Selin Atasoy ile Ayrıldığı İddialarına Açıklık Getiren Okan Baygülgen, Hakkında Yapılan Haberleri Tiye Aldı!

Özellikle gece geç saatlerde yayınlanan sohbet programları ''Gece Kuşu'' ve ''Disko Kralı''yla tanıdığımız Okan Bayülgen, şovmelik, tiyatroculuk ve oyunculuk gibi pek çok yönüyle ön plana çıkan bir isim. Çok yönlü ve medyatik bir isim olan Bayülgen, özel hayatı ve ünlü güzellerle yaşadığı aşklarla da uzun yıllar konuşulmuştu. Kendisi on bir sene önce aradığı aşkı Selin Atasoy'da bulmuştu. Aşklarını kameralar önünde yaşamaktan ziyade özel hayatlarını gizli tutmaya çaba gösteren çiftin hakkında farklı iddialar sürekli ortaya atılsa da son günlerde ikilinin ayrıldığına dair haberler ortaya atılmıştı. Okan Bayülgen, Sibel Arna'nın YouTube programı ''Ne Olursan Ol, Rahat Ol''a konuk oldu. Ünlü şovmen, ayrılık iddialarına yanıt verirken, ortaya atılan ayrılık haberlerinin üzerinden kendisi hakkında ortaya atılan magazinsel haberli de tiye aldı.