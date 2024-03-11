Oppenheimer'ın Damga Vurduğu 96. Akademi Ödülleri Töreninde Oscar Kazananlar Belli Oldu!
Oppenheimer'ın Damga Vurduğu 96. Akademi Ödülleri Töreninde Oscar Kazananlar Belli Oldu!
96. Oscar Ödülleri, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En İyi Film ödülünü, sezon boyunca çeşitli ödüller kazanan 'Oppenheimer' aldı. Film, Christopher Nolan, Robert Downey Jr. ve Cillian Murphy'e ilk Oscar'larını kazandırdı. 11 dalda aday olan 'Poor Things' ise dört ödül kazanırken, Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. İşte Akademi Ödüllerini kazananların tam listesi:
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En İyi Film
En İyi Yönetmen
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Özgün Senaryo
En İyi Uyarlama Senaryo
En İyi Uluslararası Film
En İyi Animasyon
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En İyi Belgesel
En İyi Kurgu
En İyi Görüntü Yönetmeni
En İyi Görsel Efekt
En İyi Yapım Tasarımı
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En İyi Kostüm Tasarımı
En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı
En İyi Ses
En İyi Özgün Müzik
En İyi Özgün Şarkı
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En İyi Kısa Film
En İyi Kısa Animasyon
En İyi Kısa Belgesel
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