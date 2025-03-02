Çıta Yüksek: Oscar'a Beş Kala 2010'dan Bu Yana Törene Damgasını Vurmuş Kırmızı Halı Kombinlerini Hatırlıyoruz!

Givenchy imzalı pastel lila tonlarındaki Haute Couture bir elbise giyen Cate Blanchett, Roma heykellerinden ilham alan işçiliğiyle hem modern hem zamansız bir zarafet sunmuştu. Bazıları tarafından yerlere göklere sığdırılamayan elbisesi bazılarına da oldukça sakil gelmişti.

Colleen Atwood koleksiyonundan siyah bir elbise tercih eden çılgın Helena Bonham Carter ise Viktoryen gotik tarzından Oscar'da da ödün vermemişti. Asıl konuşulan detay ise İngiliz bayrağı desenli 'kel alaka' çorapları olmuştu.