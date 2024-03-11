Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Oppenheimer'ın Damga Vurduğu 96. Akademi Ödülleri Töreninde Oscar Kazananlar Belli Oldu!

Oppenheimer'ın Damga Vurduğu 96. Akademi Ödülleri Töreninde Oscar Kazananlar Belli Oldu!

Sinema film Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 07:43

96. Oscar Ödülleri, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En İyi Film ödülünü, sezon boyunca çeşitli ödüller kazanan 'Oppenheimer' aldı. Film, Christopher Nolan, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy'e ilk Oscar'larını kazandırdı. 11 dalda aday olan 'Poor Things' ise dört ödül kazanırken, Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. İşte Akademi Ödüllerini kazananların tam listesi:

İçeriğin Devamı Aşağıda

En İyi Film

En İyi Film

  • Oppenheimer (Kazanan)

  • Poor Things

  • The Holdovers

  • Barbie

  • Killers of the Flower Moon

  • American Fiction

  • Maestro

  • The Zone of Interest

  • Past Lives

  • Anatomy of A Fall

En İyi Yönetmen

En İyi Yönetmen

  • Christopher Nolan, Oppenheimer (Kazanan)

  • Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

  • Yorgos Lanthimos, Poor Things

  • Jonathan Glazer, The Zone of Interest

  • Justine Triet, Anatomy of a Fall

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

  • Emma Stone, Poor Things (Kazanan)

  • Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

  • Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

  • Carey Mulligan, Maestro

  • Annette Bening, Nyad

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

  • Cillian Murphy, Oppenheimer (Kazanan)

  • Paul Giamatti, The Holdovers

  • Bradley Cooper, Maestro

  • Jeffrey Wright, American Fiction

  • Colman Domingo, Rustin

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Da’vine Joy Randolph, The Holdovers (Kazanan)

  • Emily Blunt, Oppenheimer

  • Danielle Brooks, The Color Purple

  • Jodie Foster, Nyad

  • America Ferrera, Barbie

İçeriğin Devamı Aşağıda

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Robert Downey Jr., Oppenheimer (Kazanan)

  • Ryan Gosling, Barbie

  • Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

  • Mark Ruffalo, Poor Things

  • Sterling K. Brown, American Fiction

En İyi Özgün Senaryo

En İyi Özgün Senaryo

  • Anatomy of a Fall, Justine Triet & Arthur Harari (Kazanan)

  • The Holdovers, David Hemingson

  • Past Lives, Celine Song

  • May December, Samy Burch

  • Maestro, Bradley Cooper & Josh Singer

En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Uyarlama Senaryo

  • American Fiction, Cord Jefferson (Kazanan)

  • Barbie, Greta Gerwig & Noah Baumbach

  • Poor Things, Tony McNamara

  • Oppenheimer, Christopher Nolan

  • The Zone of Interest, Jonathan Glazer

En İyi Uluslararası Film

En İyi Uluslararası Film

  • The Zone of Interest, Birleşik Krallık (Kazanan)

  • The Teachers’ Lounge, Almanya

  • Society of the Snow, İspanya

  • Io Capitano, İtalya

  • Perfect Days, Japonya

En İyi Animasyon

En İyi Animasyon

  • The Boy and the Heron (Kazanan)

  • Spider-Man: Across the Spider-Verse

  • Nimona

  • Elemental

  • Robot Dreams

İçeriğin Devamı Aşağıda

En İyi Belgesel

En İyi Belgesel

  • 20 Days in Mariupol (Kazanan)

  • The Eternal Memory

  • Four Daughters

  • Bobi Wine: The People’s President

  • To Kill a Tiger

En İyi Kurgu

En İyi Kurgu

  • Oppenheimer, Jennifer Lame (Kazanan)

  • Poor Things, Yorgos Mavropsaridis

  • Killers of the Flower Moon, Thelma Schoonmaker

  • Anatomy of a Fall, Laurent Sénéchal

  • The Holdovers, Kevin Tent

En İyi Görüntü Yönetmeni

En İyi Görüntü Yönetmeni

  • Oppenheimer, Hoyte Van Hoytema (Kazanan)

  • Poor Things, Robbie Ryan

  • Killers of the Flower Moon, Rodrigo Prieto

  • Maestro, Matthew Libatique

  • El Conde, Edward Lachman

En İyi Görsel Efekt

En İyi Görsel Efekt

  • Godzilla Minus One (Kazanan)

  • The Creator

  • Guardians of the Galaxy Vol.3

  • Mission Impossible: Dead Reckoning

  • Napoleon

En İyi Yapım Tasarımı

En İyi Yapım Tasarımı

  • Poor Things; Shona Heath, James Price & Zsuzsa Mihalek (Kazanan)

  • Barbie, Sarah Greenwood & Katie Spencer

  • Killers of the Flower Moon, Jack Fisk & Adam Willis

  • Oppenheimer, Ruth De Jong & Claire Kaufman

  • Napoleon, Arthur Max & Celia Bobak

İçeriğin Devamı Aşağıda

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

  • Poor Things, Holly Waddington (Kazanan)

  • Barbie, Jacqueline Durran

  • Killers of the Flower Moon, Jacqueline West

  • Oppenheimer, Ellen Mirojnick

  • Napoleon, David Crossman & Janty Yates

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı

En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı

  • Poor Things; Nadia Stacey, Mark Coulier & Josh Weston (Kazanan)

  • Golda

  • Maestro

  • Oppenheimer

  • Society of the Snow

En İyi Ses

En İyi Ses

  • The Zone of Interest (Kazanan)

  • Oppenheimer

  • Maestro

  • Mission: Impossible – Dead Reckoning

  • The Creator

En İyi Özgün Müzik

En İyi Özgün Müzik

  • Oppenheimer, Ludwig Göransson (Kazanan)

  • Killers of the Flower Moon, Robbie Robertson

  • Poor Things, Jerkin Hendrix

  • Indiana Jones and the Dial of Destiny, John Williams

  • American Fiction, Laura Karpman

En İyi Özgün Şarkı

En İyi Özgün Şarkı

  • Barbie, “What Was I Made For?” (Billie Eilish & Finneas O'Connell) (Kazanan)

  • Barbie, “I’m Just Ken”

  • American Symphony, “It Never Went Away”

  • Flamin Hot, “The Fire Inside”

  • Killers of the Flower Moon, 'A Song For My People'

İçeriğin Devamı Aşağıda

En İyi Kısa Film

En İyi Kısa Film

  • The Wonderful Story of Henry Sugar, Wes Anderson (Kazanan)

  • The After

  • Invincible

  • Knight of Fortune

  • Red, White and Blue

En İyi Kısa Animasyon

En İyi Kısa Animasyon

  • War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Kazanan)

  • Letter to a Pig

  • Ninety-Five Senses

  • Our Uniform

  • Pachyderme

En İyi Kısa Belgesel

En İyi Kısa Belgesel

  • The Last Repair Shop (Kazanan)

  • The ABCs of Book Banning

  • The Barber of Little Rock

  • Island in Between

  • Nǎi Nai & Wài Pó

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
8
5
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?