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Rihanna Doğum Sonrası Pozlarını Paylaşınca Yeni Bebek Geldi Zanneden Kullanıcıların Yüreğine İndirdi!

Rihanna Doğum Sonrası Pozlarını Paylaşınca Yeni Bebek Geldi Zanneden Kullanıcıların Yüreğine İndirdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 20:08

Son yıllarda iş insanlığına bürünerek kendi markasını kuran ve bu konuda oldukça başarılı ve kendinden emin adımlarla ilerleyen dünyaca ünlü yıldız Rihanna'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi özellikle 2010'lu yıllarda yayınladığı şarkılarla küresel birçok başarıyı sırtlamış bir isim olarak ''Good Girl Gone Bad'' albümü başta olmak üzere ürettiği başarılı şarkılarla müzik piyasasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştı. 

Şimdilerde iki çocuk annesi olan Rihanna, hayranları ondan yeni hit parçalar beklerken, o tamamen anneliğine ve yeni kurmuş olduğu markasına odaklanıyor biliyorsunuz. Ünlü yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde RZA ve Riot Rose'un doğdukları günlerden, hastanede çektiği selfie'leri paylaştı. Bu paylaşımı gören kullanıcılar anlık bir şaşkınlık yaşayarak Rihanna'nın üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini ve bu süreçte hamileliğini gizlediğini zannetseler de ünlü yıldızın düştüğü notu okuyunca paylaşımın nedenini anladılar.

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Rihanna namıdiğer Riri, dünya genelinde yediden yetmişe tanınan nadir isimlerden birsi biliyorsunuz.

Rihanna namıdiğer Riri, dünya genelinde yediden yetmişe tanınan nadir isimlerden birsi biliyorsunuz.

İlk albümü 'Music of the Sun' (2005) ve 'A Girl Like Me' (2006) ile çıkış yaptı, ancak asıl patlamasını 'Good Girl Gone Bad' (2007) albümüyle yaşadı. Özellikle 'Umbrella' şarkısı, Rihanna'yı global bir süperstar haline getirdi. Şarkıcılık kariyerinin şekillendiren ve Rihanna'nın bugünkü Rihanna olmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisi de Jay-Z ile tanışmasıydı. 

2017 senesinde Fenty Beauty markasını kuran Rihanna, 2018'de markayı bir üst seviyeye taşıyarak iç giyim odaklı çalıştığı Savage X Fenty'yi kurdu. Ünlü yıldızın bu hamlesi, yalnızca müzik dünyasının değil aynı zamanda moda ve kozmetik dünyasının da kraliçesi olmasını sağladı diyebiliriz!

Amerika'da epey bir takipçisi olan ASAP Rocky ile 2020 yılında birlikteliğine başlayan ünlü isim, şimdilerde iki çocuğu ve biricik aşkıyla keyifli bir hayat sürüyor.

Amerika'da epey bir takipçisi olan ASAP Rocky ile 2020 yılında birlikteliğine başlayan ünlü isim, şimdilerde iki çocuğu ve biricik aşkıyla keyifli bir hayat sürüyor.

Çift, ilişkilerini büyük ölçüde özel tutsa da, birlikte katıldıkları etkinlikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çiftin, RZA Athelston Mayers ve Riot Rose Mayers isimde iki de oğlu var. RZA, 2022'de dünyaya gelirken, Riot Rose 2023'te hayata merhaba demişti.

Şimdilerde hayranları ondan yeni bir albüm beklerken o, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla az kalsın takipçilerinin kalbine indirecekti!

Şimdilerde hayranları ondan yeni bir albüm beklerken o, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımla az kalsın takipçilerinin kalbine indirecekti!

Rihanna'nın bu kadar kısa sürede iki çocuk sahibi olması ve bununla birlikte müzik kariyerini askıya alması hayranları tarafından epey tuhaf karşılanmıştı.

Görselin açıklamasına bakınca Rihanna'nın iki oğlunun adını görüp rahatlasalar da ünlü yıldızın yeniden doğum yapmış olma ihtimalinin şaşkınlığını bir türlü üzerlerinden atamadılar.

Görselin açıklamasına bakınca Rihanna'nın iki oğlunun adını görüp rahatlasalar da ünlü yıldızın yeniden doğum yapmış olma ihtimalinin şaşkınlığını bir türlü üzerlerinden atamadılar.

İşin aslı ortada yeni doğan bir bebek yok, maziye giden bir Rihanna vardı. Riri, Kadınlar Günü'nü anneliğini ön plana çıkaran bir paylaşımla anmak istemişti o kadar...

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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