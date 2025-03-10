Evlilik Rüyası Beş Ay Süren Şeyma Subaşı Eski Kocası Meedo ile Yaşadığı Süreci Unutmak İstercesine Anlattı!

Medya dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ile olan evliliğinin ardından tanınırlık elde eden Şeyma Subaşı, artık ülkemizin en popüler isimlerinden birisi haline geldi. Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra kurucusu olduğu ''Sassy Go'' markasıyla da gündeme geliyor kendisi.

Şeyma Subaşı, Ali Biçim ile birlikte gerçekleştirdiği program sohbetinde samimi açıklamalarda bulundu. Hikayelerin havada uçuştuğu programda Subaşı'nın eski eşi Meedo ile birlikte olduğu dönemde neler yaşadığını ve nasıl hissettiğini anlattığı bölüm en dikkat çeken kısımlardan birisi oldu.