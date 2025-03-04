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Fırat Tanış, Aykut Kocaman, Suavi: Edip Akbayram'ın Cenaze Törenine Ünlü İsimler Akın Etti

Fırat Tanış, Aykut Kocaman, Suavi: Edip Akbayram'ın Cenaze Törenine Ünlü İsimler Akın Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2025 - 14:14 Son Güncelleme: 04.03.2025 - 15:07

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı için düzenlenen cenaze törenine sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok önemli isim katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, birçok isim konuşmakta zorlandı. 

Mehmet Suavi Saygan, “Ben bir şey demeyeyim.” diyerek duygularını ifade etmekte güçlük çekti. Kubat, Edip Akbayram’ın bir çınar olduğunu vurgularken, Fırat Tanış ve Saat Kaçara gibi isimler de büyük üzüntülerini dile getirdi. 

İşte, Edip Akbayram’ın veda töreninde yaşananlar ve ünlü isimlerin açıklamaları…

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Türk müziğinin efsanevi ismi Edip Akbayram geçirdiği zatürre hastalığının ardından götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındıktan sonra çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Türk müziğinin efsanevi ismi Edip Akbayram geçirdiği zatürre hastalığının ardından götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındıktan sonra çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

2 Mart akşamı gelen ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Bugün ise sanatçının sevenleri ve dostları onu son yolculuğuna uğurlamak için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen anma töreninde bir araya geldi.

Törene sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Törene sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı törende, pek çok kişi konuşmakta zorlandı. İşte törende yer alan isimlerin duygusal açıklamaları…

Suavi törende konuşmakta güçlük çekti:

Mehmet Sevigen, Edip Akbayram’ın yalnızca müzik dünyasında değil, aynı zamanda siyasi mücadelede de büyük emeği olduğunu vurguladı:

Kubat, Edip Akbayram’ın kaybının büyük bir boşluk yarattığını söyledi:

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Ünlü oyuncu Fırat Tanış ise kısa bir açıklama yaptı:

Ferhat Göçer, Akbayram’ın idealleri uğruna mücadele eden bir sanatçı olduğunu belirtti:

Deniz Seki, Edip Akbayram’ı “pamuk kalpli, pamuk saçlı” sözleriyle andı:

Sanatçı Selami Şahin ise Akbayram’ın kaybının sanat dünyası için büyük bir kayıp olduğunu belirtti:

Öte yandan eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman da cenazeye katılan isimler arasındaydı.

Öte yandan eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman da cenazeye katılan isimler arasındaydı.

Ünlü sanatçılar Erol Evgin ve Tolga Sağ da törende hazır bulundu. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Edip Akbayram’a veda etmek için törende yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise cenazeye katılmayarak çelenk göndermeyi tercih etti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu cenazeye katıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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