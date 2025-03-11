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Hakan Sabancı Evde Maç İzlerken Arkadaşlarıyla Yemeğe Çıkan Hande Erçel'den "Değişim” Sorusuna Kaçamak Yanıt

Hakan Sabancı Evde Maç İzlerken Arkadaşlarıyla Yemeğe Çıkan Hande Erçel'den "Değişim” Sorusuna Kaçamak Yanıt

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 00:14

Oyunculuk performansı kimileri tarafından beğeniyle takip edilen kimileri tarafından ise eleştirilmelere doymayan Hande Erçel, son yılların en gözde isimlerinden birisi olmayı başardı. Tanınan iş insanı Hakan Sabancı'yla aşk yaşamaya başladığı günden beri magazin gündeminin yakın takibinde olan Hande Erçel'in attığı her adım, yaptığı her paylaşım ilgiyle takip ediliyor biliyorsunuz. 

Bu akşam kız arkadaşlarıyla keyifli bir akşam yemeğine çıkan Hande Erçel, Akif Yaman'ın objektifine takıldı. Kendisine yöneltilen sorulara bol gülücüklü yanıtlar veren Erçel'in kendinde değiştirmek isteyeceği şeyle gündeme gelmemek istemesi ve verdiği kaçamak yanıt dikkat çekti.

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Güneşin Kızları dizisinin Selin'i olarak hayatımıza girdiği günden beri kendini her geçen gün geliştiren güzel oyuncu Hande Erçel'i muhakkak tanıyorsunuz.

Güneşin Kızları dizisinin Selin'i olarak hayatımıza girdiği günden beri kendini her geçen gün geliştiren güzel oyuncu Hande Erçel'i muhakkak tanıyorsunuz.

2020 senesinde Kerem Bürsin ile baş rolünü birlikte paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı epey bir parlayan oyuncu, son yıllarda fiziksel görünümündeki değişim ile de gündeme geliyordu. Onu tanıdığımızda daha çok genç olan Erçel, yaş aldıkça hem oyunculuk alanında kendini geliştirdi hem de stili oturttu. Hatta kendisi en son geçtiğimiz hafta Paris ve Milano Moda Haftası'nda baş döndüren tarzıyla şöyle bir salınıp ülkemize geri gelmişti. Fakat namı durur mu, Erçel stiliyle tüm dünyanın moda gündeminde de kendine yer bulmuştu!

Erçel, kariyerinin yanı sıra aşk hayatını da yakından takip ettiğimiz ünlü güzellerimizden birisi biliyorsunuz. Kendisi 2023 yılından beri iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Erçel, kariyerinin yanı sıra aşk hayatını da yakından takip ettiğimiz ünlü güzellerimizden birisi biliyorsunuz. Kendisi 2023 yılından beri iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Aşk dolu pozlarıyla sosyal medyayı sallayan çiftin mutlulukları her paylaşımda bir ayrı belli oluyor diyebiliriz. Öyle ki ikilinin ilişkisinin epey ciddi olduğu ve önümüzdeki süreçte her an bir evlilik teklifi gelebileceği kulislerde konuşulan dedikodular arasında, belki sizde duymuşsunuzdur.

Kız kıza çıktığı akşam yemeğinin çıkışında Akif Yaman'a röportaj veren Hande Erçel'e “ Kendinizde neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusu yöneltildi.

Kız kıza çıktığı akşam yemeğinin çıkışında Akif Yaman'a röportaj veren Hande Erçel'e “ Kendinizde neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusu yöneltildi.

Bu soruya epey güldükten sonra yanıt veren oyuncu, ''Değiştirmek istediğim çok şey var Akif. Var tabii ki! Ama spesifik bir şey söylemeyeyim ki bu bir başlık olmasın.'' ifadelerini kullandı. Kaçamak cevabın ardından sevgilisi Hakan Sabancı sorulunca ''İyi, iyi. O evde şampiyonlar ligini izliyor. Biz burada kız kıza yemekteyiz.'' cevabını verdi.

Hande Erçel'in röportajından ilgili kesiti izlemek isteyenleri şöyle alalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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