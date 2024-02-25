Kullanılmış Banyo Suyunu Satarak Milyonlar Kazanan Yetişkin Film Yıldızı Belle Delphine'i Babası Reddetti
Kullanılmış Banyo Suyunu Satarak Milyonlar Kazanan Yetişkin Film Yıldızı Belle Delphine'i Babası Reddetti
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/21/lifesty...
Belle Delphine adıyla bilinen Mary-Belle Kirschner, 2019 yılında kullanılmış banyo suyunu satması ile gündem olmuş ve herkesi şoke etmişti. Bu sayede milyonlar kazanan yetişkin film yıldızına hiç beklemediği bir hamle babasına 5 yılın ardından geldi. Bu hareketi yüzünden babası kendisini evlatlıktan reddetti.
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Yetişkin film yıldızı, YouTuber ve model Belle Delphine 2019 yılında kullanılmış banyo suyu sattığı haberleriyle herkesi şoke etmişti!
Belle bu şekilde 1 ayda tam 1,2 milyon dolar yani yaklaşık 9 milyon lira kazanmış, dudakları uçuklatmıştı tabi...
Geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına katılan Belle, o dönem bu fikrin nasıl aklına geldiğinden bahsetti: "Eşi benzeri olmayan bir şey düşünmeye çalışıyordum..."
Ardından kullanılmış banyo suyunu satma kararı alarak milyonlar kazansa da, bu fikrin babasıyla olan ilişkisini etkilediğini açıkladı.
Babasının bu durumu öğrendiği zaman 'adeta delirdiğini' söyleyen Belle, kendisine bir sürü mesaj yağdırdığını söyledi.
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"Resmen delirdi. Yazdığı mesajlar korkunçtu. Hep böyle birisiydi. O yüzden şaşırmadım" şeklinde anlattı.
Belle ayrıca internette ürettiği yetişkinlere uygun içeriklerden 5 milyon Euro kazandığını ancak bir gün interneti tamamiyle bırakacağını söyledi.
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