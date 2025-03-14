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Oha Diyorum Kanalının Kurucusu Melih Abuaf ve İçerik Üreticisi Eşi Ayşe Şeyma Keten Ayrılma Kararı Aldı!

Oha Diyorum Kanalının Kurucusu Melih Abuaf ve İçerik Üreticisi Eşi Ayşe Şeyma Keten Ayrılma Kararı Aldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 17:48

“Oha Diyorum ” ve “Yap Yap ” kanallarının kurucusu olarak tanıdığımız, YouTube içerikleriyle epey geniş kitlelere hitap eden Melih Abuaf ve yine özellikle Instagram üzerinden paylaştığı videoları takipçileriyle paylaşan ve aynı Melih Abuaf ile aynı kanalın bünyesinde içerikler üreten Ayşe Şeyma Keten ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Melih Abuaf, aldıkları bu kararı takipçilerine sosyal medya üzerinden duyurdu.

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İyi bir Youtube izleyicisiyseniz, renkli kişiliği ve güler yüzlü halleriyle Melih Abuaf'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

İyi bir Youtube izleyicisiyseniz, renkli kişiliği ve güler yüzlü halleriyle Melih Abuaf'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Abuaf, 2013 yılında Ersan Özer ile birlikte Almanya merkezli Mediakraft şirketinin Türkiye partnerliğini üstlenmiştir. Bu işbirliği kapsamında 'Oha Diyorum', 'YapYap' ve 'Oyun Delisi' gibi popüler YouTube kanallarında içerik üretmiştir. 2021 yılında Mediakraft ile yollarını ayırarak kendi şirketi olan Mad Lama'yı kurmuş ve aynı kanallarda içerik üretmeye devam etmiştir.

Abuaf, kendisiyle ortak projelerde çalışan Ayşe Şeyma Keten ile dört senedir birliktelik yaşıyordu. Çift, geçtiğimiz sene nişanlanmıştı.

Abuaf, kendisiyle ortak projelerde çalışan Ayşe Şeyma Keten ile dört senedir birliktelik yaşıyordu. Çift, geçtiğimiz sene nişanlanmıştı.

Kariyerine YouTube'da başlayan Keten, Mediakraft bünyesindeki 'Oha Diyorum' ve 'YapYap' gibi popüler kanallarda içerik üretmiştir. Ayrıca, kendi adını taşıyan YouTube kanalında da videolar paylaşmaktadır. Kendisi eğlenceli ve samimi videolarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 

Keten ve Abuaf çifti Instagram keyifli paylaşımlarıyla da gündeme geliyordu.

Ayşe Şeyma Keten ve Melih Abuaf çifti, ayrılma kararı aldı. İkili, bu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İkili aşk başka, iş başka diyerek profesyonel birlikteliklerine devam edecek.

Ayşe Şeyma Keten ve Melih Abuaf çifti, ayrılma kararı aldı. İkili, bu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İkili aşk başka, iş başka diyerek profesyonel birlikteliklerine devam edecek.

''Selamlar,4 yıldır süren saygı ve sevgi dolu ilişkimizi, karşılıklı anlaşamadığımız ve anlaşamayacağımızı düşündüğümüz sebeplerden dolayı bitirme kararı aldık. İlişki hayatımızın yanında bir de ortak çalışma hayatımız olduğundan dolayı bir süre daha beraber çalışmaya devam edeceğiz. Mutlu anlarımızı sizinle paylaştığımız gibi bu kararımızı da sizinle paylaşmak istedik. Süreç yeterince hassas. Sizin de bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiyle kalın.''

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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