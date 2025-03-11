Hakan Sabancı Evde Maç İzlerken Arkadaşlarıyla Yemeğe Çıkan Hande Erçel'den "Değişim” Sorusuna Kaçamak Yanıt
Hakan Sabancı Evde Maç İzlerken Arkadaşlarıyla Yemeğe Çıkan Hande Erçel'den "Değişim” Sorusuna Kaçamak Yanıt
Oyunculuk performansı kimileri tarafından beğeniyle takip edilen kimileri tarafından ise eleştirilmelere doymayan Hande Erçel, son yılların en gözde isimlerinden birisi olmayı başardı. Tanınan iş insanı Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başladığı günden beri magazin gündeminin yakın takibinde olan Hande Erçel'in attığı her adım, yaptığı her paylaşım ilgiyle takip ediliyor biliyorsunuz.
Bu akşam kız arkadaşlarıyla keyifli bir akşam yemeğine çıkan Hande Erçel, Akif Yaman'ın objektifine takıldı. Kendisine yöneltilen sorulara bol gülücüklü yanıtlar veren Erçel'in kendinde değiştirmek isteyeceği şeyle gündeme gelmemek istemesi ve verdiği kaçamak yanıt dikkat çekti.
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Güneşin Kızları dizisinin Selin'i olarak hayatımıza girdiği günden beri kendini her geçen gün geliştiren güzel oyuncu Hande Erçel'i muhakkak tanıyorsunuz.
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Erçel, kariyerinin yanı sıra aşk hayatını da yakından takip ettiğimiz ünlü güzellerimizden birisi biliyorsunuz. Kendisi 2023 yılından beri iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
Kız kıza çıktığı akşam yemeğinin çıkışında Akif Yaman'a röportaj veren Hande Erçel'e “ Kendinizde neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusu yöneltildi.
Hande Erçel'in röportajından ilgili kesiti izlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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