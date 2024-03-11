Oppenheimer'ın Damga Vurduğu 96. Akademi Ödülleri Töreninde Oscar Kazananlar Belli Oldu!

96. Oscar Ödülleri, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En İyi Film ödülünü, sezon boyunca çeşitli ödüller kazanan 'Oppenheimer' aldı. Film, Christopher Nolan, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy'e ilk Oscar'larını kazandırdı. 11 dalda aday olan 'Poor Things' ise dört ödül kazanırken, Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. İşte Akademi Ödüllerini kazananların tam listesi: