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Kalbinin Kapılarını Cemiyet Hayatına Açan Melisa Döngel, İş İnsanı Öncü Sönmez ile Aşk Yaşamaya Başladı!

Kalbinin Kapılarını Cemiyet Hayatına Açan Melisa Döngel, İş İnsanı Öncü Sönmez ile Aşk Yaşamaya Başladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 19:46

Televizyon ekranlarının özellikle de yaz dizilerinin sevilen oyuncularından Melisa  Döngel, bir süredir farklı isimlerle anılsa da en son geçtiğimiz sene aralık ayında futbolcu Atakan Kesgin ile anılmış GQ Men of the Year ödül töreninde boy gösteren güzel oyuncuya Kesgin sorulunca, kendisi konuyu hemen değiştirivermişti. 

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Melisa Döngel, şimdilerde tanınan bir iş insanı olan Öncü Sönmez ile birliktelik yaşıyormuş.

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Melisa Döngel'i en son "Kirli Sepeti"nin Aylin'i olarak televizyon ekranlarında izlemiştik.

Melisa Döngel'i en son "Kirli Sepeti"nin Aylin'i olarak televizyon ekranlarında izlemiştik.

Oyunculuk kariyeri, 2016 yılında 'Hangimiz Sevmedik' dizisiyle başlayan Döngel, o yıllardan bu yana birçok projede yer aldı. Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken oyuncuyu kitlesi en çok rol aldığı yaz dizilerinde beğenerek izledi. 

Sahip olduğu güzelliği biraz da geçirdiği estetik operasyonlara borçlu olan oyuncu, daha öncelerde katıldığı  Talu Talks programında “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında.” diyerek çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu, belki hatırlarsınız.

Döngel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan bir isim.

Döngel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan bir isim.

Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Doğal hallerini paylaşmaktan çekinmeyen Döngel, katıldığı davet ve etkinliklere ait şık pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

Bir süredir aşka kapadığı kalbini henüz taze açan Melisa Döngel, Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşıyormuş.

Bir süredir aşka kapadığı kalbini henüz taze açan Melisa Döngel, Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşıyormuş.

Melisa Döngel, magazin dünyasına yansıdığı kadarıyla geçtiğimiz yıl Kerem Atakan Kesgin ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı. O dönemlerde ilişkisi hakkında soru yöneltildiğinde ise hep kaçamak cevaplar vererek muhabirlerden kaçıyordu kendisi. 

Biz de o günlerden bu yana gönlünü aşka kapattı zannediyorduk. Gelin görün ki Döngel, iki haftadır cemiyetin tanınan isimlerinden Öncü Sönmez ile birlikteymiş! Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yakın zamanda bir yurt dışı tatiline çıkacakmış. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre ise Döngel ve Sönmez ikilisi, kısa sürede epey bağ kurmuş. 

Öncü Sönmez ise son dönemlerde teknoloji ve finans dünyasının yenilikçi projeleriyle en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Sönmez,  yapay zeka destekli iş modelleri geliştirme konusunda öne çıkan bir isim. Kendisinin tanınırlığı ülkemizi de aşıp uluslararası bir düzeye erişmiş durumda.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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