Yavaştan Isınalım: 2025 Oscar Töreni'ne Odaklanmışken Geçen Yılın En İyi Filmlerini Bir Kez Daha Hatırlayalım
Yavaştan Isınalım: 2025 Oscar Töreni'ne Odaklanmışken Geçen Yılın En İyi Filmlerini Bir Kez Daha Hatırlayalım
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar törenleri her sene büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2025 Oscar Ödül Töreni ise bu gece yapılacak. Peki 97. Akademi Ödülleri, öncesi hızlıdan bir ısınma turu yapmaya ne dersiniz?
Bu önemli gecede en sevilen ve sonucu merakla beklenen kategori 'En İyi Film' oluyor. Her seferinde heyecanla kimin kazanacağını merak ettiğimiz kategori geçtiğimiz yıl bomba gibi yapımlarla doluydu. Hadi gelin, 2025 Oscar gecesi öncesi geçtiğimiz yılın en iyi filmleri ve konularını bir kez daha hatırlayalım...
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Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandığından beri heyecanımız had safhada.
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Birçok kategoride ödüllerin dağıtıldığı önemli gece bu yıl 2 Mart 2025 tarihinde, yani bu akşam, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da gerçekleşecek.
Şimdiden içimizi bir heyecanın bastığı anlarda sizi geçtiğimiz yıla, 2024 Oscar Töreni'ne götürüyor ve "En İyi Film" kategorisine bir bakıyoruz...
Oppenheimer (2024 Oscar En İyi Film Kategorisi Kazananı)
Barbie
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Killers of the Flower Moon
Poor Things
The Holdovers
Maestro
Past Lives
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Anatomy of a Fall
The Zone of Interest
American Fiction
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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