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Bianca Censori Mafyatik Babasının Kanye West'i Tehdit Etmesinin Ardından Giyinik Bir Şekilde Dışarı Çıktı

Bianca Censori Mafyatik Babasının Kanye West'i Tehdit Etmesinin Ardından Giyinik Bir Şekilde Dışarı Çıktı

Kanye West
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
04.03.2024 - 00:41

Son zamanlarda giyim tarzlarıyla sadece yabancı magazinin değil, ailelerinin de gündemini meşgul eden Bianca Censori ve Kanye West'e ayar hiç beklemediklerini bir yerden geldi. Bianca Censori'nin babası Kanye West'e yüklenince, ikilinin bu sözlerden epey etkinlendiği düşünüldü. Ertesi gün Bianca Censori alışık olmadığımız bir şekilde dışarı giyinik çıktı.

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Yabancı magazinin illallah ettiği çift Kanye West ve Bianca Censori'yi tanımayan kalmadı.

Yabancı magazinin illallah ettiği çift Kanye West ve Bianca Censori'yi tanımayan kalmadı.

Özellikle de giyimleriyle tepkileri üzerine çeken çift birçok kez bu sebepten ötürü magazin gündemine geldi.

Özellikle de giyimleriyle tepkileri üzerine çeken çift birçok kez bu sebepten ötürü magazin gündemine geldi.

Kanye West'in eşinin çıplak pozlarını paylaşması ve Bianca'yı en son ne zaman giyinik gördüğümüzü hatırlayamamamız gibi çok şey yaşandı.

Kanye West'in eşini 'küçük düşürdüğünü' iddia edenler bunu eski eşine olan kininden yaptığını ileri sürdü.

Kanye West'in eşini 'küçük düşürdüğünü' iddia edenler bunu eski eşine olan kininden yaptığını ileri sürdü.

Hatta Bianca'yı müstehcen giyinmeye zorladığı da iddialar arasında yer alıyor.

Bu duruma en son Bianca'nın mafyatik babası Elia 'Leo' Censori el attı.

Bu duruma en son Bianca'nın mafyatik babası Elia 'Leo' Censori el attı.

Şiddet vb. suçlardan sabıkalı olduğu bilinen Elia Censori'nin West'e öfkeli olduğu ve oturup onunla konuşmak istediği aktarıldı.

Detaylar:

Bianca'nın babasının uyarısının ardından çift ilk kez dışarıda görüntülendi ve şaşırtan kısım Bianca'nın giyinik olması oldu.

Bianca'nın babasının uyarısının ardından çift ilk kez dışarıda görüntülendi ve şaşırtan kısım Bianca'nın giyinik olması oldu.
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