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Evlilik Rüyası Beş Ay Süren Şeyma Subaşı Eski Kocası Meedo ile Yaşadığı Süreci Unutmak İstercesine Anlattı!

Evlilik Rüyası Beş Ay Süren Şeyma Subaşı Eski Kocası Meedo ile Yaşadığı Süreci Unutmak İstercesine Anlattı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 13:07

Medya dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin ardından tanınırlık elde eden Şeyma Subaşı, artık ülkemizin en popüler isimlerinden birisi haline geldi. Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra kurucusu olduğu ''Sassy Go'' markasıyla da gündeme geliyor kendisi. 

Şeyma Subaşı, Ali Biçim ile birlikte gerçekleştirdiği program sohbetinde samimi açıklamalarda bulundu. Hikayelerin havada uçuştuğu programda Subaşı'nın eski eşi Meedo ile birlikte olduğu dönemde neler yaşadığını ve nasıl hissettiğini anlattığı  bölüm en dikkat çeken kısımlardan birisi oldu.

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Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda kurduğu cilt bakım markasıyla birlikte iş insanı olan Şeyma Subaşı'nı illaki tanıyorsunuzdur.

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda kurduğu cilt bakım markasıyla birlikte iş insanı olan Şeyma Subaşı'nı illaki tanıyorsunuzdur.

Şeyma Subaşı, bir zamanlar Acun Ilıcalı'yla aşk yaşayarak, 8 yıllık bekleyişin ardından evlenmiş fakat çift yalnızca 14 ay evli kalabilmişti. Bizler de onu Acun Ilıcalı'nın eşi ve kızları Melisa'nın annesi olarak tanımıştık.

Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi, bildiğimiz ismiyle Meedo, ile ilişkisi 2020 yılında başlamış ve çift 2 Mayıs 2023 tarihinde Fas'ta evlenmişti.

Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi, bildiğimiz ismiyle Meedo, ile ilişkisi 2020 yılında başlamış ve çift 2 Mayıs 2023 tarihinde Fas'ta evlenmişti.

Evlilik uzun sürmemiş, beş aylık sürecin ardından ikili boşanma kararı almıştı. Meedo'nun, Subaşı'nın bir arkadaşıyla ilişki yaşadığı ve bu nedenle çiftin ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Ali Biçim ile gerçekleştirdiği sohbette Meedo ile olan ilişkisinde nasıl hissettiğini anlattı👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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