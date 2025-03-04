Bir Gerilim Daha: Hülya Avşar Magazin Muhabirinin Laubali Sözleri Karşısında Resmen Çılgına Döndü!
Bir Gerilim Daha: Hülya Avşar Magazin Muhabirinin Laubali Sözleri Karşısında Resmen Çılgına Döndü!
Türk televizyonunun ünlü ismi Hülya Avşar, bir magazin muhabirinin soruları karşısında adeta çılgına döndü. Daha önce de kendisine sorulan sorular karşısında ateş püsküren Avşar bu sefer muhabire toy damgasını yapıştırdı! Ortalığın buz kestiği o anlara sosyal medya kullanıcılarının yorumları gecikmedi. Hülya Avşar'a laubali şekilde yaklaştığı düşünülen muhabir tepkilerin odağı oldu. Gelin o anlara ve detaylara birlikte bakalım!
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Dizi film ve müzik sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar yıllar geçse de adından bahsettirmeyi sürdüren sanatçılarımızdan biri.
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Bir Hülya Avşar Sohbeti programının her yeni bölümünde olay yaratan ifadeleriyle manşetlere yerleşmeyi başarıyor.
Kendisi tabii ki birçok ünlümüz gibi ailesiyle de manşetlere yerleşiyor. 1997 senesinde Kaya Çilingiroğlu ile evlenen Avşar ilişkisiyle birçok kez dikkatleri üzerine çekmişti.
Dobralıklarıyla tanıdığımız Hülya Avşar zaman zaman muhabirlerin kendisine sorduğu sorularla da gündeme geliyor.
Avşar kızı yine gündeme bir muhabirle yaşadığı gerginlikle düştü! Hülya Avşar bu sefer magazin muhabirinin "seksek gibi sekiyorsunuz" ifadesine takıldı...
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Avşar "Maşallah 18'lik kızlar gibi seksek gibi sekiyordunuz" şeklinde konuşan muhabire "Sekmek ne demek ya?" diyerek tepki gösterdi.
Gelin ortalığın buz kesildiği o anları birlikte izleyelim:
Başta Yeliz Yeşilmen olmak üzere Hülya Avşar'a hak veren kesim çoğunluktaydı 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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