Rihanna Doğum Sonrası Pozlarını Paylaşınca Yeni Bebek Geldi Zanneden Kullanıcıların Yüreğine İndirdi!

Son yıllarda iş insanlığına bürünerek kendi markasını kuran ve bu konuda oldukça başarılı ve kendinden emin adımlarla ilerleyen dünyaca ünlü yıldız Rihanna'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi özellikle 2010'lu yıllarda yayınladığı şarkılarla küresel birçok başarıyı sırtlamış bir isim olarak ''Good Girl Gone Bad'' albümü başta olmak üzere ürettiği başarılı şarkılarla müzik piyasasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştı.

Şimdilerde iki çocuk annesi olan Rihanna, hayranları ondan yeni hit parçalar beklerken, o tamamen anneliğine ve yeni kurmuş olduğu markasına odaklanıyor biliyorsunuz. Ünlü yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde RZA ve Riot Rose'un doğdukları günlerden, hastanede çektiği selfie'leri paylaştı. Bu paylaşımı gören kullanıcılar anlık bir şaşkınlık yaşayarak Rihanna'nın üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini ve bu süreçte hamileliğini gizlediğini zannetseler de ünlü yıldızın düştüğü notu okuyunca paylaşımın nedenini anladılar.