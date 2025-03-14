Oha Diyorum Kanalının Kurucusu Melih Abuaf ve İçerik Üreticisi Eşi Ayşe Şeyma Keten Ayrılma Kararı Aldı!
Oha Diyorum Kanalının Kurucusu Melih Abuaf ve İçerik Üreticisi Eşi Ayşe Şeyma Keten Ayrılma Kararı Aldı!
“Oha Diyorum ” ve “Yap Yap ” kanallarının kurucusu olarak tanıdığımız, YouTube içerikleriyle epey geniş kitlelere hitap eden Melih Abuaf ve yine özellikle Instagram üzerinden paylaştığı videoları takipçileriyle paylaşan ve aynı Melih Abuaf ile aynı kanalın bünyesinde içerikler üreten Ayşe Şeyma Keten ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Melih Abuaf, aldıkları bu kararı takipçilerine sosyal medya üzerinden duyurdu.
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İyi bir Youtube izleyicisiyseniz, renkli kişiliği ve güler yüzlü halleriyle Melih Abuaf'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Abuaf, kendisiyle ortak projelerde çalışan Ayşe Şeyma Keten ile dört senedir birliktelik yaşıyordu. Çift, geçtiğimiz sene nişanlanmıştı.
Ayşe Şeyma Keten ve Melih Abuaf çifti, ayrılma kararı aldı. İkili, bu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İkili aşk başka, iş başka diyerek profesyonel birlikteliklerine devam edecek.
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