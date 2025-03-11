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Selin Atasoy ile Ayrıldığı İddialarına Açıklık Getiren Okan Baygülgen, Hakkında Yapılan Haberleri Tiye Aldı!

Selin Atasoy ile Ayrıldığı İddialarına Açıklık Getiren Okan Baygülgen, Hakkında Yapılan Haberleri Tiye Aldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 18:09

Özellikle gece geç saatlerde yayınlanan sohbet programları ''Gece Kuşu'' ve ''Disko Kralı''yla tanıdığımız Okan Bayülgen, şovmelik, tiyatroculuk ve oyunculuk gibi pek çok yönüyle ön plana çıkan bir isim. Çok yönlü ve medyatik bir isim olan Bayülgen, özel hayatı ve ünlü güzellerle yaşadığı aşklarla da uzun yıllar konuşulmuştu. Kendisi on bir sene önce aradığı aşkı Selin Atasoy'da bulmuştu. Aşklarını kameralar önünde yaşamaktan ziyade özel hayatlarını gizli tutmaya çaba gösteren çiftin hakkında farklı iddialar sürekli ortaya atılsa da son günlerde ikilinin ayrıldığına dair haberler ortaya atılmıştı. Okan Bayülgen, Sibel Arna'nın YouTube programı ''Ne Olursan Ol, Rahat Ol''a konuk oldu. Ünlü şovmen, ayrılık iddialarına yanıt verirken, ortaya atılan ayrılık haberlerinin üzerinden kendisi hakkında ortaya atılan magazinsel haberli de tiye aldı.

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Şimdilerde senaryosundan yapımcılığına kadar üstlendiği aynı zamanda da rol aldığı tiyatro oyunu ''Richard'' ile gündeme gelen Okan Bayülgen'i illaki tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde senaryosundan yapımcılığına kadar üstlendiği aynı zamanda da rol aldığı tiyatro oyunu ''Richard'' ile gündeme gelen Okan Bayülgen'i illaki tanıyorsunuzdur.

Kendisi aynı zamanda Türk televizyon dünyasının en renkli isimlerinden birisi biliyorsunuz. Uzun yıllar sunuculuğunu üstlendiği gece sohbeti programlarıyla geniş bir izleyici kitlesini kendisine çeken Bayülgen, aynı zamanda ''Ağır Roman'' gibi sinema dünyasına damga vuran ikonik filmlerde de rol almış bir isim. Yaratıcılığını her alanda konuşturmayı seven Bayülgen, aynı zamanda fotoğrafçılık ile de ilgileniyor.

Daha öncelerde birçok farklı güzelle anılsa da 11 senedir Selin Atsoy ile birliktelik yaşayan Bayülgen'in Atasoy ile ayrıldığı iddia edildi.

Daha öncelerde birçok farklı güzelle anılsa da 11 senedir Selin Atsoy ile birliktelik yaşayan Bayülgen'in Atasoy ile ayrıldığı iddia edildi.

Daha önce üç ayrı evlilik süreci geçiren Okan Bayülgen'in Selin Atasoy ile epey uzun soluklu bir aşk yaşaması çok konuşulmuştu. Gelin görün ki geçtiğimiz günlerde kulislerde konuşulan iddialara göre çift kavgasız gürültüsüz yollarını ayırmıştı.

Bayülgen, ayrılık iddialarına açıklık getirdi ve ayrılmadıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini söyledi. Sibel Arna'ya konuk olan Okan Bayülgen, bu konu hakkında çıkan haberleri de tiye aldı.

Bayülgen, ayrılık iddialarına açıklık getirdi ve ayrılmadıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini söyledi. Sibel Arna'ya konuk olan Okan Bayülgen, bu konu hakkında çıkan haberleri de tiye aldı.

''O haberler belirli aralıklarla hep çıkar. Dur bakalım uzun süredir bundan bahsetmiyoruz diye. Yakında ben hamile kalacağım.'' diyen Bayülgen, ''Demek ki biz pek sevişken, aşk meşk seven şöhretlermişiz!'' diyerek cümlesine devam etti.

Okan Bayülgen'in açıklamasının tamamını izlemek isterseniz👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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