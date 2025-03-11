Hakan Sabancı Evde Maç İzlerken Arkadaşlarıyla Yemeğe Çıkan Hande Erçel'den "Değişim” Sorusuna Kaçamak Yanıt

Oyunculuk performansı kimileri tarafından beğeniyle takip edilen kimileri tarafından ise eleştirilmelere doymayan Hande Erçel, son yılların en gözde isimlerinden birisi olmayı başardı. Tanınan iş insanı Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başladığı günden beri magazin gündeminin yakın takibinde olan Hande Erçel'in attığı her adım, yaptığı her paylaşım ilgiyle takip ediliyor biliyorsunuz.

Bu akşam kız arkadaşlarıyla keyifli bir akşam yemeğine çıkan Hande Erçel, Akif Yaman'ın objektifine takıldı. Kendisine yöneltilen sorulara bol gülücüklü yanıtlar veren Erçel'in kendinde değiştirmek isteyeceği şeyle gündeme gelmemek istemesi ve verdiği kaçamak yanıt dikkat çekti.