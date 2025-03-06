Paris Moda Haftası'nda Boy Gösteren Hande Erçel'in Görünümü Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Türk televizyonlarının gözde oyuncularından Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda sergilediği cesur stiliyle bir kez daha adından söz ettirdi. Hem oyunculuk kariyeri hem de katıldığı ödül törenleriyle dikkat çeken Erçel, özellikle son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Göz alıcı fiziği, zarif duruşu ve benzersiz güzelliğiyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da beğeni kazanmayı başaran Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda sergilediği kıyafetiyle bir kez daha herkesin dilindeydi. Sosyal medya kullanıcılarının kimisi kendisine övgü yağdırırken kimisi de eleştirilerini eksik etmedi.