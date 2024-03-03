Bianca Censori Mafyatik Babasının Kanye West'i Tehdit Etmesinin Ardından Giyinik Bir Şekilde Dışarı Çıktı
Bianca Censori Mafyatik Babasının Kanye West'i Tehdit Etmesinin Ardından Giyinik Bir Şekilde Dışarı Çıktı
Son zamanlarda giyim tarzlarıyla sadece yabancı magazinin değil, ailelerinin de gündemini meşgul eden Bianca Censori ve Kanye West'e ayar hiç beklemediklerini bir yerden geldi. Bianca Censori'nin babası Kanye West'e yüklenince, ikilinin bu sözlerden epey etkinlendiği düşünüldü. Ertesi gün Bianca Censori alışık olmadığımız bir şekilde dışarı giyinik çıktı.
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Yabancı magazinin illallah ettiği çift Kanye West ve Bianca Censori'yi tanımayan kalmadı.
Özellikle de giyimleriyle tepkileri üzerine çeken çift birçok kez bu sebepten ötürü magazin gündemine geldi.
Kanye West'in eşini 'küçük düşürdüğünü' iddia edenler bunu eski eşine olan kininden yaptığını ileri sürdü.
Bu duruma en son Bianca'nın mafyatik babası Elia 'Leo' Censori el attı.
Bianca'nın babasının uyarısının ardından çift ilk kez dışarıda görüntülendi ve şaşırtan kısım Bianca'nın giyinik olması oldu.
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