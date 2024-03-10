Bombayı Kırmızı Halıda Patlattı! Ünlü Oyuncu Hamileliğini Oscars Töreninde Böyle Duyurdu
Bombayı Kırmızı Halıda Patlattı! Ünlü Oyuncu Hamileliğini Oscars Töreninde Böyle Duyurdu
High School Musical ile tanıdığımız Vanessa Hudgens hamilelik sürprizini kırmızı halıda böyle verdi!
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Hepimizin 'High School Musical' serisi ile tanıdığı Vanessa Hudgens sonrasın birçok yapımda rol alsa da akıllarımızda Gabriella olarak kaldı.
Hepimiz nam-ı diğer Troy olan Zac Efron ile mutlu bir son beklesek de o aşkı Cole Tucker'da buldu.
Geçtiğimiz yıl evlenen çift adeta peri masallarını andıran bir düğünle bu birlikteliği kutladı.
Güzel oyuncu ailesinin 'Bebek ne zaman?' baskısına gerek kalmadan müjdeyi Oscars kırmızı halısında verdi!
Karnı burnunda bir şekilde halıda boy gösteren Vanessa Hudgens deyim yerindeyse herkesi şoke etti!
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Kendisinin hem hamilelik hem de sürpriz heyecanı yüzünden okunabilir.
Hamilelik gerçekten çok yakışmış, mutluluklarının devamını diliyoruz. ❤️
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