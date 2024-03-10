Ünlülerin Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı: Rüküş mü? Şık mı?
Ünlülerin Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı: Rüküş mü? Şık mı?
Dün akşam Oscar töreninde ödüller sahiplerini buldu. Ünlülerin hem kategorilerde hem de şıklık yarışına girdiği bol heyecanlı geceye birçok isim katıldı. Geceye katılan ünlü isimlerin kıyafetlerini bir de biz değerlendirelim dedik...
O zaman, haydii oylamaya!👇🤩
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1. Laverne Cox
2. Eva Longoria
3. Leah Lewis
4. Hailee Steinfeld
5. Billie Eilish
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6. America Ferrera
7. Anya Taylor-Joy
8. Emma Stone
9. Vanessa Hudgens
10. Emily Blunt
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11. Issa Rae
12. Florence Pugh
13. Ariana Grande
14. Jennifer Lawrence
15. Margot Robbie
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16. Lily Gladstone
17. Charlize Theron
18. Zendaya
19. Carey Mulligan
20. Michelle Yeoh
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