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Kameraları Görünce Sevgilicilik Oyununa Başlayan Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet'e Yaptığı Cilve Olay Oldu!

Kameraları Görünce Sevgilicilik Oyununa Başlayan Kylie Jenner'ın Timothée Chalamet'e Yaptığı Cilve Olay Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 10:24

2019 yılında Forbes'un 'En Genç Milyarderleri' listesine giren ve güzellik markasını kurmasıyla adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü isim Kylie Jenner ve son yılların başarılı erkek oyuncularından, 'Call me by Your Name' filmiyle büyük bir çıkış elde eden Timothée Chalamet 2023 senesinden bu yana aşk yaşıyor biliyorsunuz. İkilinin son dönemlerde hemen hemen her davet ve organizasyona birlikte katılması ise oldukça dikkat çekiyordu. 

Jenner ve Chalamet bu sefer de birlikte bir tenis maçını izlediler. İlk başta oldukça sakin ve normal gözüken çiftten Kylie Jenner'ın tavırları kendilerini çeken kameraları görünce değişiverdi. Bu durum dikkatlerden kaçmayarak gündem oldu.

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2015 yılında kendi adını verdiği kozmetik markasını kurmasından bu yana özel yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim Kylie Jenner.

2015 yılında kendi adını verdiği kozmetik markasını kurmasından bu yana özel yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim Kylie Jenner.

Kris Jenner ve eski adıyla Bruce Jenner (şimdiki adıyla Caitlyn Jenner)'ın kızı olan Jenner'ın medyatik bir yüz olarak ilk defa ''Keeping Up With Kardashians'' şovuyla tanındığını biliyorsunuzdur.

 Kendisinin ''Kylie Cosmetics''i kurmasının ardından sosyal medyadaki geniş takipçi kitlesi sayesinde ürünlerini etkili bir şekilde tanıttı ve kısa sürede büyük bir ticari başarı elde etti.

Son dönemlerde Jenner, oyuncu Timothée Chalamet ile olan ilişkisiyle gündemde yer alıyor. İkilinin ilişkisi 2023'ün nisan ayında resmen başlamıştı hatırlarsanız.

Son dönemlerde Jenner, oyuncu Timothée Chalamet ile olan ilişkisiyle gündemde yer alıyor. İkilinin ilişkisi 2023'ün nisan ayında resmen başlamıştı hatırlarsanız.

Jenner'ın birçok takipçisi Travis Scott ile olan toksik ilişkisinin ardından Chalamet'nin Kylie'ye epey iyi geldiğini düşünmeye başladı. İkili Altın Küre dahil neredeyse her etkinlikte el ele diz dize poz vermekten geri durmuyor; aksine aşklarını tüm dünyanın gözleri önünde yaşamayı tercih ediyor.

Bu hafta sonu ünlü çiftimiz bir tenis maçına katıldı. Jenner ve Chalamet'nin gelin-damat misali birbirlerine içecek içirdikleri anlar dikkatlerden kaçmadı.

Bu hafta sonu ünlü çiftimiz bir tenis maçına katıldı. Jenner ve Chalamet'nin gelin-damat misali birbirlerine içecek içirdikleri anlar dikkatlerden kaçmadı.

Buna ek olarak, Jenner'ın tavırlarının kameralar ortaya çıktığı anda değiştiği ve adeta bir sevgilicilik oyunu oynadığı dakikalar sosyal medyada gündem oldu👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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