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As Bayrakları As: Versace Kraliyetinin İmparatoriçesi Donatella'dan Hande Erçel'e Tarihe Geçecek Jest!

As Bayrakları As: Versace Kraliyetinin İmparatoriçesi Donatella'dan Hande Erçel'e Tarihe Geçecek Jest!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2025 - 22:05

Geçtiğimiz gün Milano Moda Haftası'nda Versace defilesinde boy gösteren Hande Erçel, moda devi Donatella Versace'yle poz verirken yansıyan görüntüleriyle olay olmuştu. 

Birkaç saat önce Versace kraliyetinin imparatoriçesi Donatella Versace'den Hande Erçel'e hem bizim hem de kendisinin unutamayacağı büyük jestler geldi!

Buyurun, detaylara beraber bakalım💅

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Hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen Hande Erçel, attığı her adımla olay olanlardan!

Hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen Hande Erçel, attığı her adımla olay olanlardan!

Nereye gitse, nerede görüntülense, ne dese tüm gözleri üzerine çeken Erçel, son zamalarda birkaç ay öncesine kıyasla çok daha fazla kariyeriyle gündeme geliyor.

Kendisi iki buçuk yılı aşkın süredir Sabancıların ortanca oğlu, cemiyetin eski çapkın bekarı Hakan Sabancı'yla beraber biliyorsunuz.

Kendisi iki buçuk yılı aşkın süredir Sabancıların ortanca oğlu, cemiyetin eski çapkın bekarı Hakan Sabancı'yla beraber biliyorsunuz.

Ve aslında çok uzun zamandır Erçel'i sürekli olarak Hakan Sabancı aşkıyla, kaynana Arzu Sabancı'yla yaşadığı iddia edilen kompleks gel gitlerle ve 'yeni gelin olma' çabası olduğu iddia edilen hareketleriyle konuşuyoruz.

Fakat 14 Şubat'tan bu yana durum tamamen değişmiş durumda!

Fakat 14 Şubat'tan bu yana durum tamamen değişmiş durumda!

İlk film deneyimini Barış Arduç'la beraber yaşayan Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak 14 Şubat'ta yayına girmişti hatırlarsanız. Yayına girdiği andan itibaren büyük ses getiren filmde ateşli sevişme sahneleri ve Hande Erçel'in kimseciklerin tek bir söz bile söyleyemeceği kusursuz fiziği dikkat çekmiş, günlerce konuşulmuştu.

Filmle beraber şahane bir başarı yakalayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde soluğu Milano Moda Hafası'nda almıştı.

Filmle beraber şahane bir başarı yakalayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde soluğu Milano Moda Hafası'nda almıştı.

Moda defilelerinin aranan yüzlerinden biri haline gelen Erçel, Versace elbisesiyle göz kamaştırmış, bir kez daha kendine hayran bırakmıştı.

Bir de üstüne Versace'nin imparatoriçesi Donatella Versace'yle kestiği pozları görünce pek bir yükselmiştik.

Bir de üstüne Versace'nin imparatoriçesi Donatella Versace'yle kestiği pozları görünce pek bir yükselmiştik.

Hande Erçel'in güzelliği bir yana, moda deviyle yan yana verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarının gururdan ayağa kalkmasına sebep olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Geçtiğimiz saatlerde Donatella Versace'den Hande Erçel'e peş peşe koca jestler geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Donatella Versace'den Hande Erçel'e peş peşe koca jestler geldi.

Biz defileden yansıdığı kadarıyla 'Beraber poz veriyorlar' diye heyecanlanırken Donatella Versace, Hande Erçel'in dönemin en büyük isimlerinden biri olduğunu kanıtlayacak hamlelerde bulundu.

Önce Instagram hesabından geceye dair bir dump paylaştı. Hande Erçel'le olan pozuna ise ikinci sırada yer verdi!

Önce Instagram hesabından geceye dair bir dump paylaştı. Hande Erçel'le olan pozuna ise ikinci sırada yer verdi!

Paylaşımına da 'Dün geceki gösteriye gelen tüm muhteşem arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepiniz Versace süper kahramanlarısınız 💥❤️ 🔥' notunu düştü!

Yetmedi! Resmen "Artırıyorum" dedi ve...

Yetmedi! Resmen "Artırıyorum" dedi ve...

Hande Erçel'i takibe aldı! Bundan sonra çok defileme gelirsin demek istedi herhalde bilmiyoruz. Ama çok çok çok gururlandık yalan mı söyleyelim! Donatella Versace'nin radarına girmek herkese nasip olmaz! 💅

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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