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Ünlülerin Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı: Rüküş mü? Şık mı?

Ünlülerin Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı: Rüküş mü? Şık mı?

Oscar
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
11.03.2024 - 02:16

Dün akşam Oscar töreninde ödüller sahiplerini buldu. Ünlülerin hem kategorilerde hem de şıklık yarışına girdiği bol heyecanlı geceye birçok isim katıldı. Geceye katılan ünlü isimlerin kıyafetlerini bir de biz değerlendirelim dedik...

O zaman, haydii oylamaya!👇🤩

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1. Laverne Cox

1. Laverne Cox

2. Eva Longoria

2. Eva Longoria

3. Leah Lewis

3. Leah Lewis

4. Hailee Steinfeld

4. Hailee Steinfeld

5. Billie Eilish

5. Billie Eilish
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6. America Ferrera

6. America Ferrera

7. Anya Taylor-Joy

7. Anya Taylor-Joy

8. Emma Stone

8. Emma Stone

9. Vanessa Hudgens

9. Vanessa Hudgens

10. Emily Blunt

10. Emily Blunt
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11. Issa Rae

11. Issa Rae

12. Florence Pugh

12. Florence Pugh

13. Ariana Grande

13. Ariana Grande

14. Jennifer Lawrence

14. Jennifer Lawrence

15. Margot Robbie

15. Margot Robbie
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16. Lily Gladstone

16. Lily Gladstone

17. Charlize Theron

17. Charlize Theron

18. Zendaya

18. Zendaya

19. Carey Mulligan

19. Carey Mulligan

20. Michelle Yeoh

20. Michelle Yeoh

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