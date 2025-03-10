Kameraları Görünce Sevgilicilik Oyununa Başlayan Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet'e Yaptığı Cilve Olay Oldu!
2019 yılında Forbes'un 'En Genç Milyarderleri' listesine giren ve güzellik markasını kurmasıyla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü isim Kylie Jenner ve son yılların başarılı erkek oyuncularından, 'Call me by Your Name' filmiyle büyük bir çıkış elde eden Timothée Chalamet 2023 senesinden bu yana aşk yaşıyor biliyorsunuz. İkilinin son dönemlerde hemen hemen her davet ve organizasyona birlikte katılması ise oldukça dikkat çekiyordu.
Jenner ve Chalamet bu sefer de birlikte bir tenis maçını izlediler. İlk başta oldukça sakin ve normal gözüken çiftten Kylie Jenner'ın tavırları kendilerini çeken kameraları görünce değişiverdi. Bu durum dikkatlerden kaçmayarak gündem oldu.
2015 yılında kendi adını verdiği kozmetik markasını kurmasından bu yana özel yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim Kylie Jenner.
Son dönemlerde Jenner, oyuncu Timothée Chalamet ile olan ilişkisiyle gündemde yer alıyor. İkilinin ilişkisi 2023'ün nisan ayında resmen başlamıştı hatırlarsanız.
Bu hafta sonu ünlü çiftimiz bir tenis maçına katıldı. Jenner ve Chalamet'nin gelin-damat misali birbirlerine içecek içirdikleri anlar dikkatlerden kaçmadı.
Buna ek olarak, Jenner'ın tavırlarının kameralar ortaya çıktığı anda değiştiği ve adeta bir sevgilicilik oyunu oynadığı dakikalar sosyal medyada gündem oldu👇
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