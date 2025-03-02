Yavaştan Isınalım: 2025 Oscar Töreni'ne Odaklanmışken Geçen Yılın En İyi Filmlerini Bir Kez Daha Hatırlayalım

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar törenleri her sene büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2025 Oscar Ödül Töreni ise bu gece yapılacak. Peki 97. Akademi Ödülleri, öncesi hızlıdan bir ısınma turu yapmaya ne dersiniz?

Bu önemli gecede en sevilen ve sonucu merakla beklenen kategori 'En İyi Film' oluyor. Her seferinde heyecanla kimin kazanacağını merak ettiğimiz kategori geçtiğimiz yıl bomba gibi yapımlarla doluydu. Hadi gelin, 2025 Oscar gecesi öncesi geçtiğimiz yılın en iyi filmleri ve konularını bir kez daha hatırlayalım...