Bu Hafta Gündem Olan Magazin Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Bu Hafta Gündem Olan Magazin Olaylarına Ne Kadar Hakimsin?
Ünlüler dünyası bir haftaya neler sığdırdı neler! Yeni şarkı haberinden silinen mesajlara kaos, entrika ve neşeyi bir arada bulduğumuz magazin haberlerinde bu hafta yaşananlara ne kadar hakimsin? Cevabını merak ediyorsan, Haydi teste!
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1. Bu haftanın en sevindiren haberiyle başlayalım. Hangi ünlü çiftimiz biricik bebeklerini sonunda kucaklarına aldı?
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2. Paris Moda Haftası'na siyah elbisesiyle damga vuran ünlü güzel kimdi desek?
3. Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın iki ayrı suçtan kaç yıla kadar hapsinin istendiğini öğrenmiş ve adeta şoke olmuştuk?
4. Güzelim saçlarına kıyıp imaj değişimiyle bizleri şaşırtan hangi ünlü güzelimiz Yılmaz Morgül ve Edis'e benzetilmişti, hatırlıyor musun?
5. Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile birlikteyken ünlü bir rapçimizin şimdiki kız arkadaşıyla yakınlaştığı iddia edilmişti. Kimdi o rapçi?
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6. Ev sahibiyle kira sorunsalı yaşayan Pelin Karahan, bu konuya ilişkin ''Kirayı gönderiyorsun...'' diyerek başladığı cümleyi nasıl tamamlamıştı?
7. Mabel Matiz, astrolog Can Aydoğmuş'un hangi burç için yaptığı tahmini ''Amin'' diyerek yanıtlamıştı?
8. 3 tane ortak eski sevgilileri olmasına rağmen kadın dayanışmasının en başarılı örneğini Hadise, Hande Erçel'in gönderine hangi yorumu yaparak göstermişti?
9. Şükrü Özyıldız ile ayrılığının ardından açıklama yapan Sibil Çetinkaya, ''Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz...'' cümlesini nasıl tamamlamıştı?
10. Kocasının ex'ini bir türlü aşamayan Hailey Bieber, en son hangi hamlesiyle gündeme geldi?
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11. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine nereli bir futbolcunun yazdığını iddia etmişti peki?
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