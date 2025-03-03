Ali Sunal Kemal Sunal'ı Kaybettiği Gün Edip Akbayram'la Yaşadığı Duygulandıran Anısını Anlattı

Edip Akbayram’ın vefatının ardından sanat camiasından birçok isim duygularını paylaştı. Bu isimlerden biri de Ali Sunal oldu. Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kemal Sunal’ı kaybettiği gün Edip Akbayram ile yaşadığı unutulmaz bir anıyı anlattı.

Ünlü sanatçının zarif ve sessiz duruşunun o gün kendisine nasıl güç verdiğini aktaran Ali Sunal, “O gün bana öyle iyi gelmiştin ki, seni ve paylaştığımız o anı hiç unutmayacağım” sözleriyle duygularını dile getirdi.

İşte Ali Sunal’ın yürek burkan paylaşımı…