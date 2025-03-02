As Bayrakları As: Versace Kraliyetinin İmparatoriçesi Donatella'dan Hande Erçel'e Tarihe Geçecek Jest!
As Bayrakları As: Versace Kraliyetinin İmparatoriçesi Donatella'dan Hande Erçel'e Tarihe Geçecek Jest!
Geçtiğimiz gün Milano Moda Haftası'nda Versace defilesinde boy gösteren Hande Erçel, moda devi Donatella Versace'yle poz verirken yansıyan görüntüleriyle olay olmuştu.
Birkaç saat önce Versace kraliyetinin imparatoriçesi Donatella Versace'den Hande Erçel'e hem bizim hem de kendisinin unutamayacağı büyük jestler geldi!
Buyurun, detaylara beraber bakalım💅
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Hayatımıza girdiği günden beri gündemden düşmeyen Hande Erçel, attığı her adımla olay olanlardan!
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Kendisi iki buçuk yılı aşkın süredir Sabancıların ortanca oğlu, cemiyetin eski çapkın bekarı Hakan Sabancı'yla beraber biliyorsunuz.
Fakat 14 Şubat'tan bu yana durum tamamen değişmiş durumda!
Filmle beraber şahane bir başarı yakalayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde soluğu Milano Moda Hafası'nda almıştı.
Bir de üstüne Versace'nin imparatoriçesi Donatella Versace'yle kestiği pozları görünce pek bir yükselmiştik.
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Geçtiğimiz saatlerde Donatella Versace'den Hande Erçel'e peş peşe koca jestler geldi.
Önce Instagram hesabından geceye dair bir dump paylaştı. Hande Erçel'le olan pozuna ise ikinci sırada yer verdi!
Yetmedi! Resmen "Artırıyorum" dedi ve...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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