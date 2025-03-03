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Ali Sunal Kemal Sunal'ı Kaybettiği Gün Edip Akbayram'la Yaşadığı Duygulandıran Anısını Anlattı

Ali Sunal Kemal Sunal'ı Kaybettiği Gün Edip Akbayram'la Yaşadığı Duygulandıran Anısını Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.03.2025 - 21:42

Edip Akbayram’ın vefatının ardından sanat camiasından birçok isim duygularını paylaştı. Bu isimlerden biri de Ali Sunal oldu. Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kemal Sunal’ı kaybettiği gün Edip Akbayram ile yaşadığı unutulmaz bir anıyı anlattı. 

Ünlü sanatçının zarif ve sessiz duruşunun o gün kendisine nasıl güç verdiğini aktaran Ali Sunal, “O gün bana öyle iyi gelmiştin ki, seni ve paylaştığımız o anı hiç unutmayacağım” sözleriyle duygularını dile getirdi. 

İşte Ali Sunal’ın yürek burkan paylaşımı…

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Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram 2 Mart akşamı 75 yaşında hayatını kaybetti.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram 2 Mart akşamı 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sanatçı 52 günlük mücadelesinin ardından aramızdan ayrıldı. Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan bu kayıp sonrası pek çok ünlü isim onun anısına duygu dolu paylaşımlar yaptı.

O paylaşımlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bunlardan en çok dikkat çekenlerden biri de Ali Sunal’ın paylaşımı oldu.

Bunlardan en çok dikkat çekenlerden biri de Ali Sunal’ın paylaşımı oldu.

Ünlü oyuncu babası Kemal Sunal’ı kaybettiği gün Edip Akbayram ile yaşadığı unutulmaz anıyı anlattı ve sanatçının zarafetini, duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ali Sunal, paylaşımında babası Kemal Sunal’ın vefat ettiği günü anlatırken o an evlerinin mahşer yeri gibi olduğunu söyledi.

Ali Sunal, paylaşımında babası Kemal Sunal’ın vefat ettiği günü anlatırken o an evlerinin mahşer yeri gibi olduğunu söyledi.

Acının, kalabalığın ve gürültünün içinde, Edip Akbayram’ın eve geldiğini fark etti. Ancak ünlü sanatçı ne gürültünün bir parçası oldu ne de kalabalık içinde kayboldu. Sessizdi, zarifti ve hüznü gözlerinden okunuyordu.

Salonda bir köşeye çekilip, acısını kendi içinde yaşayan Akbayram’ı bir süre izlediğini anlatan Sunal, sanatçının dinginliğinin kendisine nasıl huzur verdiğini şu sözlerle anlattı:

Salonda bir köşeye çekilip, acısını kendi içinde yaşayan Akbayram’ı bir süre izlediğini anlatan Sunal, sanatçının dinginliğinin kendisine nasıl huzur verdiğini şu sözlerle anlattı:

“Onun sakinliği, dinginliği bana o kadar iyi gelmişti ki… Hemen yanına gittim, sarıldım, biraz konuştuk sonra sessizce durduk. Büyülü bir andı sanki, evdeki bütün gürültü ve hareket durmuştu.”

Ali Sunal, Edip Akbayram’ın bu sükûnetle kendisine destek olduğunu ve o an paylaşılan yasın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Ali Sunal, Edip Akbayram’ın bu sükûnetle kendisine destek olduğunu ve o an paylaşılan yasın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Ali Sunal, paylaşımının sonunda, “Babamla türküler söylerken hayal edeceğim sizi… Mekânın cennet olsun.” diyerek, Edip Akbayram’a veda etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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