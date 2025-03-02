2025 Oscar Ödülleri'nin Muhtemel Kazananlarını Açıklıyoruz!
2025 Oscar Ödülleri'nin Muhtemel Kazananlarını Açıklıyoruz!
2025 Oscar Ödül Töreni Türkiye saati ile bu gece 03:00'te başlayacak. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Oscar Ödülleri bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak. Başarılı komedyen Conan O’Brien’ın sunacağı gecede, yılın en önemli kategorilerinde ödül alması muhtemel isimleri ve filmleri açıklıyoruz!
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2025 Oscar Ödül Töreni geldi de çattı! Yılın en beklenen ödül törenlerinden biri olan Oscar gecesinde ödüller, 97. kez sahiplerini bulacak!
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Ödül töreni Hollywood'daki ikonik Dolby Theatre'da gerçekleşecek ve töreni sevilen komedyen Conan O’Brien sunacak.
Birbirinden güçlü yapımların yer aldığı gecede her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkan isimler ve filmler var.
En İyi Film Ödülü'nün sahibinin Anora olması bekleniyor.
En İyi Yönetmen Ödülü de Anora'nın yönetmeni Sean Baker'a gidecek gibi görünüyor.
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Bu yıl pek çok ödülün sahibi olan Adrien Brody Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün en güçlü adayı.
Yıldız isim Demi Moore'un, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olması bekleniyor.
Sean Baker bir kez daha Anora ile En İyi Orijinal Senaryo dalında karşımıza en güçlü aday olarak çıkıyor.
BAFTA'da pek çok ödül kazanan Conclave'in senaristi Peter Straughan, En İyi Uyarlama Senaryo dalında en güçlü aday olarak görülüyor.
Ödülü kazanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Emilia Pérez, En İyi Uluslararası Film dalının en güçlü adayı.
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Büyük ses getiren Wicked, En İyi Prodüksiyon Tasarımı'nda Oscar'ın en güçlü adayı olarak görülüyor.
Wicked bir de En İyi Kostüm Tasarımı'nda en güçlü aday olarak karşımıza çıkıyor.
Sizin en güçlü adaylarınız kimler? Yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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