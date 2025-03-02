Acısını Engin'den Çıkarmaya Karar Verdi: Gözaltına Alınınca Dağılan Dilan Polat'tan Radikal Boşanma Açıklaması
Acısını Engin'den Çıkarmaya Karar Verdi: Gözaltına Alınınca Dağılan Dilan Polat'tan Radikal Boşanma Açıklaması
Geçtiğimiz gece uyuşturucu soruşturmasıyla yeniden gözaltına alınan Dilan Polat, dün geceden beri sessizliğini koruyordu. Önce 6.5 milyon takipçili hesabını kapatan, sonra yeniden açan Dilan Polat'tan konuya dair ilk açıklama geçtiğimiz dakikalarda geldi.
Oldukça radikal kararları bir bir sıralayan Dilan Polat, Engin Polat'tan da boşanmaya karar verdiğini açıkladı. Engin Polat, Dilan'ın paylaşımını toparlamaya çalışsa da Dilan Polat'ın hikayelerindeki karamsarlık dikkat çekti.
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Polat çiftinin cezaevi serüveni birkaç ay önce sona ermişti.
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Dilan Polat'ın bitmek bilmeyen paylaşım sevdasının Engin Polat'ı rahatsız ettiği aylarca konuşuldu.
Birden çok kez çıkan boşanma iddiasına ve Dilan Polat sağ olsun sosyal medyaya yansıyan kavgaya rağmen beraber kalan ikili, geçtiğimiz günlerde yeniden işe de dönmüştü.
Dün gece saatlerinde ise aşağıda gördüğünüz ekran görüntüsünün alındığı video sebebiyle haklarında "uyuşturucu soruşturması" başlatıldı ve yeniden gözaltına alındılar.
Sabah saatlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Polatlar sessizliğini koruyordu. Geçtiğimiz saatlerde ilk açıklama ise Engin Polat'tan gelmişti.
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6.5 milyon takipçili hesabını dün geceki gözaltı kararının ardından kapatan, sonra da yeniden açan Dilan Polat yine kendini tutamadı.
Engin Polat'la yollarını ayırmaya karar verdiğini belirten Dilan, herkesten ve her şeyden uzaklaşacağını, herkese zarar verdiğini dile getirdi.
"Gidiyorum" diyen Dilan Polat ilk olarak aşağıda gördüğünüz hikayeyi paylaşmıştı fakat...
Fakat bir kere başladı mı devamı daima geliyor, takip edenler bilir. Açıklamaları bu kadarla kalmadı tabii ki.
"Cezaevine attırana kadar uğraştınız, çaresiz bıraktınız. En son yuvamı da yıktınız istediğiniz oldu" dedi ve ekledi;
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Eşinin boşanma kararını kale almayan Engin Polat'tan hamle gecikmedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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