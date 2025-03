Rihanna Doğum Sonrası Pozlarını Paylaşınca Yeni Bebek Geldi Zanneden Kullanıcıların Yüreğine İndirdi!

İlk albümü 'Music of the Sun' (2005) ve 'A Girl Like Me' (2006) ile çıkış yaptı, ancak asıl patlamasını 'Good Girl Gone Bad' (2007) albümüyle yaşadı. Özellikle 'Umbrella' şarkısı, Rihanna'yı global bir süperstar haline getirdi. Şarkıcılık kariyerinin şekillendiren ve Rihanna'nın bugünkü Rihanna olmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi de Jay-Z ile tanışmasıydı.

2017 senesinde Fenty Beauty markasını kuran Rihanna, 2018'de markayı bir üst seviyeye taşıyarak iç giyim odaklı çalıştığı Savage X Fenty'yi kurdu. Ünlü yıldızın bu hamlesi, yalnızca müzik dünyasının değil aynı zamanda moda ve kozmetik dünyasının da kraliçesi olmasını sağladı diyebiliriz!