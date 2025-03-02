onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Çıta Yüksek: Oscar'a Beş Kala 2010'dan Bu Yana Törene Damgasını Vurmuş Kırmızı Halı Kombinlerini Hatırlıyoruz!

Çıta Yüksek: Oscar'a Beş Kala 2010'dan Bu Yana Törene Damgasını Vurmuş Kırmızı Halı Kombinlerini Hatırlıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2025 - 19:36

Bu yıl 96.'sı düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'ne yalnızca sayılı saatler kaldı!

Disney+'ta canlı yayınlanacak olan gösteri, Türkiye saatiyle sabaha karşı 03.00'da başlayacak. Her sene aklımızı başımızdan alan kırmızı halı ise 2.30'ta tüm ihtişamıyla töreni açacak!

Şunun şırasında Oscar'a beş kala 2010 yılından 2024 yılına törenin kırmızı halısına damga vurmuş kombinlere yeniden bir göz atalım, hatırlayalım dedik! Konu zarafet de olsa çılgınlık veya göz kanatmak da olsa çıta her birinde epey yüksek, haydi gelin hafızaları tazeleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yıl 96.'sı düzenlenecek olan, dünya çapında en merakla beklenen en popüler ödül töreni Oscar'lara yalnızca birkaç saat kaldı!

Bu yıl 96.'sı düzenlenecek olan, dünya çapında en merakla beklenen en popüler ödül töreni Oscar'lara yalnızca birkaç saat kaldı!

Disney+'ta canlı yayınlanacak olan ödül töreni sabaha karşı saat 03.00'da başlayacak! Törenin en cafcaflı bölümü kırmızı halı ise saat 2.30'ta!

Her sene birbirinden ilginç, kimi zaman şık kimi zaman zarif kimi zaman ise anlaması çok güç kombinlere şahitlik ediyoruz biliyorsunuz...

Her biri de gündeme bomba gibi düşüp, günlerce konuşuluyor. Şimdi Oscar'a beş kala sizinle bir zaman yolculuğuna çıkalım dedik!

Her biri de gündeme bomba gibi düşüp, günlerce konuşuluyor. Şimdi Oscar'a beş kala sizinle bir zaman yolculuğuna çıkalım dedik!

Hazırsanız sizi de kapsüle doğru alalım ve 2010 yılından 2024 yılına kadar o seneye damgasını vurmuş, magazin başlıklarında kendine bolca yer edinmiş  o olay kombinleri beraber hatırlayalım!

Büyük gecenin başına geçmeden önce hafızaları tazelemekte fayda var 💅

2010'la başlıyoruz; başrollerimizde Sandra Bullock ve Charlize Theron var!

2010'la başlıyoruz; başrollerimizde Sandra Bullock ve Charlize Theron var!

Sandra Bullock'un 2010 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı gecede giydiği altın işlemeli Marchesa elbisesi, klasik Hollywood zarafetinin modern yorumu gibiydi. Düz kesimi, yumuşak ışıltısı ve zarif saç-makyajıyla ikonikleşen elbise günlerce konuşulmuştu. 

Aynı yıl Charlize Theron ise Dior'un koleksiyonundan bir elbise tercih etmişti. Straplez pembe-lila elbisenin göğüs kısmındaki iki büyük gül detaylarıyla öne çıkan Theron, şimdilerde Sibel Can ve Cemre Baysel'de eleştirdiğimiz elbisenin ilk adımını 2010 senesinde atmış ve ta o zaman 'bu detay şart mıydı?' dedirtmeyi başarmıştı.

2011 yılına geldiğimizde Harry Potter'ın Bellatrix'i Helena Bonham Carter ve Cate Blanchett gözleri üzerine çekmişti.

2011 yılına geldiğimizde Harry Potter'ın Bellatrix'i Helena Bonham Carter ve Cate Blanchett gözleri üzerine çekmişti.

Givenchy imzalı pastel lila tonlarındaki Haute Couture bir elbise giyen Cate Blanchett, Roma heykellerinden ilham alan işçiliğiyle hem modern hem zamansız bir zarafet sunmuştu. Bazıları tarafından yerlere göklere sığdırılamayan elbisesi bazılarına da oldukça sakil gelmişti. 

Colleen Atwood koleksiyonundan siyah bir elbise tercih eden çılgın Helena Bonham Carter ise Viktoryen gotik tarzından Oscar'da da ödün vermemişti. Asıl konuşulan detay ise İngiliz bayrağı desenli 'kel alaka' çorapları olmuştu.

2012'de en göz alıcı isimler Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie olmuştu.

2012'de en göz alıcı isimler Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie olmuştu.

Tom Ford koleksiyonundan beyaz pelerinli minimalist bir elbise tercih eden Gwyneth Paltrow, Oscar tarihinin en 'sade ama çarpıcı' görünümlerinden birini sunmuş, güzelliği ve asaletiyle büyülemişti. 

Atelier Versace'den giyinen Angelina Jolie ise ikonik bacak pozuyla hafızalara kazınmıştı. Angelina'nın cesur pozu ve sosyal medyada yarattığı etki, bacağı için ayrı ayrı sosyal medya hesapları açılmasına sebep olmuştu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takvim 2013 yılını gösterdiğinde prensesler gibi hazırlanan Jennifer Lawrence'ın gecenin "talihsiz" ismi olacağından haberi yoktu.

Takvim 2013 yılını gösterdiğinde prensesler gibi hazırlanan Jennifer Lawrence'ın gecenin "talihsiz" ismi olacağından haberi yoktu.

Dior'dan pudra tonlarında dev etekli bir elbise tercih eden Jennifer Lawrence kırmızı halıya adım attığı andan itibaren masallardan fırlama bir prenses görünümüyle hayran bırakmıştı. Fakat ödülünü almak üzere sahneye çıkarken elbisesine basıp düşmüş, ne yazık ki Oscar'larda 'düşenler' koleksiyonuna adını yazdırmıştı.

Anne Hathaway'in kısacık saçlarıyla tercih ettiği Prada elbisesi, tarihe 'meme ucu elbisesi' olarak geçmişti. Açık pembe saten elbisenin göğüs dikişleri herkesin tek odak noktası olmuş, günlerce dalgası geçilmişti.

2014 nispeten daha olaysız geçecekti ki Pharrell Williams eşi benzeri olmayan bir smokinle adım atmıştı kırmızı halıya...

2014 nispeten daha olaysız geçecekti ki Pharrell Williams eşi benzeri olmayan bir smokinle adım atmıştı kırmızı halıya...

Lupita Nyong’o'un Prada imzası taşıyan bebe mavisi, dökümlü ve Yunan tanrıçası havası veren elbisesi Oscar tarihinin en iyi giyinenleri arasına adını altın harflerle yazdırmıştı. 

Öte yandan Pharrell Williams ise Lanvin imzalı smokin-şort kombiniyle sınırları zorlamış, Oscar'lara ilk kez şortla gelen kişi olarak tarihe geçmişti...

2015, tabiri caizse çılgınların senesiydi! Lady Gaga'dan böyle bir adım bekliyorduk zaten de Rihanna sürpriz olmuştu.

2015, tabiri caizse çılgınların senesiydi! Lady Gaga'dan böyle bir adım bekliyorduk zaten de Rihanna sürpriz olmuştu.

Giambattista Valli koleksiyonundan oldukça kabarık, pembe bir elbise tercih eden Rihanna sosyal medyada 'pasta gibi' yorumları almıştı. Hakikaten de elbise için kumaşın yoğunluğu göze batmayacak gibi değildi. Ne moda yorumcularından ne de sosyal medyacıların puanlamasından geçememişti Rihanna... 

Azzedine Alaïa imzalı bir elbise tercih eden Lady Gaga, elbisesi çok güzel ve zarif olmasına rağmen katlini kendi elleriyle yapmıştı. Kırmızı bulaşık eldivenlerine benzetilen aksesuarıyla Twitter gündemine büyük oturmuştu.

2016 öyle çok da bir numarası olmayan senelerdendi. Çünkü o senenin en büyük numarası Leonardo di Caprio'nun nihayet bir Oscar ödülü aldığı gerçeğiydi...

2016 öyle çok da bir numarası olmayan senelerdendi. Çünkü o senenin en büyük numarası Leonardo di Caprio'nun nihayet bir Oscar ödülü aldığı gerçeğiydi...

Gucci koleksiyonundan mavi kuşak detayı baştan aşağı zarif bir elbise tercih eden Brie Larson, gecenin parlayan isimlerinden olmuştu. O dönem hayatımıza yeni yeni giriş yapan Larson'un Oscar seçimi, 'İşte böyle giyinilir' dedirtmişti. 

Leonardo di Caprio'nun smokini görüp görebileceğiniz en sade erkek smokiniydi belki ama o gecenin anısından sebep 'Leo ilk Oscar'ını o smokinle aldı' mottosuyla epey gündem olmuştu kendisi.

Sene 2017 olduğunda kırmızı halıda bir renk ve tarz cümbüşü yaşanmıştı. Öne çıkan iki isim ise Emma Stone ve Blanca Blanco olmuştu.

Sene 2017 olduğunda kırmızı halıda bir renk ve tarz cümbüşü yaşanmıştı. Öne çıkan iki isim ise Emma Stone ve Blanca Blanco olmuştu.

Givenchy imzalı, altın rengi, vintage görünümlü elbisesiyle 'Hollywood'un altın çağına saygı duruşu' yapan Emma Stone gecenin en beğenilen isimlerinden biri olmuştu. Eski Hollywood tarzı kıyafeti 'ah be ne günlerdi' dedirtmiş, o günleri mumla aramamıza sebep olmuştu. 

Öte yandan gecenin fiyaskosu ise Blanca Blanco'dan gelmişti. Fıstık yeşilinden hallice bir elbise giyen Blanca Blanco'nun elbisesinin her bir detayı eleştirilmeye çok müsaitti ama geceye damgasını vuran detay, frikik vermesine sebep olacak kadar derin bacak yırtmacı olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2018 de yine kafa karışıklarının yaşandığı bir yıldı. Zendaya geceye imzasını atarken, Goldberg göz kanatmıştı.

2018 de yine kafa karışıklarının yaşandığı bir yıldı. Zendaya geceye imzasını atarken, Goldberg göz kanatmıştı.

Giambattista Valli imzalı kahverengi dökümlü elbisesiyle kırmızı halıda modern bir tanrıça gibi yürüyen Zendaya, daha o zamandan 'Ben bu işi biliyorum, uyanık olun' sinyalini vermişti. 

Whoopi Goldberg ise Christian Siriano koleksiyonundan seçtiği çiçekli kabarık elbisesiyle gözleri üzerine çekmişti. Elbisesini siyah gözlüklerle kombinleyen Goldberg'in seçimleri Oscar gecesi için uygunsuz bulunmuştu.

2019'da şortlu smokinden çok daha tuhaf ve ilginç bir kombine tanıklık etmiştik...

2019'da şortlu smokinden çok daha tuhaf ve ilginç bir kombine tanıklık etmiştik...

Christian Siriano imzalı bir 'tasarım' tercih eden Billy Porter, üstü smokin, altı kabarık prenses eteğiyle Oscar kırmızı halısını altüst etmişti. 

Valentino koleksiyonundan kabarık şeker pembesi bir elbise tercih eden Gemma Chan ise tuhaf tasarımlı kombiniyle gecenin odaklarından biri olmuştu. Genel olarak eleştiri aldı çünkü kabul edin her açıdan 'Ben buradayım' diye bağıran elbisesi daha ilk bakışta göz yoran elbiselerdendi.

2020 bir yanda ultra sadeliğin bir yanda da ultra yenilikçiliğin öne çıktığı bir seneydi.

2020 bir yanda ultra sadeliğin bir yanda da ultra yenilikçiliğin öne çıktığı bir seneydi.

Ralph Lauren koleksiyonundan giyinen Janelle Monáe, uzayda düzenlenen bir ödül törenine gidiyor havası taşıyordu. Oscar kırmızı halısının 'en fütüristik' kombiniyle tarihe geçen Monae, asil gözükmesine rağmen sosyal medya kullanıcılarına 'Neden?' sorusunu sordurtmuştu. 

Armani Privé imzası taşıyan tek omuzlu beyaz elbisesiyle sadeliğin zirvesini temsil eden Renée Zellweger ise o geceye 'Çok çabalamadan da güzel olunabilir' mesajı bırakan isim olmuştu.

Seneler geçse de Oscar kırmızı halısının çeşitliliği artarak çoğaldı. 2021 yılında geceye damga vuran iki isim ise Carey Mulligan ve Colman Domingo olmuştu.

Seneler geçse de Oscar kırmızı halısının çeşitliliği artarak çoğaldı. 2021 yılında geceye damga vuran iki isim ise Carey Mulligan ve Colman Domingo olmuştu.

Valentino imzası taşıyan altın rengi, dev etekli bir elbise tercih eden Carey Mulligan, bir görenin bir daha baktığı isim olmuştu. Adeta bir güneş gibi parlayan Mulligan'ın elbisesi, Oscar'larda eğer doğru kumaş ve tasarım seçilirse sarının da kullanabileceğini gözler önüne sermişti. 

Ne akla hizmetti inanın bilmiyoruz ama Colman Domingo da baştan aşağı parlak, göze giren şeker pembesi bir smokinle çıkagelmişti. Versace koleksiyonundan olan smokiniyle yılın en cesur kombinlerinden birine imza atarken, sosyal medya kullanıcılarından bir 'Neden?' serzenişinin daha yükselmesine sebep olmuştu.

2022 gömlek olsun mu olmasın mı tartışmasını iki örnekle gördüğümüz enteresan bir sene olmuştu.

2022 gömlek olsun mu olmasın mı tartışmasını iki örnekle gördüğümüz enteresan bir sene olmuştu.

'Ben her şekilde sade fakat şık olurum, gözünüzü benden alamazsınız' diyen Zendaya o sene de yine yapmıştı yapacağını... Valentino'dan bir takım uydurmayı tercih eden Zendaya, sadece bir beyaz gömlek ve gümüş etekle kırmızı halıyı domine etmeyi başarmıştı. 

Louis Vuitton imzalı bir takım tercih eden Timothée Chalamet ise 'Ben bir fark yaratmalıyım' demişti sanıyoruz... Geceye gömleği olmayan bir takımla çıkmayı tercih eden Chalamet 'Bu ışıltılı hayatı ben seçtim' detayıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2023'te tüller savaşı yaşanmıştı! Üstelik ikisi isim de çok kötü değildi.

2023'te tüller savaşı yaşanmıştı! Üstelik ikisi isim de çok kötü değildi.

Ödül kazanacağını bilmeden Dior imzalı bembeyaz tül bir elbise tercih eden Michelle Yeoh sadeliği ve zarafetiyle dikkat çekmişti. 

Tül detayını abartmaya karar veren Tems ise elbisesini Lever Couture'dan tercih etmişti. Yeoh ile kıyaslandığında gereksiz tül detaylarına boğulmuş olarak  yorumlanan elbise yine de 'Otur, sıfır!' dedirtecek kadar kötü değerlendirilmemişti.

Son olarak, geçtiğimiz seneye damgasını vuran ikili ise Billie Eilish ve The Rock (Dwayne Johnson) olmuştu.

Son olarak, geçtiğimiz seneye damgasını vuran ikili ise Billie Eilish ve The Rock (Dwayne Johnson) olmuştu.

Hem Billie Eilish hem de Dwayne Johnson moda eleştirmenlerinden sıfır almıştı. Chanel imzalı bir kombin tercih eden Billie Eilish'ın seçimi beyaz bir gömlek, siyah bir blazer ceket ve tüvit kalem etekten yana olmuştu. Eilish'in kıyafet seçimi moda eleştirmenleri tarafından Oscar töreninin ihtişamına uygun bulunmamıştı. 

Dolce & Gabbana tasarımı metalik gümüş bir takım elbise giyen Dwayne Johsnon için de aynı durum geçerliydi. Bu cesur renk ve kumaş seçimi, eleştirmenler tarafından kırmızı halı için uygunsuz bulunmuş, 'Başka takım mı kalmadı?' dedirtmişti.

Şimdi nefesleri tuttuk! Bu gecenin kırmızı halısını dört gözle bekliyoruz!

Şimdi nefesleri tuttuk! Bu gecenin kırmızı halısını dört gözle bekliyoruz!

Bakalım bu sene kimleri zarafeti ve şıklığıyla, kimleri çılgın ve göze batan tercihleriyle konuşacağız! Sabah moda polisliği yapmak için tekrar görüşmek üzere!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın