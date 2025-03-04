Fırat Tanış, Aykut Kocaman, Suavi: Edip Akbayram'ın Cenaze Törenine Ünlü İsimler Akın Etti

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı için düzenlenen cenaze törenine sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, birçok isim konuşmakta zorlandı.

Mehmet Suavi Saygan, “Ben bir şey demeyeyim.” diyerek duygularını ifade etmekte güçlük çekti. Kubat, Edip Akbayram’ın bir çınar olduğunu vurgularken, Fırat Tanış ve Saat Kaçara gibi isimler de büyük üzüntülerini dile getirdi.

İşte, Edip Akbayram’ın veda töreninde yaşananlar ve ünlü isimlerin açıklamaları…