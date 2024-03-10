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Bombayı Kırmızı Halıda Patlattı! Ünlü Oyuncu Hamileliğini Oscars Töreninde Böyle Duyurdu

Bombayı Kırmızı Halıda Patlattı! Ünlü Oyuncu Hamileliğini Oscars Töreninde Böyle Duyurdu

Oscar
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
11.03.2024 - 00:22

High School Musical ile tanıdığımız Vanessa Hudgens hamilelik sürprizini kırmızı halıda böyle verdi!

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Hepimizin 'High School Musical' serisi ile tanıdığı Vanessa Hudgens sonrasın birçok yapımda rol alsa da akıllarımızda Gabriella olarak kaldı.

Hepimizin 'High School Musical' serisi ile tanıdığı Vanessa Hudgens sonrasın birçok yapımda rol alsa da akıllarımızda Gabriella olarak kaldı.

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Güzel oyuncu ailesinin 'Bebek ne zaman?' baskısına gerek kalmadan müjdeyi Oscars kırmızı halısında verdi!

Güzel oyuncu ailesinin 'Bebek ne zaman?' baskısına gerek kalmadan müjdeyi Oscars kırmızı halısında verdi!

Karnı burnunda bir şekilde halıda boy gösteren Vanessa Hudgens deyim yerindeyse herkesi şoke etti!

Karnı burnunda bir şekilde halıda boy gösteren Vanessa Hudgens deyim yerindeyse herkesi şoke etti!
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Kendisinin hem hamilelik hem de sürpriz heyecanı yüzünden okunabilir.

Kendisinin hem hamilelik hem de sürpriz heyecanı yüzünden okunabilir.

Hamilelik gerçekten çok yakışmış, mutluluklarının devamını diliyoruz. ❤️

Hamilelik gerçekten çok yakışmış, mutluluklarının devamını diliyoruz. ❤️

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