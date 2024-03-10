Ünlülerin Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı: Rüküş mü? Şık mı?

Dün akşam Oscar töreninde ödüller sahiplerini buldu. Ünlülerin hem kategorilerde hem de şıklık yarışına girdiği bol heyecanlı geceye birçok isim katıldı. Geceye katılan ünlü isimlerin kıyafetlerini bir de biz değerlendirelim dedik...

O zaman, haydii oylamaya!👇🤩