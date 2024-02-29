Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskine Karşı Aldığı Tedbirle Kafaları Allak Bullak Etti
Kanye West'in Eşi Bianca Censori Hapis Cezası Riskine Karşı Aldığı Tedbirle Kafaları Allak Bullak Etti
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/showbiz/u...
Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin başı giyim tarzı nedeniyle dertte: Önce İtalya sokaklarında yarı çıplak tarzı nedeniyle ülkeden banlanan Censori, şimdi de Fransa'da aynı riski aldı. Fransa, Paris'te halka açık alanlarda kasıtlı olarak cinsel teşhirde bulunmanın bir yıla kadar hapis cezası veya 15 bin Euro para cezası var. Ancak hapis cezası riskine karşı Bianca'nın aldığı önlemi HBO'da çalışan bir 'yakınlık koordinatörü' ifşa etti.
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Paris Moda Haftası nedeniyle Fransa'da olan Bianca Censori ve Kanye West şimdi de orada olay oldu.
Daha önce uygunsuz hareketleri ve Bianca'nın kıyafetleri sebebiyle İtalya'da polisle yüz göz olan ikili, nihayetinde ülkeden ömür boyu ban edilmişti.
Şimdi de Bianca'nın iç çamaşırı giymeden sadece külotlu çorap ile dışarı çıkması hapis cezası riskini akıllara getirdi.
Peki Bianca nasıl bu kadar rahat? Rahatlığının arkasındaki sırrı HBO 'yakınlık koordinatörü' Alicia Rodis açıkladı.
Rodis'in açıklamasına göre, Bianca düşündüğümüz gibi çıplak değil: Ten rengiyle uyumlu yapışkan tanga / askısız külot giyiyor.
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Böylece hem o çıplak görünümü elde ediyor hem de aslında genital bölgesi açıkta olmadığı için cezalandırılma riski düşüyor.
Rodis bu yöntemin sıklıkla dizi ve film setlerinde de kullanıldığını söyleyerek "Tamamen çıplak olsalar da genital bölgeleri görünmüyor" şeklinde konuştu.
Hapis cezası riskini hafife almamış demek ki... Sizin yorumlarınız neler?
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