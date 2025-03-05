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Acil Bulmamız Lazım: Nilperi Şahinkaya Türkiye'de Oynayan Senegalli Futbolcunun Kendisine Yürüdüğünü Söyledi!

Acil Bulmamız Lazım: Nilperi Şahinkaya Türkiye'de Oynayan Senegalli Futbolcunun Kendisine Yürüdüğünü Söyledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2025 - 12:09

Nilperi Şahinkaya'yı şimdilerde Kral Kaybederse'deki rolüyle ekranlara görüyoruz. Özlem karakteriyle adından bahsettiren oyuncu katıldığı bir programda şoke eden itiraflarda bulundu. Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Nilperi Şahinkaya kendisine Senegalli bir futbolcunun yazdığını söyledi! Türkiye'de oynadığı öğrenilen isim kısa sürede merak konusu oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Öyle Bir Geçer Zamanki, Aynen Aynen gibi popüler dizilerle dijital platformlar ve ana akımda izlediğimiz Nilperi Şahinkaya sevilen oyunculardan biri olmayı sürdürüyor.

Öyle Bir Geçer Zamanki, Aynen Aynen gibi popüler dizilerle dijital platformlar ve ana akımda izlediğimiz Nilperi Şahinkaya sevilen oyunculardan biri olmayı sürdürüyor.

İlginç bir çocukluk geçiren Şahinkaya zaman zaman verdiği röportajlarla da gündeme geliyor. Aşk hayatıyla dikkat çeken oyuncularımızdan biri olan isim daha önce geçmişte birçok kez şehir değiştirdiklerinden ve yurt dışında doğduğundan bahsetmişti.

Nilperi Şahinkaya, son zamanlarda çok konuşulan "Kral Kaybederse" dizisindeki Özlem karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Nilperi Şahinkaya, son zamanlarda çok konuşulan "Kral Kaybederse" dizisindeki Özlem karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde ederken Şahinkaya'nın oyunculuğu da övgü topladı.

Babası diplomat olduğu için çocukluğunda sık sık taşındıklarını söyleyen Nilperi Şahinkaya daha önce Senegal'de doğduğunu açıklamıştı.

Babası diplomat olduğu için çocukluğunda sık sık taşındıklarını söyleyen Nilperi Şahinkaya daha önce Senegal'de doğduğunu açıklamıştı.

İlişkisinden tutuna da açıklamalarına kadar birçok detayla magazin gündemine yerleşen oyuncunun hayatına dair detaylar öğrenildiğinde bir hayli dikkat çekmişti.

Daha önce farklı olaylarla ve karıştığı gerginliklerle magazin manşetlerine yerleşen Şahinkaya şimdi de itiraflarıyla gündeme geldi!

Daha önce farklı olaylarla ve karıştığı gerginliklerle magazin manşetlerine yerleşen Şahinkaya şimdi de itiraflarıyla gündeme geldi!

Ancak bu kez oyuncu, Mehmet Demirkol'un programında yaptığı ilginç bir itirafla dikkatleri üzerine çekti.

"Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek, kendisine gelen mesajı anlatan oyuncu duyanları bir hayli şaşırttı!

"Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek, kendisine gelen mesajı anlatan oyuncu duyanları bir hayli şaşırttı!

Bu açıklama, sosyal medyada büyük bir merak uyandırırken 'Kim bu futbolcu? Hangi Senegalli Nilperi Şahinkaya'ya mesaj attı?' gibi sorular ortalıkta kol gezmeye başladı.

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Aralarında oldukça eğlenceli bir diyalog geçen ikilinin mesajlaşmalarını anlatan Şahinkaya kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Aralarında oldukça eğlenceli bir diyalog geçen ikilinin mesajlaşmalarını anlatan Şahinkaya kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de bir takımda oynayan Senegalli futbolcunun kendisine Fransızca 'Çok sevindim sen de bizim orada doğmuşsun' yazdığını itiraf eden Şahinkaya görenleri kahkaha tufanına soktu!

Gelin o anları birlikte izleyelim!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Osman Elmallı

bulupta ne yapacaksınız tacizci sapık diye yaftalayıp feminist linç mi uygulayacaksınız

onur.ozdemir

Jakobs olamaz diye Mustafanın yazdığını yazmaya gelmiştim gördüm ki içerikte var 😀