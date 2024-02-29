Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskine Karşı Aldığı Tedbirle Kafaları Allak Bullak Etti

Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskine Karşı Aldığı Tedbirle Kafaları Allak Bullak Etti

Effy
Effy - Onedio Editörü
29.02.2024 - 20:26

Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin başı giyim tarzı nedeniyle dertte: Önce İtalya sokaklarında yarı çıplak tarzı nedeniyle ülkeden banlanan Censori, şimdi de Fransa'da aynı riski aldı. Fransa, Paris'te halka açık alanlarda kasıtlı olarak cinsel teşhirde bulunmanın bir yıla kadar hapis cezası veya 15 bin Euro para cezası var. Ancak hapis cezası riskine karşı Bianca'nın aldığı önlemi HBO'da çalışan bir 'yakınlık koordinatörü' ifşa etti.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/u...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Paris Moda Haftası nedeniyle Fransa'da olan Bianca Censori ve Kanye West şimdi de orada olay oldu.

Paris Moda Haftası nedeniyle Fransa'da olan Bianca Censori ve Kanye West şimdi de orada olay oldu.

Daha önce uygunsuz hareketleri ve Bianca'nın kıyafetleri sebebiyle İtalya'da polisle yüz göz olan ikili, nihayetinde ülkeden ömür boyu ban edilmişti.

Daha önce uygunsuz hareketleri ve Bianca'nın kıyafetleri sebebiyle İtalya'da polisle yüz göz olan ikili, nihayetinde ülkeden ömür boyu ban edilmişti.

Şimdi de Bianca'nın iç çamaşırı giymeden sadece külotlu çorap ile dışarı çıkması hapis cezası riskini akıllara getirdi.

Şimdi de Bianca'nın iç çamaşırı giymeden sadece külotlu çorap ile dışarı çıkması hapis cezası riskini akıllara getirdi.

Fransa'da halka açık alanda kasıtlı olarak uygunsuz giyinmenin bir yıla kadar hapis cezası var:

Peki Bianca nasıl bu kadar rahat? Rahatlığının arkasındaki sırrı HBO 'yakınlık koordinatörü' Alicia Rodis açıkladı.

Peki Bianca nasıl bu kadar rahat? Rahatlığının arkasındaki sırrı HBO 'yakınlık koordinatörü' Alicia Rodis açıkladı.

Yakınlık koordinatörü, film ve dizilerdeki öpüşme, ilişki sahneleri gibi riskli sahnelerin güvenli ve uygun bir şekilde çekilmesini sağlamakla görevlidir.

Rodis'in açıklamasına göre, Bianca düşündüğümüz gibi çıplak değil: Ten rengiyle uyumlu yapışkan tanga / askısız külot giyiyor.

Rodis'in açıklamasına göre, Bianca düşündüğümüz gibi çıplak değil: Ten rengiyle uyumlu yapışkan tanga / askısız külot giyiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Böylece hem o çıplak görünümü elde ediyor hem de aslında genital bölgesi açıkta olmadığı için cezalandırılma riski düşüyor.

Böylece hem o çıplak görünümü elde ediyor hem de aslında genital bölgesi açıkta olmadığı için cezalandırılma riski düşüyor.
www.goodhousekeeping.com

Rodis bu yöntemin sıklıkla dizi ve film setlerinde de kullanıldığını söyleyerek "Tamamen çıplak olsalar da genital bölgeleri görünmüyor" şeklinde konuştu.

Rodis bu yöntemin sıklıkla dizi ve film setlerinde de kullanıldığını söyleyerek "Tamamen çıplak olsalar da genital bölgeleri görünmüyor" şeklinde konuştu.

Hapis cezası riskini hafife almamış demek ki... Sizin yorumlarınız neler?

Hapis cezası riskini hafife almamış demek ki... Sizin yorumlarınız neler?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?