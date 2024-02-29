Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskine Karşı Aldığı Tedbirle Kafaları Allak Bullak Etti

Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin başı giyim tarzı nedeniyle dertte: Önce İtalya sokaklarında yarı çıplak tarzı nedeniyle ülkeden banlanan Censori, şimdi de Fransa'da aynı riski aldı. Fransa, Paris'te halka açık alanlarda kasıtlı olarak cinsel teşhirde bulunmanın bir yıla kadar hapis cezası veya 15 bin Euro para cezası var. Ancak hapis cezası riskine karşı Bianca'nın aldığı önlemi HBO'da çalışan bir 'yakınlık koordinatörü' ifşa etti.