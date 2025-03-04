Edip Akbayram'ın Cenazesindeki Gergin Tavırlarıyla Gündeme Düşen Cahit Berkay'dan Açıklama!
Edip Akbayram'ın Cenazesindeki Gergin Tavırlarıyla Gündeme Düşen Cahit Berkay'dan Açıklama!
Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahnelerde yer alan ve birçok unutulmaz esere imza atan Akbayram, hem sesiyle hem de şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Sanat dünyasında derin bir boşluk bırakan bu kayıp, sevenlerini derinden üzüntüye boğarken usta isim son yolculuğuna uğurlandı.
Birçok ünlü ismin katıldığı cenazede ortam gerildi. Cahit Berkay'ın sorulan sorulara ve fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdiği anlar sosyal medyaya düşerken usta isim açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin efsanelerinden biri olan Edip Akbayram'dan geçirdiği zatürre hastalığının ardından maalesef ki 2 Mart günü acı haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşi Ayten Akbayram kızı Türkü Akbayram ve torunu başta olmak üzere vefatıyla milyonları yasa boğan Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlandı.
Moğollar adlı müzik grubunun kurucularından biri olan sanatçı Cahit Berkay, Edip Akbayram'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Cenaze töreni için Teşvikiye Camii’ne gelen ünlü sanatçı Cahit Berkay, Kültür Bakanı‘nın anma töreni ve cenaze törenine katılmamasını soran muhabirlere sinirlenmişti.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bana ne, bana niye soruyorsun ki?" şeklinde çıkışan Cahit Berkay'ın kalabalıktaki anları da çok konuşulmuştu.
O anları da şöyle bırakalım:
Cahit Berkay, usta isim son yolculuğuna uğurlanırken cenazede bulunan ünlü isimlerle fotoğraf çekinmeye çalışan kalabalığa tepki gösterdi.
Sosyal medyada yayılan görüntülere Cahit Berkay'dan açıklama geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın