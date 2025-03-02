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Acısını Engin'den Çıkarmaya Karar Verdi: Gözaltına Alınınca Dağılan Dilan Polat'tan Radikal Boşanma Açıklaması

Acısını Engin'den Çıkarmaya Karar Verdi: Gözaltına Alınınca Dağılan Dilan Polat'tan Radikal Boşanma Açıklaması

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2025 - 20:43 Son Güncelleme: 02.03.2025 - 20:52

Geçtiğimiz gece uyuşturucu soruşturmasıyla yeniden gözaltına alınan Dilan Polat, dün geceden beri sessizliğini koruyordu. Önce 6.5 milyon takipçili hesabını kapatan, sonra yeniden açan Dilan Polat'tan konuya dair ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi. 

Oldukça radikal kararları bir bir sıralayan Dilan Polat, Engin Polat'tan da boşanmaya karar verdiğini açıkladı. Engin Polat, Dilan'ın paylaşımını toparlamaya çalışsa da Dilan Polat'ın hikayelerindeki karamsarlık dikkat çekti.

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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi serüveni birkaç ay önce sona ermişti.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi serüveni birkaç ay önce sona ermişti.

Önce 19 Ağustos'ta Dilan Polat, sonra 6 Eylül'de de Engin Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu. Oluş o oluş, birkaç gün sosyal medyadan uzak duran ikili bir anda hayatlarına hiçbir şey yaşanmamışçasına günde 50-60 hikaye paylaşarak devam etmeye karar verdi.

Dilan Polat'ın bitmek bilmeyen paylaşım sevdasının Engin Polat'ı rahatsız ettiği aylarca konuşuldu.

Dilan Polat'ın bitmek bilmeyen paylaşım sevdasının Engin Polat'ı rahatsız ettiği aylarca konuşuldu.

Fakat sonra Engin Polat da tıpkı eşi gibi bir nevi sosyal medya fenomeni olmaya karar verdi. Aboneli Instagram hesabına geçiş yapan Engin'in de sosyal medyada ayrı bir çabası oluşmaya başlamıştı.

Birden çok kez çıkan boşanma iddiasına ve Dilan Polat sağ olsun sosyal medyaya yansıyan kavgaya rağmen beraber kalan ikili, geçtiğimiz günlerde yeniden işe de dönmüştü.

Birden çok kez çıkan boşanma iddiasına ve Dilan Polat sağ olsun sosyal medyaya yansıyan kavgaya rağmen beraber kalan ikili, geçtiğimiz günlerde yeniden işe de dönmüştü.

Hem bir markanın şubesinin başına geçen hem de reklam yüzü olan Dilan Polat'ın keyfi gayet yerindeydi. Oldukça da ihtişamlı bir şube açılışı yapmış, 'Hak ettiğimiz yere geri döndük' mesajı vermişlerdi.

Dün gece saatlerinde ise aşağıda gördüğünüz ekran görüntüsünün alındığı video sebebiyle haklarında "uyuşturucu soruşturması" başlatıldı ve yeniden gözaltına alındılar.

Dün gece saatlerinde ise aşağıda gördüğünüz ekran görüntüsünün alındığı video sebebiyle haklarında "uyuşturucu soruşturması" başlatıldı ve yeniden gözaltına alındılar.

Bu Dilan Polat'ın cezaevinden tahliyesi ve ablasıyla yaşadığı hadiseden sonra gerçekleşen üçüncü gözaltı kararı oldu.Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ile nişanlısı Hazal Erdoğan ve kendi haklarında gözaltı kararı çıktığını sosyal medyadan öğrenen Engin ve Dilan, yaşananlara isyan etmişti. Engin Polat, 'Test vermeye hazırız, alnımız ak başımız dik' derken, aynı ifadeyi tekrarlayan Dilan Polat intihar edeceğini ima eden bir video paylaşmıştı.

Sabah saatlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Polatlar sessizliğini koruyordu. Geçtiğimiz saatlerde ilk açıklama ise Engin Polat'tan gelmişti.

Sabah saatlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Polatlar sessizliğini koruyordu. Geçtiğimiz saatlerde ilk açıklama ise Engin Polat'tan gelmişti.

'Biz dün ne yaşadık anlayabilen var mı?' serzenişinde bulunan Engin Polat adalet sistemine sitem etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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6.5 milyon takipçili hesabını dün geceki gözaltı kararının ardından kapatan, sonra da yeniden açan Dilan Polat yine kendini tutamadı.

6.5 milyon takipçili hesabını dün geceki gözaltı kararının ardından kapatan, sonra da yeniden açan Dilan Polat yine kendini tutamadı.

Geçtiğimiz dakikalarda peş peşe radikal kararlar aldığını belirten açıklamalarda bulunan Dilan yine hızını alamadı, üstelik acısını da Engin'den çıkarmaya karar verdi.

Engin Polat'la yollarını ayırmaya karar verdiğini belirten Dilan, herkesten ve her şeyden uzaklaşacağını, herkese zarar verdiğini dile getirdi.

Engin Polat'la yollarını ayırmaya karar verdiğini belirten Dilan, herkesten ve her şeyden uzaklaşacağını, herkese zarar verdiğini dile getirdi.

'Biz birlikte zarar ziyanız' diyen Dilan Polat, 'Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum. Uzaklaşmak istiyorum her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım' açıklamasında bulundu.

"Gidiyorum" diyen Dilan Polat ilk olarak aşağıda gördüğünüz hikayeyi paylaşmıştı fakat...

"Gidiyorum" diyen Dilan Polat ilk olarak aşağıda gördüğünüz hikayeyi paylaşmıştı fakat...

Kısa bir süre içerisinde kendisini ifade edip herkese de sitem ettiği paylaşımları arasından 'Engin'le boşanma kararı aldım' vurgusu olan hikayeyi birkaç dakika içerisinde sildi.

Fakat bir kere başladı mı devamı daima geliyor, takip edenler bilir. Açıklamaları bu kadarla kalmadı tabii ki.

Fakat bir kere başladı mı devamı daima geliyor, takip edenler bilir. Açıklamaları bu kadarla kalmadı tabii ki.

'Her şeyimizi elimizden aldınız, doymadınız benden çocuklarımın hayatını bile yaktınız bitmediniz. En çok Nilda'yı yaktınız gözlerimin önünde eridi bir çocuk' çıkışında bulundu. 'Allah size iki cihanda sorsun yaşayan bir ölüyüm ben artık' dedi.

"Cezaevine attırana kadar uğraştınız, çaresiz bıraktınız. En son yuvamı da yıktınız istediğiniz oldu" dedi ve ekledi;

"Cezaevine attırana kadar uğraştınız, çaresiz bıraktınız. En son yuvamı da yıktınız istediğiniz oldu" dedi ve ekledi;

'Yaptığınız capslerde bile Engin Dilan'dan bıktı diye alay ettiniz ben yokum işte artık kimsenin hayatında! Herkesin yolu açık olsun ama zamanında iyilik yaptığım, ekmeğimi yiyen, sırt dönüp arkamdan iftira atanlar, üzerimden prim kasanlar size de hakkım helal değil. Benim canıma bir şey olduğunda tek sebebi bunlar ve gazetecilerdir. Beni bitirdiniz el birliği ile!'

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Eşinin boşanma kararını kale almayan Engin Polat'tan hamle gecikmedi.

Eşinin boşanma kararını kale almayan Engin Polat'tan hamle gecikmedi.

'Yaşanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız' açıklamasında bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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