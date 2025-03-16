Kalbinin Kapılarını Cemiyet Hayatına Açan Melisa Döngel, İş İnsanı Öncü Sönmez ile Aşk Yaşamaya Başladı!

Televizyon ekranlarının özellikle de yaz dizilerinin sevilen oyuncularından Melisa Döngel, bir süredir farklı isimlerle anılsa da en son geçtiğimiz sene aralık ayında futbolcu Atakan Kesgin ile anılmış GQ Men of the Year ödül töreninde boy gösteren güzel oyuncuya Kesgin sorulunca, kendisi konuyu hemen değiştirivermişti.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre Melisa Döngel, şimdilerde tanınan bir iş insanı olan Öncü Sönmez ile birliktelik yaşıyormuş.