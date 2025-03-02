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2025 Oscar Ödülleri'nin Muhtemel Kazananlarını Açıklıyoruz!

2025 Oscar Ödülleri'nin Muhtemel Kazananlarını Açıklıyoruz!

Oscar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.03.2025 - 17:18

2025 Oscar Ödül Töreni Türkiye saati ile bu gece 03:00'te başlayacak. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Oscar Ödülleri bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak. Başarılı komedyen Conan O’Brien’ın sunacağı gecede, yılın en önemli kategorilerinde ödül alması muhtemel isimleri ve filmleri açıklıyoruz!

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2025 Oscar Ödül Töreni geldi de çattı! Yılın en beklenen ödül törenlerinden biri olan Oscar gecesinde ödüller, 97. kez sahiplerini bulacak!

2025 Oscar Ödül Töreni geldi de çattı! Yılın en beklenen ödül törenlerinden biri olan Oscar gecesinde ödüller, 97. kez sahiplerini bulacak!

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri Türkiye saati ile 03.00'te yayınlanacak törenle sahiplerini bulacak.

Ödül töreni Hollywood'daki ikonik Dolby Theatre'da gerçekleşecek ve töreni sevilen komedyen Conan O’Brien sunacak.

Ödül töreni Hollywood'daki ikonik Dolby Theatre'da gerçekleşecek ve töreni sevilen komedyen Conan O’Brien sunacak.

Milyonlarca kişinin Disney+ üzerinden canlı takip edebileceği tören sonunda 2024 yapımı filmler kıyasıya bir mücadele ve büyük bir heyecanla yarışacak.

Birbirinden güçlü yapımların yer aldığı gecede her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkan isimler ve filmler var.

Birbirinden güçlü yapımların yer aldığı gecede her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkan isimler ve filmler var.

Eleştirmenlerin ve izleyicilerin favori gördüğü yapımlardan yola çıkarak ön planda yer alan kategorilerdeki tahmini kazananları tahmin ediyoruz!

En İyi Film Ödülü'nün sahibinin Anora olması bekleniyor.

En İyi Film Ödülü'nün sahibinin Anora olması bekleniyor.

BAFTA'da En İyi Film Ödülü'nü kazanan Conclave güçlü bir aday gibi görünse de, Critics’ Choice, Independent Spirit ve Producers’ Guild gibi önemli ödülleri kazanan Anora, Oscar için daha güçlü bir aday gibi görünüyor.

En İyi Yönetmen Ödülü de Anora'nın yönetmeni Sean Baker'a gidecek gibi görünüyor.

En İyi Yönetmen Ödülü de Anora'nın yönetmeni Sean Baker'a gidecek gibi görünüyor.

Aslında Oscar Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nde büyük bir çekişme yaşanacağını söyleyebiliriz. Bir yandan Cannes’daki Palme d'Or ve Directors’ Guild of America Ödülleri gibi ödülleri kazanan Sean Baker; diğer yandan da hem BAFTA hem de Altın Küre'yi kazanan Brutalist’in yönetmeni Brady Corbet oldukça güçlü isimler olarak görülüyor. Ancak eleştirmenler, Oscar'ı alacak isim için Sean Baker'ı daha güçlü görüyorlar.

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Bu yıl pek çok ödülün sahibi olan Adrien Brody Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün en güçlü adayı.

Bu yıl pek çok ödülün sahibi olan Adrien Brody Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün en güçlü adayı.

Altın Küre, BAFTA ve Critics’ Choice ödüllerini kazanan Adrien Brody, Oscar'ın en güçlü adayı olarak görülüyor. Ancak kendisinin en büyük rakibi ise A Complete__Unknown’daki Bob Dylan performansıyla Timothée Chalamet.

Yıldız isim Demi Moore'un, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olması bekleniyor.

Yıldız isim Demi Moore'un, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olması bekleniyor.

Critics’ Choice, Altın Küre ve SAG ödüllerinin kazananı olan Demi Moore, Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisindeki en güçlü aday olarak görülüyor. Kendisinin kategoride iki önemli rakibi bulunuyor. Onlar da, Anora'dan Mikey Madison ve I’m Still Here’dan Fernanda Torres.

Sean Baker bir kez daha Anora ile En İyi Orijinal Senaryo dalında karşımıza en güçlü aday olarak çıkıyor.

Sean Baker bir kez daha Anora ile En İyi Orijinal Senaryo dalında karşımıza en güçlü aday olarak çıkıyor.

The Substance’ın senaristi Coralie Fargeat, Cannes’dan ödül alarak güçlü bir aday olduğunu gösterse de Sean Baker'ın Writers’ Guild of America’dan ödül alması onu törenin en güçlü adayı yapıyor. Ancak bu kategoride Coralie Fargeat'ın gerçekten güçlü bir rakip olduğunun altını çizmekte fayda var.

BAFTA'da pek çok ödül kazanan Conclave'in senaristi Peter Straughan, En İyi Uyarlama Senaryo dalında en güçlü aday olarak görülüyor.

BAFTA'da pek çok ödül kazanan Conclave'in senaristi Peter Straughan, En İyi Uyarlama Senaryo dalında en güçlü aday olarak görülüyor.

Golden Globe, BAFTA ve Critics’ Choice ödüllerini kazanan Peter Straughan, Oscar için de en güçlü aday olarak görülüyor. Nickel Boys’un senaristleri RaMell Ross ve Joslyn Barnes ise Straughan'ın güçlü rakipleri olarak görülüyor.

Ödülü kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Emilia Pérez, En İyi Uluslararası Film dalının en güçlü adayı.

Ödülü kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Emilia Pérez, En İyi Uluslararası Film dalının en güçlü adayı.

Altın Küre, Critics’ Choice ve BAFTA gibi ödülleri kazanmasının da etkisiyle Oscar'ın en güçlü adayı olarak görülen Emilia Pérez, eleştirmenleri ikiye bölmüştü. Filmin kategorideki en güçlü rakibi ise I'm Still Here olarak görülüyor.

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Büyük ses getiren Wicked, En İyi Prodüksiyon Tasarımı'nda Oscar'ın en güçlü adayı olarak görülüyor.

Büyük ses getiren Wicked, En İyi Prodüksiyon Tasarımı'nda Oscar'ın en güçlü adayı olarak görülüyor.

Nathan Crowley ve Lee Sandales’ın gözalıcı tasarımı kategorinin en güçlü adayı olmasını sağlıyor. Filmin en büyük rakibi ise, sinemaseverlerin en büyük favorisi The Brutalist.

Wicked bir de En İyi Kostüm Tasarımı'nda en güçlü aday olarak karşımıza çıkıyor.

Wicked bir de En İyi Kostüm Tasarımı'nda en güçlü aday olarak karşımıza çıkıyor.

Filmin kostüm tasarımcısı Paul Tazewell; BAFTA, Critics’ Choice ve Costume Designers’ Guild ödüllerini kazanarak en güçlü aday olmaya hak kazandı. Rakibi ise 19. yüzyılın gotik havasını oldukça iyi yansıtmayı başlayan Nosferatu’nun kostüm tasarımcısı Linda Muir.

Sizin en güçlü adaylarınız kimler? Yorumlarda buluşalım!

Sizin en güçlü adaylarınız kimler? Yorumlarda buluşalım!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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