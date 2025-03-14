Oha Diyorum Kanalının Kurucusu Melih Abuaf ve İçerik Üreticisi Eşi Ayşe Şeyma Keten Ayrılma Kararı Aldı!

''Selamlar,4 yıldır süren saygı ve sevgi dolu ilişkimizi, karşılıklı anlaşamadığımız ve anlaşamayacağımızı düşündüğümüz sebeplerden dolayı bitirme kararı aldık. İlişki hayatımızın yanında bir de ortak çalışma hayatımız olduğundan dolayı bir süre daha beraber çalışmaya devam edeceğiz. Mutlu anlarımızı sizinle paylaştığımız gibi bu kararımızı da sizinle paylaşmak istedik. Süreç yeterince hassas. Sizin de bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiyle kalın.''