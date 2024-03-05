Bianca Censori'nin Tek Rakibi Emrata'nın Son Pozlarına Bakınca Derin Bir Nefes Almak İsteyeceksiniz
Bianca Censori'nin Tek Rakibi Emrata'nın Son Pozlarına Bakınca Derin Bir Nefes Almak İsteyeceksiniz
Bianca Censori gibi transparan tarzı ile bilinen bir diğer isim olan Emily Ratajowski (Emrata) Paris'i yıktı geçti. Ünlü modelin bu pozlarına bakınca derin bir nefes almak isteyeceksiniz! 👇
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Kendi gibi dünyaca ünlü bir model olan Kendall Jenner'a benzerliğiyle bilinen Emrata'yı tanıyanlarınız vardır.
İki modelin benzerliği cidden şaşırtıcı: İkisi de muhteşem fizikleri ve yürüyüşleri ile podyuma yön veriyor.
Emrata'yı yakından takip edenler kendisinin iddialı tarzını biliyordur: Ünlü modelin kendine ait bir bikini ve mayo markası da var.
Sık sık iddialı kıyafet seçimleriyle magazinin gündemine gelen ünlü model için bu bakımdan Kanye West'in eşi Bianca Censori ile yarışıyor denebilir.
Ratajkowski şimdi de Paris'te rüzgarını estirdi: Transparan elbisesiyle yine çok konuşuldu.
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Ünlü modelin bu pozları kısa sürede hem X hem Instagram'da yüz binlerce beğeni aldı.
Saçlarıyla ayrı, kıyafeti ile ayrı beğenildi...
Gün sonunda Emrata yine takipçilerinden tam puan aldı!
Siz ünlü modelin imajını nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun!
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