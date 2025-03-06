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Paris Moda Haftası'nda Boy Gösteren Hande Erçel'in Görünümü Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Paris Moda Haftası'nda Boy Gösteren Hande Erçel'in Görünümü Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2025 - 10:22

Türk televizyonlarının gözde oyuncularından Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda sergilediği cesur stiliyle bir kez daha adından söz ettirdi. Hem oyunculuk kariyeri hem de katıldığı ödül törenleriyle dikkat çeken Erçel, özellikle son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. 

Göz alıcı fiziği, zarif duruşu ve benzersiz güzelliğiyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da beğeni kazanmayı başaran Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda sergilediği kıyafetiyle bir kez daha herkesin dilindeydi. Sosyal medya kullanıcılarının kimisi kendisine övgü yağdırırken kimisi de eleştirilerini eksik etmedi.

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Hande Erçel, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atmış, kısa sürede kendine sağlam bir yer edinmiş ve her projede şöhretini arttırmış oyuncularımızdan biri.

Hande Erçel, oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atmış, kısa sürede kendine sağlam bir yer edinmiş ve her projede şöhretini arttırmış oyuncularımızdan biri.

Gözde oyunculardan biri olarak, Güneşin Kızları ve Aşk Laftan Anlamaz gibi projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hande Erçel, sonrasında da Sen Çal Kapımı dizisiyle adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Hem oyunculuk hem de modaya olan ilgisiyle dikkat çeken Erçel, her zaman şıklığı ve zarafetiyle beğeni topluyor.

Hem oyunculuk hem de modaya olan ilgisiyle dikkat çeken Erçel, her zaman şıklığı ve zarafetiyle beğeni topluyor.

Ayrıca, katıldığı pek çok ödül töreni ve etkinlikte kazandığı ödüllerle manşetlere yerleşiyor. Sahneye çıktığı her organizasyonda göz kamaştıran bir görünüme sahip olan Erçel, basının da beğenisini topluyor.

Hande Erçel'in özel hayatı da magazin dünyasında sıkça yer buluyor. Son dönemde sosyetenin genç isimlerinden Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk, sosyal medya gündeminden düşmüyor.

Hande Erçel'in özel hayatı da magazin dünyasında sıkça yer buluyor. Son dönemde sosyetenin genç isimlerinden Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk, sosyal medya gündeminden düşmüyor.

Birçok kişi, çiftin uyumunu ve birbirlerine duyduğu sevgiyi desteklerken bazı kesimler de bu ilişkiyi farklı açıdan değerlendirdi. Ancak ne olursa olsun, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın birlikteliği, çiftin birbirlerine olan bağlılıklarıyla sıkça konuşuluyor.

Son dönemde Hande Erçel, oyunculuk kariyerine yeni bir soluk getirdiği Rüzgara Bırak filmiyle de gündeme geldi.

Son dönemde Hande Erçel, oyunculuk kariyerine yeni bir soluk getirdiği Rüzgara Bırak filmiyle de gündeme geldi.

Filmdeki rol arkadaşı Barış Arduç ile olan uyumları, izleyicilerden tam not aldı. Beklentiyi başrolleriyle arşa çıkartan film kısa sürede izlenme listelerinin başına yerleşti.

Yine yurt dışında boy gösteren Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası'nda resmen ışıl ışıl parlamıştı!

Yine yurt dışında boy gösteren Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası'nda resmen ışıl ışıl parlamıştı!

Hem fiziği hem de güzelliğiyle katıldığı uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi gururla temsil eden Hande Erçel'in ünlü modacı Donatella Versace ile yan yana gelmesi olay olmuştu.

Detaylardan sizin için bahsetmiştik:

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Geçtiğimiz gece Paris'teki etkinlikte, siyah deri elbisesiyle boy gösteren Hande Erçel, yine herkesin dikkatini üzerine çekti.

Deri elbisenin tasarımı oldukça sofistike ve modern bir görünüm sağlarken Hande Erçel basının gözde isimlerinden biri oldu.

Deri elbisenin tasarımı oldukça sofistike ve modern bir görünüm sağlarken Hande Erçel basının gözde isimlerinden biri oldu.

Ancak, kendisinin kombini sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir kesim, Erçel'in elbisesini özgün ve cesur bir tercih olarak övgüyle karşılarken, diğer yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları ise tasarımın alışılmışın dışında olduğunu belirterek, Hande Erçel’in bu kıyafetini beğenmediklerini dile getirdi!

Gelin Erçel'e gelen yorumlara birlikte bakalım:

Gelin Erçel'e gelen yorumlara birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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