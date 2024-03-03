Bianca Censori Mafyatik Babasının Kanye West'i Tehdit Etmesinin Ardından Giyinik Bir Şekilde Dışarı Çıktı

Son zamanlarda giyim tarzlarıyla sadece yabancı magazinin değil, ailelerinin de gündemini meşgul eden Bianca Censori ve Kanye West'e ayar hiç beklemediklerini bir yerden geldi. Bianca Censori'nin babası Kanye West'e yüklenince, ikilinin bu sözlerden epey etkinlendiği düşünüldü. Ertesi gün Bianca Censori alışık olmadığımız bir şekilde dışarı giyinik çıktı.