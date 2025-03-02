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Yavaştan Isınalım: 2025 Oscar Töreni'ne Odaklanmışken Geçen Yılın En İyi Filmlerini Bir Kez Daha Hatırlayalım

Yavaştan Isınalım: 2025 Oscar Töreni'ne Odaklanmışken Geçen Yılın En İyi Filmlerini Bir Kez Daha Hatırlayalım

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.03.2025 - 16:39

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar törenleri her sene büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2025 Oscar Ödül Töreni ise bu gece yapılacak. Peki 97. Akademi Ödülleri, öncesi hızlıdan bir ısınma turu yapmaya ne dersiniz? 

Bu önemli gecede en sevilen ve sonucu merakla beklenen kategori 'En İyi Film' oluyor. Her seferinde heyecanla kimin kazanacağını merak ettiğimiz kategori geçtiğimiz yıl bomba gibi yapımlarla doluydu. Hadi gelin, 2025 Oscar gecesi öncesi geçtiğimiz yılın en iyi filmleri ve konularını bir kez daha hatırlayalım...

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Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandığından beri heyecanımız had safhada.

Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandığından beri heyecanımız had safhada.

Her yıl sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı Oscar törenleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Geçen senin ödül kazananlarını da buradan görebilirsiniz:

Birçok kategoride ödüllerin dağıtıldığı önemli gece bu yıl 2 Mart 2025 tarihinde, yani bu akşam, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşecek.

Birçok kategoride ödüllerin dağıtıldığı önemli gece bu yıl 2 Mart 2025 tarihinde, yani bu akşam, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşecek.

Sunucu olarak Conan O'Brien'ın mikrofon başına geçeceği gecenin her anı, ülkemizde Disney+ platformu üzerinden yayınlanacak.

Şimdiden içimizi bir heyecanın bastığı anlarda sizi geçtiğimiz yıla, 2024 Oscar Töreni'ne götürüyor ve "En İyi Film" kategorisine bir bakıyoruz...

Şimdiden içimizi bir heyecanın bastığı anlarda sizi geçtiğimiz yıla, 2024 Oscar Töreni'ne götürüyor ve "En İyi Film" kategorisine bir bakıyoruz...

Bu kategoride Christopher Nolan’ın görkemli Oppenheimer’ından, Greta Gerwig’in renkli ve eleştirel Barbie'sine; Martin Scorsese’nin tarihsel suç dramı Killers of the Flower Moon’dan Yorgos Lanthimos’un çılgın ve sıra dışı Poor Thingsine kadar kimler yarıştı kimler!

Hazırsanız 2024'ün 'En İyi Film' kategorisinin kazanına, adaylarına ve konulara bi' göz gezdirelim...

Oppenheimer (2024 Oscar En İyi Film Kategorisi Kazananı)

Oppenheimer (2024 Oscar En İyi Film Kategorisi Kazananı)

Yönetmen: Christopher Nolan

Konusu: Amerikalı ünlü fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan film, II. Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi’ni ve atom bombasının geliştirilme sürecini çok dikkat çekici şekilde ele alıyor. Film, Oppenheimer’ın bilimsel başarıları kadar, ahlaki ve politik ikilemlerini de derinlemesine işliyor.

Barbie

Barbie

Yönetmen: Greta Gerwig

Konusu: Barbie Dünyası’ndan gerçek dünyaya yolculuk yapan Barbie’nin, hem kendisini hem de kadınların toplumdaki yerini keşfetme sürecinin anlatıldığı filmde feminizm, kimlik arayışı ve pop kültürüne dair eleştiriler yer alıyor. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie'nin serüven boyunca başına gelenleri ve uyum sağlama zorlukları aktarılıyor.

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Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon

Yönetmen: Martin Scorsese

Konusu: Filmde 1920’lerde Oklahoma'daki Osage yerlilerinin topraklarında petrol bulunmasının ardından işlenen seri cinayetler işleniyor. Gerçek olaylardan uyarlanan film FBI’ın doğuşunu da anlatıyor.

Poor Things

Poor Things

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Konusu: Bir bilim insanı tarafından yeniden hayata döndürülen genç bir kadının, özgürlüğünü keşfetme ve kendini bulma hikayesini anlatıyor. Absürt anlatımlı film Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanıyor.

The Holdovers

The Holdovers

Yönetmen: Alexander Payne

Konusu: 1970’lerde geçen film, bir yatılı okulda Noel tatili boyunca kalan huysuz bir öğretmen, sorunlu bir öğrenci ve okul aşçısının zamanla birbirlerine bağlanmalarını konu alıyor.

Maestro

Maestro

Yönetmen: Bradley Cooper

Konusu: Ünlü Amerikalı besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein’in hayatını ve özellikle eşi Felicia Montealegre ile olan karmaşık ilişkisini anlatıyor. Müzik ve aşk temalarıyla öne çıkan yapım görüntüleriyle de dikkat çekiyor.

Past Lives

Past Lives

Yönetmen: Celine Song

Konusu: Güney Kore’de çocukluk arkadaşı olan iki kişinin yıllar sonra tekrar bir araya gelmesiyle, geçmiş, kader ve kimlik üzerine derin bir hikâye sunuyor. Romantik ve melankolik bir film.

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Anatomy of a Fall

Anatomy of a Fall

Yönetmen: Justine Triet

Konusu: Bir kadının, kocasının ölümünün ardından cinayetle suçlanması ve mahkeme sürecini konu alıyor. Film, suç ve adalet sistemine dair derin bir psikolojik gerilim sunuyor.

The Zone of Interest

The Zone of Interest

Yönetmen: Jonathan Glazer

Konusu: Auschwitz kampının hemen yanında yaşayan bir Nazi subayı ve ailesinin günlük hayatını anlatan film, savaşın insanlık üzerindeki etkilerini farklı bir perspektiften izleyiciye sunuyor.

American Fiction

American Fiction

Yönetmen: Cord Jefferson

Konusu: Siyah bir yazarın, klişelerle dolu edebiyat dünyasını protesto etmek amacıyla yazdığı alaycı bir kitabın beklenmedik şekilde büyük başarı kazanmasını konu alıyor. Film, edebiyat, kimlik ve ırk konularını hicivle ele alıyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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