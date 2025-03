Hakan Sabancı Evde Maç İzlerken Arkadaşlarıyla Yemeğe Çıkan Hande Erçel'den "Değişim” Sorusuna Kaçamak Yanıt

Aşk dolu pozlarıyla sosyal medyayı sallayan çiftin mutlulukları her paylaşımda bir ayrı belli oluyor diyebiliriz. Öyle ki ikilinin ilişkisinin epey ciddi olduğu ve önümüzdeki süreçte her an bir evlilik teklifi gelebileceği kulislerde konuşulan dedikodular arasında, belki sizde duymuşsunuzdur.