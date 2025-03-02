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Ünlü İsimler Ustaya Son Kez Veda Etti: Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Vefatı Ülkeyi Yasa Boğdu

Ünlü İsimler Ustaya Son Kez Veda Etti: Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Vefatı Ülkeyi Yasa Boğdu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2025 - 00:38

4 Ocak'ta evde düşüp iç kanama geçiren usta sanatçı Edip Akbayram, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin 52. gününde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz saatlerde çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği duyurulan ustanın ölümü sosyal medyada büyük bir hareketlenme yaşanmasına sebep olmuştu. 

Oyunculardan, şarkıcılara, siyasilerden yazarlara birçok ünlü isim ölümüyle ülkedeki herkesi yasa boğan Edip Akbayram'a son kez veda etti. Buyurun, kimler nasıl 'Hoşçakal' demiş beraber görelim.

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"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül", "Güzel Günler Göreceğiz", "Sen Benden Gittin Gideli", "Seni Seven Öldü" ve daha niceleri...

"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül", "Güzel Günler Göreceğiz", "Sen Benden Gittin Gideli", "Seni Seven Öldü" ve daha niceleri...

Seneler önce hayatımıza gencecik bir delikanlı olarak giren, zaman içerisinde başarısı ve sesiyle gönüllerimizde koca bir taht kuran Edip Akbayram'dan acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi.

4 Ocak'ta evinde düşüp iç kanama geçiren Edip Akbayram'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

4 Ocak'ta evinde düşüp iç kanama geçiren Edip Akbayram'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki usta iki ameliyat birden geçirmişti.

Yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'inci gününde ne yazık ki Edip Akbayram'ın vefat haberi geldi.

Yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'inci gününde ne yazık ki Edip Akbayram'ın vefat haberi geldi.

Hastaneden yapılan açıklamayla ustanın bugün çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi. Edip Akbayram'ın vefatı ülkedeki tüm ünlü isimleri resmen yasa boğdu. Buyurun, ustası, hocası, kıymetli abisine son kez veda eden isimlere beraber göz atalım...

Fazıl Say

Fazıl Say
twitter.com

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
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Zülfü Livaneli

Zülfü Livaneli
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Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk

Sunay Akın

Sunay Akın
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Ataol Behramoğlu

Ataol Behramoğlu
twitter.com

Yekta Kopan

Yekta Kopan
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Gani Müjde

Gani Müjde
twitter.com

Mesut Yar

Mesut Yar
twitter.com

Erol Evgin

Erol Evgin
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Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan
twitter.com

Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan
twitter.com
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Enver Aysever

Mert Fırat

Mert Fırat
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Ayşegül Aldinç

Ayşegül Aldinç
twitter.com

Tarkan

Tarkan
twitter.com

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal
twitter.com
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Ziynet Hali

Ziynet Hali

Sıla Gençoğlu

Sıla Gençoğlu
twitter.com

Haluk Levent

Haluk Levent
twitter.com

Yalın

Yalın

Ceza

Ceza
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Ceylan Ertem

Ceylan Ertem
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Tan Taşçı

Tan Taşçı
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Alişan

Alişan

Yavuz Seçkin

Yavuz Seçkin
twitter.com

Yeşim Salkım

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Ferhat Göçer

Ferhat Göçer
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İlyas Salman

İlyas Salman
twitter.com

Fırat Tanış

Fırat Tanış

Ahmet Ümit

Ahmet Ümit
twitter.com

Volkan Konak

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Mansur Yavaş

Mansur Yavaş
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Erdal Beşikçioğlu

Erdal Beşikçioğlu

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu
twitter.com

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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