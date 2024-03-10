Ameliyatından ve Kayboluşundan Beri İlk Kez Paylaşım Yapan Prenses Kate Middleton Yine Kimseyi İnandıramadı

İngiliz kraliyeti Galler Prensesi Kate Middleton hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor: Beklenmedik acil ameliyatından beri kimselerin görmediği Kate Middleton en son geçtiğimiz hafta ortaya çıkmış, ancak fotoğraftaki yorgun ve hasta duruşu yüzünden kemoterapi tedavisi gördüğü bile düşünülmüştü! Şimdi iddialara son koymak isteyen Middleton bizzat kendi payaşım yaptı: Ancak bu sefer de fotoğrafın eski olduğu iddia edildi.