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Edip Akbayram'ın Cenazesindeki Gergin Tavırlarıyla Gündeme Düşen Cahit Berkay'dan Açıklama!

Edip Akbayram'ın Cenazesindeki Gergin Tavırlarıyla Gündeme Düşen Cahit Berkay'dan Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2025 - 23:44

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahnelerde yer alan ve birçok unutulmaz esere imza atan Akbayram, hem sesiyle hem de şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Sanat dünyasında derin bir boşluk bırakan bu kayıp, sevenlerini derinden üzüntüye boğarken usta isim son yolculuğuna uğurlandı.

Birçok ünlü ismin katıldığı cenazede ortam gerildi. Cahit Berkay'ın sorulan sorulara ve fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdiği anlar sosyal medyaya düşerken usta isim açıklamada bulundu.

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Türk müziğinin efsanelerinden biri olan Edip Akbayram'dan geçirdiği zatürre hastalığının ardından maalesef ki 2 Mart günü acı haber geldi.

Türk müziğinin efsanelerinden biri olan Edip Akbayram'dan geçirdiği zatürre hastalığının ardından maalesef ki 2 Mart günü acı haber geldi.

Usta ismin Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındıktan sonra çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eşi Ayten Akbayram kızı Türkü Akbayram ve torunu başta olmak üzere vefatıyla milyonları yasa boğan Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi Ayten Akbayram kızı Türkü Akbayram ve torunu başta olmak üzere vefatıyla milyonları yasa boğan Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu, ünlü isimlerin de akın ettiği cenazede yaşananlar yürekleri bir kez daha burktu.

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninin detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Çiçeklerle uğurlanan sanatçının cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı:

Moğollar adlı müzik grubunun kurucularından biri olan sanatçı Cahit Berkay, Edip Akbayram'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Moğollar adlı müzik grubunun kurucularından biri olan sanatçı Cahit Berkay, Edip Akbayram'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki anma töreninin ardından, Edip Akbayram’ın cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına çok sayıda ünlü isim katıldı.

Cenaze töreni için Teşvikiye Camii’ne gelen ünlü sanatçı Cahit Berkay, Kültür Bakanı‘nın anma töreni ve cenaze törenine katılmamasını soran muhabirlere sinirlenmişti.

Cenaze töreni için Teşvikiye Camii’ne gelen ünlü sanatçı Cahit Berkay, Kültür Bakanı‘nın anma töreni ve cenaze törenine katılmamasını soran muhabirlere sinirlenmişti.

Birçok ünlü ismin Akbayram'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadığı ve derin bir üzüntü yaşadığı anlarda sorulan sorulara tepki gösteren Cahit Berkay'ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

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"Bana ne, bana niye soruyorsun ki?" şeklinde çıkışan Cahit Berkay'ın kalabalıktaki anları da çok konuşulmuştu.

"Bana ne, bana niye soruyorsun ki?" şeklinde çıkışan Cahit Berkay'ın kalabalıktaki anları da çok konuşulmuştu.

Elinde telefonlarla fotoğraf yarışına giren kalabalığa sinirlenen Cahit Berkay bu sefer de 'Şurada fotoğraf yapmayın' diyerek bir vatandaşın fotoğraf isteğini geri çevirmişti.

O anları da şöyle bırakalım:

Cahit Berkay, usta isim son yolculuğuna uğurlanırken cenazede bulunan ünlü isimlerle fotoğraf çekinmeye çalışan kalabalığa tepki gösterdi.

Cahit Berkay, usta isim son yolculuğuna uğurlanırken cenazede bulunan ünlü isimlerle fotoğraf çekinmeye çalışan kalabalığa tepki gösterdi.

Ahmet Selçuk İlkan ile selfie yapan bir vatandaş, daha sonra Cahit Berkay'ın yanına gidince tepkiyle karşılaştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere Cahit Berkay'dan açıklama geldi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere Cahit Berkay'dan açıklama geldi.
twitter.com

'Sevgili Edip Akbayram’ın cenazesinde bana sorulan saçma sorulara, fotoğraf çektirmek isteyenlere verdiğim tepkiyi gösteren videolar dolaşıma girmiş. Ben bir can dostumu, bu ülke Edip Akbayram gibi bir değerini kaybetti…'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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