6 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Türk televizyonlarının gözde oyuncularından Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda sergilediği cesur stiliyle bir kez daha adından söz ettirdi.
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2. Demet Özdemir, hem oyunculuğu hem de tarzıyla her zaman gündemde olmayı başarıyor.
3. Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, mutluluklarına bir yenisini daha ekledi.
4. Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu finale yaklaşırken sürpriz bir veda yaşandı.
5. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in aile içi kavgası giderek büyüyor.
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6. Magazin dünyasında sürpriz bir ayrılık daha!
7. Önce Milano Moda Haftası'nda Donatella Versace'yle verdiği pozlar ve takipleşmeyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz gece de Paris'teki etkinlikteki tuhaf tasarımlı fakat üstüne cuk oturan elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmişti!
8. Bir süredir sesi sedası çıkmayan ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz saatlerde Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin?" adlı YouTube programına konuk oldu.
9. Geçtiğimiz saatlerde, Gel Konuşalım canlı yayınında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın duyurduğu üzere kıymetli şarkıcı İlhan Şeşen'in durumunun ciddileştiği öğrenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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