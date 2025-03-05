Acil Bulmamız Lazım: Nilperi Şahinkaya Türkiye'de Oynayan Senegalli Futbolcunun Kendisine Yürüdüğünü Söyledi!
Acil Bulmamız Lazım: Nilperi Şahinkaya Türkiye'de Oynayan Senegalli Futbolcunun Kendisine Yürüdüğünü Söyledi!
Nilperi Şahinkaya'yı şimdilerde Kral Kaybederse'deki rolüyle ekranlara görüyoruz. Özlem karakteriyle adından bahsettiren oyuncu katıldığı bir programda şoke eden itiraflarda bulundu. Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Nilperi Şahinkaya kendisine Senegalli bir futbolcunun yazdığını söyledi! Türkiye'de oynadığı öğrenilen isim kısa sürede merak konusu oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Öyle Bir Geçer Zamanki, Aynen Aynen gibi popüler dizilerle dijital platformlar ve ana akımda izlediğimiz Nilperi Şahinkaya sevilen oyunculardan biri olmayı sürdürüyor.
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Nilperi Şahinkaya, son zamanlarda çok konuşulan "Kral Kaybederse" dizisindeki Özlem karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor.
Babası diplomat olduğu için çocukluğunda sık sık taşındıklarını söyleyen Nilperi Şahinkaya daha önce Senegal'de doğduğunu açıklamıştı.
Daha önce farklı olaylarla ve karıştığı gerginliklerle magazin manşetlerine yerleşen Şahinkaya şimdi de itiraflarıyla gündeme geldi!
"Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek, kendisine gelen mesajı anlatan oyuncu duyanları bir hayli şaşırttı!
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Aralarında oldukça eğlenceli bir diyalog geçen ikilinin mesajlaşmalarını anlatan Şahinkaya kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Gelin o anları birlikte izleyelim!
X kullanıcılarının tahminleri ve yorumları gecikmedi tabii:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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bulupta ne yapacaksınız tacizci sapık diye yaftalayıp feminist linç mi uygulayacaksınız
Jakobs olamaz diye Mustafanın yazdığını yazmaya gelmiştim gördüm ki içerikte var 😀