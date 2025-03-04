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Bir Gerilim Daha: Hülya Avşar Magazin Muhabirinin Laubali Sözleri Karşısında Resmen Çılgına Döndü!

Bir Gerilim Daha: Hülya Avşar Magazin Muhabirinin Laubali Sözleri Karşısında Resmen Çılgına Döndü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.03.2025 - 00:46

Türk televizyonunun ünlü ismi Hülya Avşar, bir magazin muhabirinin soruları karşısında adeta çılgına döndü. Daha önce de kendisine sorulan sorular karşısında ateş püsküren Avşar bu sefer muhabire toy damgasını yapıştırdı! Ortalığın buz kestiği o anlara sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi. Hülya Avşar'a laubali şekilde yaklaştığı düşünülen muhabir tepkilerin odağı oldu. Gelin o anlara ve detaylara birlikte bakalım!

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Dizi film ve müzik sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar yıllar geçse de adından bahsettirmeyi sürdüren sanatçılarımızdan biri.

Dizi film ve müzik sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar yıllar geçse de adından bahsettirmeyi sürdüren sanatçılarımızdan biri.

Genç yaşta adım attığı şöhret dolu hayattan bir daha vazgeçmeyen Hülya Avşar televizyon ekranlarının da en gözde isimlerinden biri.

Bir Hülya Avşar Sohbeti programının her yeni bölümünde olay yaratan ifadeleriyle manşetlere yerleşmeyi başarıyor.

Bir Hülya Avşar Sohbeti programının her yeni bölümünde olay yaratan ifadeleriyle manşetlere yerleşmeyi başarıyor.

Konuklarına olan dobra yaklaşımı ve zaman zaman köşeye sıkıştıran sorularıyla Hülya Avşar şu sıralar YouTube'daki aktifliğiyle adından bahsettiriyor.

Kendisi tabii ki birçok ünlümüz gibi ailesiyle de manşetlere yerleşiyor. 1997 senesinde Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Avşar ilişkisiyle birçok kez dikkatleri üzerine çekmişti.

Kendisi tabii ki birçok ünlümüz gibi ailesiyle de manşetlere yerleşiyor. 1997 senesinde Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Avşar ilişkisiyle birçok kez dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir döneme ihanet haberleriyle damga vuran iklili şimdilerde kızları Zehra ile sık sık bir araya geliyor, hatta birlikte fotoğraf paylaşmayı da aksatmıyor.

Dobralıklarıyla tanıdığımız Hülya Avşar zaman zaman muhabirlerin kendisine sorduğu sorularla da gündeme geliyor.

Dobralıklarıyla tanıdığımız Hülya Avşar zaman zaman muhabirlerin kendisine sorduğu sorularla da gündeme geliyor.

Birkaç ay öncesinde filtresiz yüzüyle dikkat çeken Avşar son olarak muhabirlerin sorduğu sorulara fena öfkelenmişti.

O anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Avşar kızı yine gündeme bir muhabirle yaşadığı gerginlikle düştü! Hülya Avşar bu sefer magazin muhabirinin "seksek gibi sekiyorsunuz" ifadesine takıldı...

Avşar kızı yine gündeme bir muhabirle yaşadığı gerginlikle düştü! Hülya Avşar bu sefer magazin muhabirinin "seksek gibi sekiyorsunuz" ifadesine takıldı...

Köpeğini gezdirirken görüntülenen Hülya Avşar bu ifadeler karşısında resmen çılgına döndü! 'Senin gibi toy, soru sormayı bilmeyen gazetecilerle konuşmak istemiyorum' şeklinde tepki gösteren isim beklenmedik bir yanıtla karşılaştı.

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Avşar "Maşallah 18'lik kızlar gibi seksek gibi sekiyordunuz" şeklinde konuşan muhabire "Sekmek ne demek ya?" diyerek tepki gösterdi.

Avşar "Maşallah 18'lik kızlar gibi seksek gibi sekiyordunuz" şeklinde konuşan muhabire "Sekmek ne demek ya?" diyerek tepki gösterdi.

Muhabirin ünlü isme verdiği 'Ama geçen sene bana evlenme teklifi etmiştiniz! Toy değilim, çok şükür on seneyi devirdim...' cevabı ise duyanları şaşırttı!

Gelin ortalığın buz kesildiği o anları birlikte izleyelim:

Başta Yeliz Yeşilmen olmak üzere Hülya Avşar'a hak veren kesim çoğunluktaydı 👇

Başta Yeliz Yeşilmen olmak üzere Hülya Avşar'a hak veren kesim çoğunluktaydı 👇
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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