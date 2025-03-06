onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
6 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

6 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.03.2025 - 00:58

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Türk televizyonlarının gözde oyuncularından Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda sergilediği cesur stiliyle bir kez daha adından söz ettirdi.

1. Türk televizyonlarının gözde oyuncularından Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda sergilediği cesur stiliyle bir kez daha adından söz ettirdi.

Hem oyunculuk kariyeri hem de katıldığı ödül törenleriyle dikkat çeken Erçel, özellikle son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Göz alıcı fiziği, zarif duruşu ve benzersiz güzelliğiyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da beğeni kazanmayı başaran Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda sergilediği kıyafetiyle bir kez daha herkesin dilindeydi. Sosyal medya kullanıcılarının kimisi kendisine övgü yağdırırken kimisi de eleştirilerini eksik etmedi.

2. Demet Özdemir, hem oyunculuğu hem de tarzıyla her zaman gündemde olmayı başarıyor.

2. Demet Özdemir, hem oyunculuğu hem de tarzıyla her zaman gündemde olmayı başarıyor.

Hem ekranlarda hem de sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesi bulunan Özdemir, her adımıyla hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.  Geçtiğimiz gün kaküllü, küt saçlarıyla paylaşım yapan Demet Özdemir görenlere ufak çaplı bir şok geçirtirken, yeni dizisi Eşref Rüya için imaj değişikliğine gittiği düşünüldü! Peruk taktığını açıklayan Demet Özdemir tanınmakta zorlandı!

3. Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, mutluluklarına bir yenisini daha ekledi.

3. Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, mutluluklarına bir yenisini daha ekledi.

Çift, bugün dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, doğumun ardından yapılan açıklamalarda hem anne Neslihan Atagül Doğulu’nun hem de bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.

4. Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu finale yaklaşırken sürpriz bir veda yaşandı.

4. Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu finale yaklaşırken sürpriz bir veda yaşandı.

Başrol oyuncularından Meriç Aral, sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla projeye veda etti. Posta Gazetesi’nin iddiasına göre ünlü oyuncu anne olmaya hazırlanıyor.   Dizide de hamile bir karakteri canlandıran Aral’ın gerçek hayatta da bebek beklediği öne sürüldü. İşte detaylar...

5. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in aile içi kavgası giderek büyüyor.

5. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in aile içi kavgası giderek büyüyor.

Ağabeyi Ercan Deniz, katıldığı bir televizyon programında kardeşinin İngiltere’ye kaçma hazırlığında olduğunu öne sürdü. Bu iddia gündeme bomba gibi düşerken, kavgaya bu kez kardeşleri Sibel Deniz de dahil oldu.   Sibel, ağabeyi Ercan Deniz’e sert sözlerle yüklenerek “Senin mesleğinde para gidince kardeşlik de bitti” diyerek tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Magazin dünyasında sürpriz bir ayrılık daha!

6. Magazin dünyasında sürpriz bir ayrılık daha!

2017 yılında büyük bir aşkla evlenen Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli’nin yollarını ayırdığı konuşuluyor. Uzun süredir evlilikleriyle ilgili sessizliklerini koruyan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.   Ancak ikilinin sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını kaldırmaması da kafaları karıştırdı. Peki gerçekten boşandılar mı? İşte detaylar…

7. Önce Milano Moda Haftası'nda Donatella Versace'yle verdiği pozlar ve takipleşmeyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gece de Paris'teki etkinlikteki tuhaf tasarımlı fakat üstüne cuk oturan elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmişti!

7. Önce Milano Moda Haftası'nda Donatella Versace'yle verdiği pozlar ve takipleşmeyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gece de Paris'teki etkinlikteki tuhaf tasarımlı fakat üstüne cuk oturan elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmişti!

Sosyal medyayı ikiye bölen o elbiseye bir yorum da alışık olduğumuz üzere Tansu Dayan'dan geldi! Ünlülerin kıyafetlerini ve hareketlerini tiye alışıyla meşhur fenomen Tansu Dayan, Hande Erçel'e de acımadı!

8. Bir süredir sesi sedası çıkmayan ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz saatlerde Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin?" adlı YouTube programına konuk oldu.

8. Bir süredir sesi sedası çıkmayan ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz saatlerde Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin?" adlı YouTube programına konuk oldu.

6 yaşında yetiştirme yurduna verilen Doğuş'un orada yaşadıklarını anlattıkları anlar yürek dağlarken, dedesiyle ilgili kullandığı ağır ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı.

9. Geçtiğimiz saatlerde, Gel Konuşalım canlı yayınında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın duyurduğu üzere kıymetli şarkıcı İlhan Şeşen'in durumunun ciddileştiği öğrenildi.

9. Geçtiğimiz saatlerde, Gel Konuşalım canlı yayınında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın duyurduğu üzere kıymetli şarkıcı İlhan Şeşen'in durumunun ciddileştiği öğrenildi.

2023 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele eden Şeşen'e 16 Şubat gecesi 55. sanat yılına özel bir gece düzenlenmişti. Son halini o zaman gördüğümüz, geceye sandalyesinde katılan Şeşen'in doktorlarının tedavi sürecinin artık tükendiğini ve kritik boyuta ulaştığının altını çizdiği bildirildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın