir farklı isimlerle anılsa da en son geçtiğimiz sene aralık ayında futbolcu Atakan Kesgin ile anılmış GQ Men of the Year ödül töreninde boy gösteren güzel oyuncuya Kesgin sorulunca, kendisi konuyu hemen değiştirivermişti.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Melisa Döngel, şimdilerde tanınan bir iş insanı olan Öncü Sönmez ile birliktelik yaşıyormuş.
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Melisa Döngel'i en son "Kirli Sepeti"nin Aylin'i olarak televizyon ekranlarında izlemiştik.
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Döngel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan bir isim.
Bir süredir aşka kapadığı kalbini henüz taze açan Melisa Döngel, Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşıyormuş.
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