Ali Sunal Kemal Sunal'ı Kaybettiği Gün Edip Akbayram'la Yaşadığı Duygulandıran Anısını Anlattı
Ali Sunal Kemal Sunal'ı Kaybettiği Gün Edip Akbayram'la Yaşadığı Duygulandıran Anısını Anlattı
Edip Akbayram’ın vefatının ardından sanat camiasından birçok isim duygularını paylaştı. Bu isimlerden biri de Ali Sunal oldu. Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kemal Sunal’ı kaybettiği gün Edip Akbayram ile yaşadığı unutulmaz bir anıyı anlattı.
Ünlü sanatçının zarif ve sessiz duruşunun o gün kendisine nasıl güç verdiğini aktaran Ali Sunal, “O gün bana öyle iyi gelmiştin ki, seni ve paylaştığımız o anı hiç unutmayacağım” sözleriyle duygularını dile getirdi.
İşte Ali Sunal’ın yürek burkan paylaşımı…
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram 2 Mart akşamı 75 yaşında hayatını kaybetti.
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Bunlardan en çok dikkat çekenlerden biri de Ali Sunal’ın paylaşımı oldu.
Ali Sunal, paylaşımında babası Kemal Sunal’ın vefat ettiği günü anlatırken o an evlerinin mahşer yeri gibi olduğunu söyledi.
Salonda bir köşeye çekilip, acısını kendi içinde yaşayan Akbayram’ı bir süre izlediğini anlatan Sunal, sanatçının dinginliğinin kendisine nasıl huzur verdiğini şu sözlerle anlattı:
Ali Sunal, Edip Akbayram’ın bu sükûnetle kendisine destek olduğunu ve o an paylaşılan yasın kendisini derinden etkilediğini söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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