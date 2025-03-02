Ünlü İsimler Ustaya Son Kez Veda Etti: Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Vefatı Ülkeyi Yasa Boğdu
Ünlü İsimler Ustaya Son Kez Veda Etti: Usta Sanatçı Edip Akbayram'ın Vefatı Ülkeyi Yasa Boğdu
4 Ocak'ta evde düşüp iç kanama geçiren usta sanatçı Edip Akbayram, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin 52. gününde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz saatlerde çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği duyurulan ustanın ölümü sosyal medyada büyük bir hareketlenme yaşanmasına sebep olmuştu.
Oyunculardan, şarkıcılara, siyasilerden yazarlara birçok ünlü isim ölümüyle ülkedeki herkesi yasa boğan Edip Akbayram'a son kez veda etti. Buyurun, kimler nasıl 'Hoşçakal' demiş beraber görelim.
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"Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül", "Güzel Günler Göreceğiz", "Sen Benden Gittin Gideli", "Seni Seven Öldü" ve daha niceleri...
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4 Ocak'ta evinde düşüp iç kanama geçiren Edip Akbayram'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.
Yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'inci gününde ne yazık ki Edip Akbayram'ın vefat haberi geldi.
Fazıl Say
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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