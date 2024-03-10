Ameliyatından ve Kayboluşundan Beri İlk Kez Paylaşım Yapan Prenses Kate Middleton Yine Kimseyi İnandıramadı
Ameliyatından ve Kayboluşundan Beri İlk Kez Paylaşım Yapan Prenses Kate Middleton Yine Kimseyi İnandıramadı
İngiliz kraliyeti Galler Prensesi Kate Middleton hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor: Beklenmedik acil ameliyatından beri kimselerin görmediği Kate Middleton en son geçtiğimiz hafta ortaya çıkmış, ancak fotoğraftaki yorgun ve hasta duruşu yüzünden kemoterapi tedavisi gördüğü bile düşünülmüştü! Şimdi iddialara son koymak isteyen Middleton bizzat kendi payaşım yaptı: Ancak bu sefer de fotoğrafın eski olduğu iddia edildi.
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Tüm İngiltere, Galler Prensesi Kate Middleton ile yatıp kalkıyor: Önce beklenmedik bir şekilde ameliyata alınan Prenses, sonra aylarca ortadan kaybolmuştu.
Akıllara neler gelmedi ki: Ameliyatın başarısız geçtiğini düşünen de oldu, Prens William'la evliliklerinin çatırdamaya başladığın düşünenler de...
Derken 2.5 ay sonra ilk kez görüntülenen Kate'in bu fotoğrafı da iddiaların kurbanı oldu: Prenses'in kemoterapi gördüğünü söyleyen de oldu, fotoğraftaki kişinin o olmadığını düşünen de...
Kate Middleton sonunda iddialara kendisi bir son koymak istercesine sosyal medyada paylaşım yaptı.
Kensington Sarayı, karın bölgesinden ameliyat geçiren Kate Middleton'ın uzun süre sonra ilk kez bir pozunu paylaştı.
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Ancak bu fotoğrafın eski olduğunu ve arşivden olduğunu söyleyenler yine ikna olmadı.
Hatta yapay zeka görseli olduğundan şüphelenen bile var: Prenses'e dair endişeli teoriler son bulmadı.
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