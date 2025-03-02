2025 Oscar Ödülleri'nin Muhtemel Kazananlarını Açıklıyoruz!

Aslında Oscar Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nde büyük bir çekişme yaşanacağını söyleyebiliriz. Bir yandan Cannes’daki Palme d'Or ve Directors’ Guild of America Ödülleri gibi ödülleri kazanan Sean Baker; diğer yandan da hem BAFTA hem de Altın Küre'yi kazanan Brutalist’in yönetmeni Brady Corbet oldukça güçlü isimler olarak görülüyor. Ancak eleştirmenler, Oscar'ı alacak isim için Sean Baker'ı daha güçlü görüyorlar.