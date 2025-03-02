Çıta Yüksek: Oscar'a Beş Kala 2010'dan Bu Yana Törene Damgasını Vurmuş Kırmızı Halı Kombinlerini Hatırlıyoruz!
Çıta Yüksek: Oscar'a Beş Kala 2010'dan Bu Yana Törene Damgasını Vurmuş Kırmızı Halı Kombinlerini Hatırlıyoruz!
Bu yıl 96.'sı düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni'ne yalnızca sayılı saatler kaldı!
Disney+'ta canlı yayınlanacak olan gösteri, Türkiye saatiyle sabaha karşı 03.00'da başlayacak. Her sene aklımızı başımızdan alan kırmızı halı ise 2.30'ta tüm ihtişamıyla töreni açacak!
Şunun şırasında Oscar'a beş kala 2010 yılından 2024 yılına törenin kırmızı halısına damga vurmuş kombinlere yeniden bir göz atalım, hatırlayalım dedik! Konu zarafet de olsa çılgınlık veya göz kanatmak da olsa çıta her birinde epey yüksek, haydi gelin hafızaları tazeleyelim.
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Bu yıl 96.'sı düzenlenecek olan, dünya çapında en merakla beklenen en popüler ödül töreni Oscar'lara yalnızca birkaç saat kaldı!
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Her biri de gündeme bomba gibi düşüp, günlerce konuşuluyor. Şimdi Oscar'a beş kala sizinle bir zaman yolculuğuna çıkalım dedik!
2010'la başlıyoruz; başrollerimizde Sandra Bullock ve Charlize Theron var!
2011 yılına geldiğimizde Harry Potter'ın Bellatrix'i Helena Bonham Carter ve Cate Blanchett gözleri üzerine çekmişti.
2012'de en göz alıcı isimler Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie olmuştu.
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Takvim 2013 yılını gösterdiğinde prensesler gibi hazırlanan Jennifer Lawrence'ın gecenin "talihsiz" ismi olacağından haberi yoktu.
2014 nispeten daha olaysız geçecekti ki Pharrell Williams eşi benzeri olmayan bir smokinle adım atmıştı kırmızı halıya...
2015, tabiri caizse çılgınların senesiydi! Lady Gaga'dan böyle bir adım bekliyorduk zaten de Rihanna sürpriz olmuştu.
2016 öyle çok da bir numarası olmayan senelerdendi. Çünkü o senenin en büyük numarası Leonardo di Caprio'nun nihayet bir Oscar ödülü aldığı gerçeğiydi...
Sene 2017 olduğunda kırmızı halıda bir renk ve tarz cümbüşü yaşanmıştı. Öne çıkan iki isim ise Emma Stone ve Blanca Blanco olmuştu.
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2018 de yine kafa karışıklarının yaşandığı bir yıldı. Zendaya geceye imzasını atarken, Goldberg göz kanatmıştı.
2019'da şortlu smokinden çok daha tuhaf ve ilginç bir kombine tanıklık etmiştik...
2020 bir yanda ultra sadeliğin bir yanda da ultra yenilikçiliğin öne çıktığı bir seneydi.
Seneler geçse de Oscar kırmızı halısının çeşitliliği artarak çoğaldı. 2021 yılında geceye damga vuran iki isim ise Carey Mulligan ve Colman Domingo olmuştu.
2022 gömlek olsun mu olmasın mı tartışmasını iki örnekle gördüğümüz enteresan bir sene olmuştu.
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2023'te tüller savaşı yaşanmıştı! Üstelik ikisi isim de çok kötü değildi.
Son olarak, geçtiğimiz seneye damgasını vuran ikili ise Billie Eilish ve The Rock (Dwayne Johnson) olmuştu.
Şimdi nefesleri tuttuk! Bu gecenin kırmızı halısını dört gözle bekliyoruz!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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